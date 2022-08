Investigan a ocho marinos de la Armada del Ecuador por tráfico de drogas

Fotografía del operativo del 11 de agosto de 2022. Algunos miembros de la Armada que participaron de ese decomiso quisieron comercializar la droga incautada.

Ocho miembros de la Marina del Ecuador son investigados por la Fiscalía General de ese país por intentar comercializar cocaína que había sido incautada en Galápagos. Los procesados transportaban la droga en una lancha guardacostas. El titular de la Dirección Regional Insular de la Armada alertó sobre el hecho.

La Policía Nacional junto con otros miembros de la Armada inspeccionaron la embarcación cuando arribó a la isla de San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos. En la lancha, la droga estaba en la bodega de maniobras. Todos los tripulantes fueron detenidos.

La cocaína que intentaban comercializar los marinos fue decomisada en otro operativo el pasado 11 de agosto. En esa ocasión, los miembros de la Armada decomisaron 28 bultos con más de 500 paquetes de droga a 200 millas al sur de las Galápagos. Se presume que el destino de esa cocaína era Centroamérica.

La Fiscalía actuó en flagrancia y luego de la audiencia, el juez dictaminó prisión preventiva para dos personas. Los otros seis investigados tienen medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante un juzgado.

Si son condenados, los ocho miembros de la Armada enfrentarán penas de prisión de entre cinco y siete años por el delito de tráfico de drogas. Además, los uniformados afrontarán los procesos disciplinarios internos de las Fuerzas Armadas.

En un grupo de prensa, desde la Armada se informó que “ uno de los dos tripulantes presuntos autores fue dado de baja por el mismo tema: tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, pero un juez, luego de tres años de prisión y fuera obviamente de la Armada, ordenó su reincorporación. La Armada ya se deshizo de este mal elemento y la justicia lo devolvió al servicio, con consecuencias desastrosas a la imagen institucional como es este caso ”.

El portal Código Vidrio informó que no es la primera vez que los miembros de la Marina ecuatoriana “ocultan cocaína incautada en operativos antinarcóticos en altamar, para luego comercializar con narcotraficantes en Galápagos, según sospechan fuentes Antidrogas”. Según recoge el medio de investigación, luego del decomiso del 11 de agosto, los agentes antinarcóticos conocieron que algunos marinos que participaron de la operación “se habían quedado con uno de los sacos con los ladrillos de cocaína”. Se cree que los marinos sustrajeron entre 4 y 20 kilos de cocaína, de acuerdo a lo publicado por el medio ecuatoriano especializado en seguridad.

Algunos miembros de las Fuerzas Armadas también son reclutados por el narcotráfico. Una fuente reservada que habló con Código Vidrio aseguró que: “ No se puede descartar que los tripulantes involucrados fueron reclutados hace algunos años por el crimen organizado, que también ha permeado a la Marina como a otras instituciones” .

Este es un nuevo caso que pone en entredicho la disciplina del personal de las Fuerzas Armadas. En mayo de este año, el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo que más de un centenar de militares ecuatorianos habrían invertido en un sistema piramidal de captación ilegal de dinero. De acuerdo con las declaraciones del general Lara, ofrecidas en una rueda de prensa donde presentó al nuevo alto mando militar, 139 militares en servicio activo habrían invertido en la pirámide, entre ellos aparecen tres oficiales y 136 miembros de la tropa.

El ministro Lara se mostró firme y aseguró que no tolerará que existan actos de corrupción y reiteró a los militares la obligación de cumplir las normas de buena educación, moral, ética y lealtad: “Este ministerio promoverá una política de cero tolerancia a la corrupción, no permitiremos de ninguna manera la actuación ilegal o corrupta de nadie. Los pocos malos elementos de la institución deberán enfrentar las consecuencias de sus actos, no solo con medidas disciplinarias sino también ante la justicia, de ser el caso”, dijo el ministro, que en ese momento estaba recién posesionado.

Ecuador enfrenta la amenaza del narcotráfico, según han informado las autoridades del país. El país ha sido catalogado como clave para el tráfico de cocaína desde América hacia distintos destinos del mundo. Además, es el tercer país del mundo con más cocaína incautada, así lo reveló el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (Unodc), que detalla y analiza el comportamiento mundial del mercado del tráfico de drogas.

SEGUIR LEYENDO: