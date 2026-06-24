La inversión extranjera directa mantuvo un avance en Centroamérica y República Dominicana en 2025, según la Cepal

El mapa 3D de Centroamérica, con las banderas de sus países, se sitúa junto a un gráfico de barras ascendente que indica 'GROWTH' y 'DOLLARS', y tres grandes pilas de billetes de cien dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región centroamericana y República Dominicana consolidaron un ritmo sostenido de captación de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, con variaciones entre los países y un predominio de los servicios y las manufacturas en la distribución sectorial de los flujos. Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), divulgado este martes, Costa Rica, República Dominicana y Panamá se ubicaron entre los principales receptores de capital foráneo en el istmo, mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua registraron volúmenes menores aunque con incrementos interanuales en la mayoría de los casos.

De acuerdo con la CEPAL, el comportamiento de la IED en Centroamérica ha respondido tanto a la recuperación económica global como a la reconfiguración de cadenas de suministro y relocalización de operaciones, lo que favoreció la llegada de nuevos proyectos, especialmente en sectores.

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Costa Rica sobresalió como principal receptor regional de IED en servicios y manufacturas, con un peso equivalente al 6% de su producto interno bruto (PIB) y una participación del 35.7% en la formación bruta de capital fijo (FBKF) durante el periodo 2021-2025. La República Dominicana también tuvo una participación destacada, con la IED representando el 3.6% de su PIB y el 13.2% de la FBKF, según detalló la CEPAL en su análisis regional.

El informe subraya que los flujos de inversión mantuvieron un aumento en la mayoría de los países centroamericanos durante 2025. Nicaragua registró un peso de la IED del 7.1% en su PIB y un aporte del 31.5% en la FBKF, mientras que Honduras y Panamá alcanzaron niveles del 2.4% del PIB, con impactos del 10.2% y 9% en la FBKF, respectivamente. Por su parte, El Salvador y Guatemala reportaron una incidencia de la IED del 2% en el PIB, con una contribución a la FBKF de 8.9% y 12.4%, respectivamente.

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(Composición fotografica)

¿Qué sectores concentraron la IED en la región?

La CEPAL identificó que el sector de los servicios fue el principal receptor de capital extranjero en la región centroamericana, seguido por las manufacturas y, en menor medida, los recursos naturales. En 2025, la entrada de IED en servicios experimentó un crecimiento del 19.5%, mientras que el sector de recursos naturales aumentó un 7%. En contraste, las manufacturas, aunque mantienen participación, mostraron una contracción del 17.2%.

El estudio de la CEPAL destaca que la mayoría de los flujos de inversión hacia Centroamérica y República Dominicana provienen de Estados Unidos y Europa. No obstante, durante 2025 se observó una disminución de las inversiones estadounidenses del 10%, mientras que las procedentes de Europa –particularmente de Países Bajos, Luxemburgo y otros miembros de la Unión Europea– incrementaron su presencia. También se constató una reducción significativa en la participación de la IED intrarregional, con una caída del 50% respecto al año previo.

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Los sectores que lideraron en cada país

En el caso de Panamá, la economía canalera mantuvo su atractivo como plataforma logística y financiera, recibiendo inversiones en servicios, banca y transporte. República Dominicana, por su parte, concentró flujos en turismo, energía y manufactura de zonas francas, sectores que concentraron la mayor parte de los flujos extranjeros según la CEPAL.

La tendencia a la diversificación sectorial se manifestó en la región, donde los servicios relacionados con tecnologías de la información, telecomunicaciones y tercerización de procesos de negocios absorbieron una porción creciente de la IED. Costa Rica, en particular, reforzó su posición como centro para empresas multinacionales que buscan aprovechar las ventajas logísticas y de talento en el país.

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En tanto, Nicaragua y Honduras se sostuvieron como destinos manufacturero-textiles, aunque la volatilidad política y los desafíos regulatorios incidieron en la evolución de los proyectos anunciados.

El informe de la CEPAL señala que persisten obstáculos para consolidar el dinamismo de la IED en Centroamérica y República Dominicana y que el fortalecimiento de sectores estratégicos, junto con políticas orientadas a la innovación y la sostenibilidad, buscará aumentar su impacto en el desarrollo de estos países.