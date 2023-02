Ecuador: revelaron vínculos entre un capo de la mafia albanesa y un influyente cuñado de Guillermo Lasso

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y su cuñado, Danilo Carrera, que ha sido señalado como la cabeza de una estructura de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico del país.

El periodista Andersson Boscán y su equipo de investigación publicaron un informe elaborado por la Policía Antinarcóticos del Ecuador que revelaría los vínculos de Rubén Chérres, que ha sido identificado como amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Según el medio digital La Posta, que ya denunció a una supuesta trama de corrupción que involucraría a Carrera en la gestión de cargos públicos, el gobierno ecuatoriano habría sido influido por la mafia albanesa en el país, a través de las acciones de Chérres y Carrera.

El informe policial de 68 páginas fue parte de una investigación realizada por la Fiscalía de Manta en el 2021. En ese momento, las autoridades investigaban un caso de tráfico de drogas que denominaron “El León de Troya”. Sin embargo, según informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado, el caso fue archivado porque el fiscal a cargo de la investigación recibió un informe de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno que aseguraba que “no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo”. No obstante, frente a las investigaciones periodísticas, la Fiscal General anunció que se dispuso que se realice el control jurídico del caso y, de encontrarse nuevos elementos, la investigación podría ser reabierta.

Por su parte, el periodista Christian Zurita, del portal Periodismo de Investigación, publicó que en octubre de 2021, la entonces comandante general de la Policía, Tanya Varela, dispuso que se disuelva el equipo de investigación que seguía el caso: “El jefe de esa investigación y los agentes fueron asignados a zonas conflictivas de alto riesgo, ellos fueron amenazados”.

Extracto del informe policial sobre el caso "León de Troya" que vincularía a Rubén Chérres con miembros de la mafia albanesa. (Cortesía de La Posta)

En lo reportado en el informe policial del 2021, revelado por La Posta y compartido por ese medio a la prensa internacional, se evidencian las conexiones entre Chérres y la mafia albanesa. Pues se lo observa en una serie de reuniones con el albanés Dritan Gjika. Uno de los encuentros, documentado en el informe, data del 5 de mayo de 2021, cuando se vio a Chérres en la empresa Osaka Fish, una empresa quebrada -en ese entonces- en la ciudad de Manta, en la costa de Ecuador, y que habría sido utilizada por la mafia albanesa cómo una cortina para las operaciones de la organización criminal.

El portal periodístico Plan V, también reveló la historia de Gjika, quien “lleva en Ecuador casi una década y desde Guayaquil ha dirigido diversos negocios, entre ellos una exportadora de banano que se relaciona con una importadora albanesa acusada de narcotráfico”.

El informe policial fue divulgado la mañana del 13 de febrero en el programa de entrevistas Café La Posta, que se transmite por distintas plataformas digitales. Tras la divulgación del informe, Andersson Boscán acudió a la Asamblea Nacional y compareció ante la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, justicia y Lucha contra la Corrupción, donde contó los resultados de sus investigaciones y entregó la información recabada por el equipo: 35.000 documentos que probarían el objetivo y vínculos ilegales de Chérres y Carrera, que según el medio, servían para lograr nombramientos en altos cargos dentro de las empresas públicas y ministerios.

El periodista Andersson Boscán compareció ante la comisión del legislativo que investiga la gestión de cargos públicos que involucraría al círculo más cercano del Presidente de Ecuador. (Mónica Velásquez)

En la documentación entregada se encuentran las fotografías y transcripciones de más de 10.000 llamadas telefónicas. En una de esas transcripciones, Chérres menciona que él y sus socios han aportado al menos USD 1.5 millones para la campaña de Guillermo Lasso, que asumió la presidencia en mayo de 2021.

De acuerdo con lo comparecido por Boscán ante la comisión legislativa que investiga el caso, los cargos gestionados por Chérres y Carrera eran para instituciones claves, como el servicio de Aduanas, para permitir el paso libre de drogas y armas; o cargos en el Ministerio de Energía, para el control de minas, donde el narco lavaría dinero. Asimismo, habría abogado para el ascenso a general de Víctor Araus, a quien se le retiró la visa americana luego de que el embajador estadounidense en Ecuador, Michael Fitzpatrick mencionara que el país existen “narcogenerales”.

En su participación ante la Asamblea Nacional, Bocsán responsabilizó al gobierno por cualquier daño a su integridad y la de su equipo: “Desde que salgamos por esa puerta, mi vida y la de mi familia, la vida de mi socio Luis Eduardo Vivanco y su familia, de nuestro equipo y su familia, es absoluta responsabilidad del gobierno de Guillermo Lasso”, señaló.

Medio digital promociona que “quitará la venda al país”.



Pero busca emisarios que anticipen al Gobierno sobre una falsa conexión con mafia albanesa.



Ejecutivo no cederá a extorsiones.



Seguirá luchando contra narcodelincuencia del Gato Farfán, JR y jueces denunciados. — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) February 13, 2023

Un día antes de que La Posta revelara el informe policial, la cuenta oficial en Twitter de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, publicó que “un medio digital promociona que “quitará la venda al país”. Pero busca emisarios que anticipen al gobierno sobre una falsa conexión con la mafia albanesa. El Ejecutivo no cederá a extorsiones”. Desde entonces no ha existido otro pronunciamiento del gobierno sobre el caso.

En tanto, el ex consejero presidencial, Aparicio Caicedo, el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, el oficial de la Policía, Víctor Araus, y Guillermo Lasso Alcívar, hijo del presidente, cuyos nombres aparecen en la investigación de La Posta se pronunciaron. En el caso de Caicedo y Lasso Alcívar, ambos aseguraron no estar involucrados con el caso ni con Chérres. Por su parte, Manzano aseguró que sí ha coincidido con Chérres pero nunca como ministro y Araus aseguró que sí se reunió hace dos años con Chérres y Carrera, pero que no sabía “que ellos estaban metidos en algo”.

