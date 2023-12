Caso Metástasis en Ecuador: los chats del narco Leandro Norero salpican a políticos, periodistas y otros actores

Leandro Norero fue asesinado en octubre de 2022 en prisión (Policía Nacional).

Tal como lo prometió Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, los chats extraídos del teléfono del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, fueron publicados en la página web de la Fiscalía. El Ministerio Público obtuvo más de 14.000 hojas de conversaciones que se volvieron piezas clave en el caso Metástasis por el cual 31 personas han sido detenidas incluyendo al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, al ex director antinarcóticos y del servicio de cárceles, Pablo Ramírez y otros funcionarios y ex funcionarios judiciales.

En la audiencia de formulación de cargos, celebrada el 14 de diciembre, Salazar ya expuso algunas de las conversaciones frente al juez. Por ejemplo, en una de las conversaciones el abogado de Norero, Helive Ángulo reporta al narco que a varios jueces nacionales “les han dado buen trato entreteniéndoles con mujeres de buena presencia”. Entonces Norero buscaba obtener un hábeas corpus. En los chats, Ángulo dice a Norero: “El hábeas corpus en la Corte Nacional está asegurado con jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia”.

Los chats de mayo a octubre de 2022, que ahora son públicos, demuestran las comunicaciones de Leandro Norero con varios personajes públicos y también muestran varias menciones a otros. Entre los nombres que se han vinculado al capo están el del ex secretario de seguridad de Guillermo Lasso, Diego Ordóñez; del periodista de La Posta, Andersson Boscán; de la alcaldesa correísta María Fernanda Vargas y de Xavier Jordán, prófugo por el caso de la corrupción en los hospitales y quien fue denunciado por el asesinado Fernando Villavicencio.

Jordán pidió seguir a Villavicencio

Conversaciones entre Leandro Norero y Xavier Jordán para espiar a Fernando Villavicencio

Las conversaciones entre Jordán y Norero podrían vincularse a la investigación que busca determinar a los autores intelectuales de Fernando Villavicencio. En una entrevista con Teleamazonas, la fiscal Salazar dijo: “Existen otros chats, que no están vinculados todavía, que tienen relación con Xavier Jordán. Y es él quien le pide específicamente (a Norero) iniciar con estos seguimientos (a Fernando Villavicencio), con las ubicaciones. Existen fotografías del domicilio, de sus personas más allegadas, por pedido de Xavier Jordán”.

En las conversaciones, se lee: “Te vengo diciendo. Llevémonos a algún hp, para que paren (de mencionarlos en noticias)”, este mensaje fue enviado por Jordán a Norero. Según ha explicado la Fiscalía, habría una conspiración contra el asesinado Villavicencio, pues Jordán habría pactado con Norero el envío de unos “gatos” (espías) para vigilar al entonces legislador.

El nombre de Villavicencio también apareció en los chats presentados por la Fiscalía Según relató la fiscal en la audiencia de formulación de cargos, Helive Ángulo, abogado de Norero, informó al capo que Villavicencio habló alias Fito y JR, de Los Choneros. Ángulo también cuenta en esa conversación que tenía contacto con un asesor de Villavicencio, quien dijo que le “deja sano” a Norero “si le regalan 200″. Norero entonces mandó a espiar a Villavicencio y a sus allegados.

Foto de archivo del asesinado candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio (EFE/ José Jácome)

Los chats también revelan la relación entre Jordan y Norero. En una de las conversaciones hablan sobre la fuga de Norero a Panamá: “Ya tengo la pinta que te recibe a tu mujer e hijos en Panamá. Le da refugio. Los recibe en migración. También estoy buscando a la que le saca el grillete, lo deja en la casa… la tengo al 100%”, dice Jordán en una de las comunicaciones de junio de 2022.

Norero y su relación con el periodista Boscán

El periodista de La Posta, Andersson Boscán, conversaba con Norero frecuentemente. Los chats revelados por la Fiscalía y que han sido reconocidos por el comunicador, muestran que ambos se trataban de “hermano” y “ñaño (hermano)”. En las conversaciones Boscán le pregunta al narco sobre cómo avanzan sus procesos judiciales e incluso le propone tomar un café cuando Norero salga de la prisión, le ofrece colaborar con la redacción de un libro y le cuenta sobre planes de la redacción del medio.

Asimismo, en una de las conversaciones, Norero envía una publicación de La Posta a Boscán y este le responde “ya pegué una puteada”, en referencia a que habría reprendido a quiénes publicaron que, según el gobierno, Norero abusaba de las acciones de habeas corpus.

Pedidos de información de Andersson Boscán a Leandro Norero

Sobre estas revelaciones, Boscán emitió un mensaje a su audiencia durante el programa matutino que dirige y que se transmite por YouTube y aseguró que Norero era solo una fuente: “Había mucha sorpresa porque trataba a Norero de hermano, es un genérico que tiendo a mal utilizar, pero hay una explicación. Un periodista es una persona que recibe información de distintas fuentes. Estas no son ni buenas ni malas, son fuentes”.

Una de las conversaciones que la fiscal ha relatado como relevantes entre Boscán y Norero es una en la que el periodista le pide al narco información sobre ciertos funcionario del gobierno de Guillermo Lasso con relación a las aduanas. Boscán le recalca a Norero que está interesado específicamente en el tema político y que no le interesa ni el contrabando ni las drogas. Sobre esto, el periodista explicó: “La frase de ‘no me interesa el narcotráfico y el contrabando’ tiene una sencilla explicación: Yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello. A mí me gusta mucho que no me maten”.

Boscán lideró el equipo de investigación que publicó la existencia de una red de corrupción en el sector público ecuatoriana y que estaría liderada por el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, quien hacía sus ilícitos mediante Rubén Chérres, vinculado a la mafia albanesa. Esta investigación derivó en el Caso Encuentro, por el que Carrera guarda prisión domiciliaria en este momento.

La alcaldesa que movía armas

Conversación entre Leandro Norero y Mayra Salazar sobre María Fernanda Vargas, actual alcaldesa de Simón Bolívar

María Fernanda Vargas es la alcaldesa de Simón Bolívar, un municipio de la costa ecuatoriana. En febrero de 2023, Vargas llegó al cargo impulsada por la Revolución Ciudadana, movimiento afín al ex presidente Rafael Correa. Mientras el movimiento político, en 2022, preparaba sus cuadros para las elecciones municipales de este año, Vargas era mencionada en los chats del narco Norero.

En una conversación entre Norero y Mayra Salazar, una funcionaria de la Judicatura que ha sido descrita por la Fiscalía como la encargada de “armar escenarios idóneos que podían favorecer a la impunidad y libertad que pretendía la organización criminal, esta le dice al capo que debe entrenar a Vargas para “que no hable tonteras”. Norero se ríe y dice “Esa man es loca. Qué cree que hará por la alcaldía”. La funcionaria Salazar dice que una vez que Vargas llegue a la alcaldía “hay que adiestrarla”.

Norero, que además habría tenido una relación sentimental con la funcionaria Salazar, le cuenta que: “Esa man (en referencia a Vargas) siempre se me insinuaba”. Mayra Salazar responde: “Más le vale porque no me gustan los infieles”. El siguiente mensaje del capo cuenta: “Yo la mandaba (a Vargas) a misiones. Le decía anda a verme tal cosa a tal lado y esa (lo hacía) sin asco”. Salazar pregunta: “¿Qué le iba a ver”. Norero responde: “Armas. Después me decía que le preste una”.

El ex presidente Rafael Correa y la María Fernanda Vargas, actual alcaldesa de Simón Bolívar que llegó al cargo apoyada por el movimiento Revolución Ciudadana

Vargas ha negado que tenía acercamientos con Norero. En declaraciones para Expreso, la alcadesa dijo: “Esta es una investigación de hace mucho tiempo. En realidad si yo tuviera algo que ver o me viera involucrada, yo creo que ya me hubieran allanado, me hubieran tumbado la casa o estuviera presa o procesada... lo que veo ahí es como un chat como un galán que le quiere dar celos ahí a la dama, de ahí no es que yo en algún momento he movido algo o armas o cometido algún delito. Me han acusado de mil cosas, pero jamás me han podido comprobar algo contra mí”.

La fiscal general, Diana Salazar, en una entrevista en Radio Democracia, desmintió a la alcaldesa correísta y le dijo que no negara su relación con Norero: “En parte de esos chats también está la vida íntima del señor Norero, no quiero tener eso porque hay que reservarlo; pero también, más allá de la participación coadyuvando para la movilización de armas, está un tema íntimo entre esta señora y el señor Leandro Norero, que no venga a negar porque están los videos ahí”.

En las conversaciones entre Norero y Mayra Salazar también se menciona a Patricio C., quien sería el ex ministro del Interior de Lasso, quien resultó electo como legislador, Patricio Carrillo, y quien “copia” con alias JR. En referencia a que Carrillo y el líder de Los Chonoros tendrían buena relación.

El secretario de seguridad que buscaba al narco

Conversación entre Diego Ordóñez y Leandro Norero

Entre los documentos publicados por la Fiscalía se encuentra un chat de quien fungió como secretario de Seguridad del gobierno de Lasso: Diego Ordóñez. En los chats, desde un número que sería el de Ordóñez, este envía un mensaje a Norero le pide disculpas por filtraciones de llamadas, videos y audios y le comenta que podrían llegar a un arreglo para favorecerlo al capo a sus familiares: “Ha solicitado llegar a un arreglo (en referencia la fiscal que lleva el caso) y es por eso que he solicitado dialogar directamente con su persona que con su defensor por temas más reservados que usted entenderá y comprenderá. O a la vez colaborar ante un arreglo por medio de hábeas corpus en el caso para su persona y sus dos familiares... De manera muy cautelosa y reservada”.

Norero responde que su defensa se realiza bajo derecho, que ha sido víctima de una persecución mediática, que sin interés colaboraría con el gobierno y agradece la ayuda ofrecida. En la conversación, una de las respuestas de Ordóñez es, que de llegar a un acuerdo, eso “será lo mejor para usted y el gobierno”.

Ante estos chats, Ordóñez dijo a Primicias que se trata de “un burdo montaje”. En entrevista con FM Mundo acusó a Boscán y su plataforma de ser los artífices de esas conversaciones: “El portal La Posta emprendió una campaña en mi contra cuando fui Secretario de Seguridad y no sería raro que esto sea parte del montaje. Ya hemos visto el nivel de cercanía y confianza entre Boscán y Norero... Boscán y Norero armaban conjuntamente estrategias para perjudicar a personas. Debo decir enfáticamente que nunca he tomado contacto con delincuentes, ni vía telefónica ni por mensajes, peor aún para ofrecer arreglos”, aseguró.