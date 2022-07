Una ex Miss Chile fue acusada de destruir un apartamento e irse sin pagar el alquiler en Estados Unidos

Camila siendo acusada por una mujer por deber dinero y por haber dejado en malas condiciones el departamento.

Una conocida modelo y ex Miss Chile ha causado revuelo en el país luego que se conociera sus últimos escándalos y su nueva vida en Estados Unidos como vendedora ambulante.

Se trata de Camila Recabarren, una mujer de 31 años y ganadora del Miss Chile 2012, un conocido concurso de belleza del país que elige a la representante del país para el Miss Mundo. En esta instancia fue seleccionada dentro de las 10 finalistas en el Fast Track “Top Model”, siendo una de las revelaciones del prestigioso concurso femenino.

Camila se hizo masivamente conocida en Chile por esta competencia y por ser una popular presentadora de televisión, y también por participar en diversos programas de corte reality show como “Amor a prueba” y “¿Volverías con tu ex?”.

Sin embargo, toda esta carrera ha tomado otro rumbo en los últimos meses. Camila ha abandonado Chile para radicarse en Estados Unidos para ser vendedora ambulante, pero no estando nunca ausente de la polémica.

Y es que en Estados Unidos una mujer identificada como Dani López Ojeda acusó a Camila Recabarren de no pagar un arriendo de USD 1.300 de un departamento y por dejarlo en un supuesto mal estado. El video se hizo viral en redes sociales, causando un impacto en Chile.

Camila Recabarren la ex Miss Chile 2012 que causa polémica en estos días.

“Rata, se fue sin pagar el arriendo y dejó el departamento todo sucio, quebró cosas y dejó cosas en mal estado. ¡La terrible Miss Chile! (...) se fue como una rata sin pagar 1.300 dólares”, escribió Dani López, quien agregó que al parecer Recabarren tampoco habría pagado los servicios básicos del hogar y que justificó esta acción por tener una hija.

“Fuma todo el día, se droga con hongos y estando su hija presente”, dijo la usuaria quien aseguró que Camila “con suerte tiene para comprarle un yogurt” a su hija.

Tras explotar esta polémica, Camila sacó el habla y se defendió de los dichos de la mujer y del video viralizado. “El daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija llevando personas armadas al departamento fue caótico, pero estamos acá acompañándola llenita de amor. Familia está todo bien yo no entro en el juego de nadie a estas alturas. Ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo”, dijo Camila.

Ante esta denuncia Camila declaró que “no pesquen ustedes ni me defiendan los que me creen, no discutan está todo bien no pasa nada… llénense de puro amor en sus corazones junto a sus personitas que tienen al lado”, y que el arriendo estaba “más que pagado”.

Nueva vida en Estados Unidos

Uno de los registros que captan la nueva vida ambulante de Camila Recabarren en Estados Unidos.

Sobre su nueva vida en Estados Unidos Camila contó que está allá hace cinco meses alejada de lo acostumbrado en Chile, y que hoy más que nunca “trabajo en ser una persona consciente logrando empatizar sin hacer diferencia” y que está viajando con su hija Isabella “pasándolas entre Kiko y Kako… quise soltar todo lo material y todo lo que un día tuve para sostenerme en magia y amor… conociendo gente hermosa”

“Acá estamos aprendiendo, creciendo y conociendo en la mejor escuela y universidad, la vida. Creo y confío en que todo puede ser mejor, pero que el cambio parte por uno. No mintiendo ni mintiéndose”, dijo Camila.

En su nueva vida Camila está trabajando en la calle como vendedora ambulante ofreciendo “mis piedras en la calle que raje conmigo desde Chile para compartir con el mundo entero” y que llegó a “vender en las calles de Hollywood”.

