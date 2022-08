La justicia ecuatoriana negó dos nuevos hábeas corpus presentados por Jorge Glasa, el ex vice de Rafael Correa

El ex vicepresidente Jorge Glas cumple sentencias por delitos en contra de la administración. (Archivo DEF)

Dos jueces de Ecuador negaron dos de los cuatro recursos de hábeas corpus presentados por el ex vicepresidente Jorge Glas. De acuerdo con la magistrada Soledad Manosalvas la acción presentada por la defensa de Glas no tiene por objeto “verificar o ejecutar el cumplimiento de una sentencia”, en referencia al segundo hábeas corpus que un juez concedió a Glas y sobre el que gobierno de Guillermo Lasso anunció que no permitirá que el ex vicepresidente salga de prisión. También, el juez Luis Jácome consideró que la solicitud es “una desnaturalización de esa garantía constitucional”.

Los hábeas corpus negados por la jueza Manosalvas y el juez Jácome fueron presentados por la defensa de Glas el pasado 16 de agosto de 2022 en Quito. Los argumentos de Glas en estas acciones se refieren a que el Servicio Nacional de Atención Integral no ejecutó la boleta de excarcelación que emitió el juez Banny Molina.

El juez Banny Rubén Molina, que es investigado por usurpación de funciones, concedió un hábeas corpus extensivo a Jorge Glas, el pasado 8 de agosto. El Consejo de la Judicatura aseguró que Molina no tenía jurisdicción para otorgar la acción a favor de Glas.

En un comunicado, el Consejo de la Judicatura, encargado de la administración y disciplina dentro de la Función Judicial del Ecuador, señaló que sobre el juez Molina pesa un auto de llamamiento a juicio por el presunto delito de prevaricato, porque en el 2018 ordenó que una sentenciada por peculado cumpla la condena en su domicilio. La institución explicó que con el auto de llamamiento a juicio la jurisdicción del juez se suspende, según la normativa vigente en el país.

Según el Código Integral Penal del Ecuador, el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, por el que es investigado Molina, sucede cuando una persona ejerce alguna función pública sin autorización o cuando, a pesar de haber sido destituida, suspendida o declarada legalmente en interdicción continúe en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el caso, el acusado podría enfrentar una condena desde los 6 meses hasta los 3 años en prisión.

En la audiencia que se realizó este 17 agosto, el ex vicepresidente de Rafael Correa pidió que se le concedieran medidas que le permitan cumplir sus sentencias por corrupción fuera de la cárcel. Glas pidió no usar grillete y que le permitieran viajar por todo el país porque piensa trabajar como docente universitario.

El ex vicepresidente ecuatoriano fue sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita. Glas recibió USD 13,5 millones de sobornos de Odebrecht para adjudicarles contratos entre 2010 y 2012. Sobre Glas pesa una sentencia de 8 años de cárcel por el Caso Sobornos 2012- 2016, por el que también sentenciaron a Rafael Correa. Glas fue declarado culpable por cohecho, pues mientras era Vicepresidente y estaba a cargo de los sectores estratégicos, las entidades de las que estuvo a cargo participaron en una trama de sobornos cuya finalidad era financiar a Alianza PAIS, el extinto partido de Rafael Correa.

Actualmente, la defensa de Glas apela la sentencia de 8 años por el delito de peculado en el caso Singue, un bloque petrolero cuya adjudicación causó un perjuicio millonario para el Estado. Glas fue miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera que se encargó de la negociación.

Glas, que ha mostrado su interés en ser profesor universitario, se recibió como ingeniero en electricidad en el 2008, en la Escuela Superior Técnica del Litoral. En el 2013, cinco años después de su grado, se descubrió que la tesis que presentó para titularse tenía copias de capítulos enteros sin citar, lo que incurre en fraude académico. Por ejemplo, todo el primer capítulo de su proyecto de grado, incluídos los gráficos, fueron copiados de la plataforma web Rincón del Vago.

