Chile: la oposición pide Estado de Sitio en el sur ante el rebrote de violencia en la zona del conflicto mapuche

Este 16 de mayo, la denominada Macrozona sur de Chile cumplirá un año bajo estado de excepción. La medida ha sido prorrogada en 23 oportunidades, y hace una semana el Senado nuevamente le dio luz verde a una nueva ampliación del despliegue de Fuerzas Armadas en el territorio, que comprende la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío.

Y aunque el gobierno, incluso, ya ha deslizado la idea de organizar en el mediano plazo una desescalada en la zona gracias a la disminución de los hechos de violencia rural, los últimos acontecimientos han perjudicado esa dinámica positiva y volvieron a generar un clima de tensión en la zona roja del conflicto mapuche.

¿Ejemplos? El ataque con disparos al consejero constitucional Héctor Urban, la emboscada a efectivos de carabineros en Ercilla (donde tres funcionaros resultaron con lesiones en sus extremidades y rostro por disparos perdigones), y un baleo a camiones en la Ruta 5 Sur, en el que dos choferes resultaron heridos, además de otros ataques a vehículos y maquinarias en la zona.

“Mientras (las Fuerzas Armadas) no tengan más atribuciones, nos vamos a mantener de la misma forma (…) Los militares tienen todo limitado; sólo se pasean. No cumplen el rol que quisiéramos los ciudadanos de La Araucanía, porque no hay detenidos, no se anticipan los hechos”, dijo el alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), Alfonso Coke.

La presión sobre medidas más severas ha ido en aumento, y a la luz de los recientes hechos, diputados del derechista partido de oposición Unión Demócrata Independiente (UDI) llamaron a endurecer el tono y le solicitaron al Gobierno del Presidente Gabriel Boric que establezca una medida inusual en estos años de conflicto: Estado de Sitio en toda la macrozona sur.

“Por lo mismo, en su calidad de Presidente de la República, creemos que resulta indispensable que decrete nuevas medidas para combatir a los grupos terroristas que operan en el sur, siendo una de ellas un Estado de Sitio, considerando que el actual estado de emergencia ha sido absolutamente insuficiente”, aseguraron los legisladores en una carta dirigida al mandatario, y en la que también esbozaron que podrían rechazar las nuevas prórrogas de estados de excepción.

“No queremos, en ese sentido, vernos obligados a rechazar las futuras renovaciones por no considerarse una solicitud ampliamente demandada por los vecinos de la zona”, plantearon los parlamentarios Flor Weisse, Daniel Lilayú y Cristián Labbé.

El patrullaje de militares en la región de La Araucanía, en el sur de Chile, ha sido un constante durante el último año.

El Estado de Sitio se encuentra consagrado en la Constitución y puede ser decretado por el Presidente con acuerdo del Congreso en caso de guerra interna o “grave conmoción interior”. Dentro de las facultades que entrega la disposición, está la de restringir la libertad de locomoción, arrestar a las personas en sus moradas o en lugares que la ley determine y no sean cárceles (ni estén destinados a la detención de reos comunes) y suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.

El gobierno, en tanto, rechazó la misiva de los legisladores de oposición. “Este Gobierno no puede actuar bajo amenaza, tiene que actuar en función de sus convicciones y en función del uso de las herramientas que son más inteligentes para enfrentar la situación que estamos viviendo”, señaló la vocera Camila Vallejo.

“Esperamos que se pueda prorrogar esta semana el Estado de Excepción en los términos que están y podemos seguir conversando sobre cómo reforzamos otras medidas”, recalcó la vocera.

