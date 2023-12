Sigue la disputa política con la vicepresidenta de Ecuador: solo tres personas podrán integrar su equipo en Israel

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (d), junto a la vicepresidenta Verónica Abad (i). EFE/José Jácome

En la víspera de Nochebuena, el Ministerio de Trabajo reformó un acuerdo emitido en 2014. Las modificaciones al documento condicionan que el equipo de la vicepresidenta, Verónica Abad, que estará conformado hasta por tres funcionarios que serán nombrados por la Cancillería.

La disposición se ampara en la reestructuración de la Vicepresidencia y austeridad en el gasto público que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, emitió el pasado 25 de noviembre, cuando también designó que la única función de Abad será fungir como embajadora por la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina.

El acuerdo ministerial reformado incluyó una disposición transitoria que indica: “Para el caso del vicepresidente/a constitucional de la República que, por asignación de funciones (...), sea nombrado como embajador ante otro Estado, y para el cumplimiento de sus funciones deba trasladarse a prestar servicios en el exterior, se aplicará que, para todo lo referente al ingreso en el exterior, gastos de residencia, gastos de educación y gastos de representación, durante el tiempo que el mencionado servidor haya sido designado en el cargo, se considerará tanto la remuneración mensual unificada del vicepresidente como base para el cálculo de los diferentes valores por concepto de ingreso en el exterior, gastos de residencia, gastos de educación y gastos de representación, según fuera el caso”.

Todos los valores de la nueva disposición se financiarán con el presupuesto de la Vicepresidencia. Además, la vice podrá tener un equipo de hasta tres servidores que serán nombrados por la Cancillería. Estos tres funcionarios serán de designación política, es decir de libre remoción, y tendrán los beneficios sociales del servicio exterior. En el caso de estos tres servidores, sus expensas se cubrirán con los recursos de la Cancillería.

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, dejó el 10 de diciembre. (X/ Verónica Abad)

Desde el pasado 10 de diciembre, la vicepresidenta Verónica Abad está en Israel. Cuando recibió la designación de Noboa, en un video señaló que: “Hay violencia cuando abusando del poder te minimizan y te envían a morir en la guerra”. Cuando dejó el país, la vice publicó un video de despedida acompañado con un mensaje: “Mi querido Ecuador, hoy emprendo este viaje, con mucha ilusión de mejores días para nuestro país. No voy a negar que me invade la tristeza por tener que alejarme de mi tierra, mi gente y mi familia, pero ecuatorianos, vienen días mejores. Me los llevo en el corazón”, escribió en su cuenta de la red social X.

Según una comunicación oficial emitida al arribo de la funcionaria a Tel Aviv se explicó que Abad cree en “días mejores no solo para el pueblo soberano del Ecuador sino para toda la humanidad, los odios, las disputas y las revanchas no nos permiten avanzar; por el contrario, el intercambio de ideas, el entendimiento y la empatía son características nobles y únicas de la raza humana, por ello, cumpliremos cabalmente la función que por prerrogativa constitucional se me ha asignado”. Abad aceptó mudarse a Israel para no forzar un abandono del cargo que resultara en su destitución, según ella explicó.

La ruptura política entre Noboa y Abad es evidente y pública. El pasado 28 de noviembre, Abad reveló con detalle ante la prensa que el presidente “no la quiere cerca” y que cumplirá la función designada para no forzar un abandono del cargo y, por ende, la destitución como vicepresidenta. En entrevista con Infobae, Abad relató que el equipo cercano del presidente Noboa la “mandó a callar” y que no había conversado de forma particular con el mandatario desde que ganaron la primera vuelta, celebrada el 20 de agosto.

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, públicamente confirmó la ruptura con el mandatario. (EFE/José Jácome)

Verónica Abad, de 47 años, es una empresaria, activista y política ecuatoriana. Antes de ser candidata a la Vicepresidencia participó en las elecciones seccionales de febrero de 2023 para la Alcaldía de Cuenca, una ciudad al sur del Ecuador de donde es originaria. Abad resalta que es una líder política que ha destacado en su vida profesional por 24 años.

En entrevista con Infobae, a unas semanas de mudarse a Israel, Abad aseguró que Noboa ha sido indiferente con ella y aunque señaló que en lo personal ella puede superar cualquier displicencia, dijo que espera que el presidente “no sea indiferente con el pueblo ecuatoriano”.