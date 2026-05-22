Colombia

Dorado Mañana resultados de hoy viernes 22 de mayo: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Guardar
Google icon
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)

Si buscas una de las loterías más jugadas en Colombia, El Dorado Mañana es la respuesta. Cientos de personas participan diariamente en este emocionante juego de azar, con la esperanza de ganar premios que pueden cambiarles la vida. 

El sorteo de la mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 horas, ofreciendo una oportunidad perfecta para quienes desean probar suerte temprano.

PUBLICIDAD

Lo que hace única a esta lotería es la amplia gama de premios que ofrece, dependiendo del número de aciertos y la modalidad de juego que elijas.

Puedes seguir la transmisión en vivo a través de las redes oficiales de la lotería o por Canal 1. Es importante que cuides bien tu boleto, ya que es la única forma de reclamar el premio si ganas. A continuación, te presentamos los resultados del sorteo de esta mañana.

PUBLICIDAD

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 22 Mayo 2026.

Resultados: 9038 - 5.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lotería El Dorado se juega todos los días y ofrece una forma única y emocionante de apostar, en la que los números y su orden son fundamentales. A diferencia de otras loterías con billetes predefinidos, aquí tienes la libertad de elegir un número de hasta cuatro dígitos, aumentando tus opciones de ganar.

Los premios están directamente ligados al monto apostado y se dividen en dos modalidades principales: apuesta directa y combinada. En la apuesta directa, el número que elijas debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Por otro lado, en la apuesta combinada, eliges el mismo número, pero no importa el orden en el que aparezca.

La Lotería El Dorado Mañana tiene seis premios diferentes, dependiendo del número de cifras que aciertes:

4 cifras (apuesta directa): 4.500 veces el valor apostado.4 cifras (apuesta combinada): 208 veces lo apostado.3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el monto de la apuesta.3 últimas cifras (apuesta combinada): 83 veces tu apuesta.2 cifras acertadas: 50 veces lo apostado.Última cifra acertada: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El tamal colombiano podría ser realmente chino, según turista hongkonesa: “Crecí comiendo esto”

La creadora de contenido halló similitudes al explorar recetas envueltas y rituales culinarios de Asia y América Latina, lo que impulsó nuevas comparaciones culturales en redes sociales

El tamal colombiano podría ser realmente chino, según turista hongkonesa: “Crecí comiendo esto”

Álvaro Uribe Vélez le lanzó pulla a la campaña de Abelardo de la Espriella y arremetió contra los influencers que “destruyen la democracia”: “Posan de asesores de Milei, creen que calumniar es válido”

El exmandatario cuestionó el papel de algunos creadores de contenido en la campaña presidencial de 2026 y señaló que ciertas figuras usan la calumnia y la desinformación como herramienta política

Álvaro Uribe Vélez le lanzó pulla a la campaña de Abelardo de la Espriella y arremetió contra los influencers que “destruyen la democracia”: “Posan de asesores de Milei, creen que calumniar es válido”

Por enfrentamientos entre las comunidades Misak y Nasa, que dejan seis muertos, el Ejército llegó a Silvia, Cauca: así fue la operación

El Gobierno nacional confirmó la llegada de más de 120 soldados, drones de vigilancia y refuerzos policiales para contener la violencia que deja al menos seis muertos y más de cien heridos en el nororiente del departamento

Por enfrentamientos entre las comunidades Misak y Nasa, que dejan seis muertos, el Ejército llegó a Silvia, Cauca: así fue la operación

Cepeda se estanca, De la Espriella avanza y Paloma se queda: análisis de las últimas encuestas antes de la primera vuelta de las presidenciales en Colombia

Las encuestas de Invamer, Guarumo y Tempo, las últimas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, evidencian una modificación en las tendencias de votación por los candidatos presidenciales y marcan una contienda cada vez más cerrada para la segunda vuelta entre las principales figuras de la campaña

Cepeda se estanca, De la Espriella avanza y Paloma se queda: análisis de las últimas encuestas antes de la primera vuelta de las presidenciales en Colombia

Etapa 13 Giro de Italia: Alberto Bettiol gana en la llegada a Verbania, Egan Bernal subió un puesto y Einer Rubio bajó cinco casillas

La ronda italiana tuvo al corredor del XDS Astana Team como el gran ganador de la etapa, en un recorrido llano en la mayor parte

Etapa 13 Giro de Italia: Alberto Bettiol gana en la llegada a Verbania, Egan Bernal subió un puesto y Einer Rubio bajó cinco casillas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

Valentina ‘Mor’: la historia de la ‘influencer’ con millones de seguidores que fingió ser paisa y fue detenida por robar a extranjeros en Colombia

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Deportes

Etapa 13 Giro de Italia: Alberto Bettiol gana en la llegada a Verbania, Egan Bernal subió un puesto y Einer Rubio bajó cinco casillas

Etapa 13 Giro de Italia: Alberto Bettiol gana en la llegada a Verbania, Egan Bernal subió un puesto y Einer Rubio bajó cinco casillas

Samuel Martínez, figura de la selección Colombia Sub17, llegaría al Liverpool de Inglaterra: pagarían un millón de euros

Amaranto Perea estaría en el radar para dirigir a Independiente Medellín: dejaría de trabajar con Néstor Lorenzo después del Mundial 2026

Así reaccionó la prensa portuguesa al golazo de Cristiano Ronaldo que le dio el título al Al-Nassr en la Liga Saudí: “Fue la estrella del partido”

Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe