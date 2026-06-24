El Salvador

La inversión extranjera directa mantuvo un avance en Centroamérica y República Dominicana en 2025, según la Cepal

El informe regional ubicó a Costa Rica, República Dominicana y Panamá entre los mayores receptores de capital foráneo, en un contexto de reconfiguración de cadenas de suministro y mayor peso de los servicios

Guardar
Google icon
Mapa 3D de Centroamérica con banderas de sus países, un gráfico de barras ascendente con 'GROWTH DOLLARS' y tres grandes pilas de billetes de 100 dólares.
El mapa 3D de Centroamérica, con las banderas de sus países, se sitúa junto a un gráfico de barras ascendente que indica 'GROWTH' y 'DOLLARS', y tres grandes pilas de billetes de cien dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región centroamericana y República Dominicana consolidaron un ritmo sostenido de captación de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, con variaciones entre los países y un predominio de los servicios y las manufacturas en la distribución sectorial de los flujos. Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), divulgado este martes, Costa Rica, República Dominicana y Panamá se ubicaron entre los principales receptores de capital foráneo en el istmo, mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua registraron volúmenes menores aunque con incrementos interanuales en la mayoría de los casos.

De acuerdo con la CEPAL, el comportamiento de la IED en Centroamérica ha respondido tanto a la recuperación económica global como a la reconfiguración de cadenas de suministro y relocalización de operaciones, lo que favoreció la llegada de nuevos proyectos, especialmente en sectores.

PUBLICIDAD

Costa Rica sobresalió como principal receptor regional de IED en servicios y manufacturas, con un peso equivalente al 6% de su producto interno bruto (PIB) y una participación del 35.7% en la formación bruta de capital fijo (FBKF) durante el periodo 2021-2025. La República Dominicana también tuvo una participación destacada, con la IED representando el 3.6% de su PIB y el 13.2% de la FBKF, según detalló la CEPAL en su análisis regional.

El informe subraya que los flujos de inversión mantuvieron un aumento en la mayoría de los países centroamericanos durante 2025. Nicaragua registró un peso de la IED del 7.1% en su PIB y un aporte del 31.5% en la FBKF, mientras que Honduras y Panamá alcanzaron niveles del 2.4% del PIB, con impactos del 10.2% y 9% en la FBKF, respectivamente. Por su parte, El Salvador y Guatemala reportaron una incidencia de la IED del 2% en el PIB, con una contribución a la FBKF de 8.9% y 12.4%, respectivamente.

PUBLICIDAD

(Composición fotografica)
(Composición fotografica)

¿Qué sectores concentraron la IED en la región?

La CEPAL identificó que el sector de los servicios fue el principal receptor de capital extranjero en la región centroamericana, seguido por las manufacturas y, en menor medida, los recursos naturales. En 2025, la entrada de IED en servicios experimentó un crecimiento del 19.5%, mientras que el sector de recursos naturales aumentó un 7%. En contraste, las manufacturas, aunque mantienen participación, mostraron una contracción del 17.2%.

El estudio de la CEPAL destaca que la mayoría de los flujos de inversión hacia Centroamérica y República Dominicana provienen de Estados Unidos y Europa. No obstante, durante 2025 se observó una disminución de las inversiones estadounidenses del 10%, mientras que las procedentes de Europa –particularmente de Países Bajos, Luxemburgo y otros miembros de la Unión Europea– incrementaron su presencia. También se constató una reducción significativa en la participación de la IED intrarregional, con una caída del 50% respecto al año previo.

Los sectores que lideraron en cada país

En el caso de Panamá, la economía canalera mantuvo su atractivo como plataforma logística y financiera, recibiendo inversiones en servicios, banca y transporte. República Dominicana, por su parte, concentró flujos en turismo, energía y manufactura de zonas francas, sectores que concentraron la mayor parte de los flujos extranjeros según la CEPAL.

Imagen JSLAD46SLFB25P5W2USQGYG5UY

La tendencia a la diversificación sectorial se manifestó en la región, donde los servicios relacionados con tecnologías de la información, telecomunicaciones y tercerización de procesos de negocios absorbieron una porción creciente de la IED. Costa Rica, en particular, reforzó su posición como centro para empresas multinacionales que buscan aprovechar las ventajas logísticas y de talento en el país.

En tanto, Nicaragua y Honduras se sostuvieron como destinos manufacturero-textiles, aunque la volatilidad política y los desafíos regulatorios incidieron en la evolución de los proyectos anunciados.

El informe de la CEPAL señala que persisten obstáculos para consolidar el dinamismo de la IED en Centroamérica y República Dominicana y que el fortalecimiento de sectores estratégicos, junto con políticas orientadas a la innovación y la sostenibilidad, buscará aumentar su impacto en el desarrollo de estos países.

Temas Relacionados

Inversión extranjeraCepalCentroaméricaRepública DominicanaEl SalvadorHondurasGuatemalaPanamáNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Costa Rica alerta en la OEA sobre la presencia de fuerzas rusas en Nicaragua

El canciller Manuel Tovar aseguró ante el pleno que la situación en el país vecino impacta la estabilidad regional y pidió avanzar en un pronunciamiento sobre la crisis, que aún está en borrador

El gobierno de Costa Rica alerta en la OEA sobre la presencia de fuerzas rusas en Nicaragua

Identifican a tres hondureños fallecidos por intoxicación con monóxido de carbono en Estados Unidos

Una adolescente hondureña sobrevivió a la tragedia ocurrida en Missouri; autoridades investigan las causas y coordinan la repatriación de las víctimas

Identifican a tres hondureños fallecidos por intoxicación con monóxido de carbono en Estados Unidos

El presidente Luis Abinader ratificó su apoyo al nuevo rector de la UASD en el Palacio Nacional

El mandatario recibió a Jorge Asjana David en la sede del Poder Ejecutivo y aseguró que mantendrá los planes para reforzar la enseñanza universitaria, el fortalecimiento de la academia y la formación de talento para 2026-2030

El presidente Luis Abinader ratificó su apoyo al nuevo rector de la UASD en el Palacio Nacional

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala escucha la apelación para revocar el arresto del periodista José Rubén Zamora

El máximo tribunal recibió el recurso con el que la Fiscalía pretende anular las medidas sustitutivas y ordenar su reingreso a una cárcel, sin fijar fecha para decidir si seguirá fuera durante el trámite

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala escucha la apelación para revocar el arresto del periodista José Rubén Zamora

Un pastor metodista unido de San Antonio presenta en TikTok a su esposo hondureño

La exposición de la pareja reavivó en redes la discusión sobre diversidad sexual, fe cristiana y congregaciones inclusivas, luego de que ambos difundieran videos de su vida diaria y mensajes sobre su relación

Un pastor metodista unido de San Antonio presenta en TikTok a su esposo hondureño

TECNO

La IA en apps de citas no está funcionando: casi la mitad de usuarios la rechaza

La IA en apps de citas no está funcionando: casi la mitad de usuarios la rechaza

El próximo documento bancario que recibas por WhatsApp podría ser una estafa

El café sabe mejor con tecnología: la inteligencia artificial ya tocó la bebida más famosa del mundo

Marcas utilizan influencers generados por IA para promocionar productos en redes sociales

Hito legal: abogado de IA gana un caso en tribunal de Reino Unido

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert se muda de Nueva York en medio de las acusaciones de abuso sexual infantil contra su esposo Timothy Busfield

Melissa Gilbert se muda de Nueva York en medio de las acusaciones de abuso sexual infantil contra su esposo Timothy Busfield

El mensaje de la viuda de Eric Dane en el primer Día del Padre sin él: “Me duele por mis niñas”

Liam Gallagher reacciona al aumento de reproducciones de “Wonderwall” durante el Mundial

La historia de Álvaro Benito: del Real Madrid a la música

“La mayor decepción de mi vida en ese momento”: Peter Serafinowicz habló de su papel en Star Wars

MUNDO

Omán habilitó un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación comercial

Omán habilitó un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación comercial

El portaaviones chino Fujian atraviesa el estrecho de Taiwán mientras la isla realiza maniobras de defensa

Tensión entre China y Japón: Beijing usa los minerales críticos como arma de presión contra Tokio

Rusia evalúa prohibir la exportación de diésel en respuesta a ataques ucranianos y escasez interna

Marco Rubio advirtió que Irán no puede imponer tarifas en Ormuz y pidió frenar los ataques de los grupos aliados a Teherán