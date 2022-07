Gabriel Boric pidió a legisladores chilenos aprobar una reforma previsional y “no volver a fracasar como en los últimos 10 años”

El llamado del presidente Boric al parlamente sucede tras una década proyectos de reforma fracasados al sistema de las pensiones en Chile. EFE/Alberto Valdés

El presidente chileno, Gabriel Boric, solicitó a los parlamentarios del país “no volver a fracasar como en los últimos 10 años”, aludiendo a los sucesivos intentos de los ex presidentes para intentar renovar el sistema de pensiones.

Los dichos del presidente fueron emitidos en una entrevista al matinal Mucho Gusto, y se dan en el contexto de la futura tramitación de la reforma previsional, proyecto que será enviado en agosto a los parlamentarios para su discusión.

En la entrevista el presidente manifestó que “la prioridad número uno es que las pensiones de la gente mejoren”, y que “hay que incorporar elementos de solidaridad al sistema”, haciendo alusión al destino del 6% de la cotización adicional que irá a un nuevo componente colectivo para mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados y jubiladas.

Lo anterior es uno de los pocos puntos confirmados de la reforma, y el que ha sido objeto de críticas por parte de la oposición. Por ejemplo, el senador Juan Antonio Coloma sostuvo que no le parece una buena idea “que se esté planteando que la reforma previsional, que va a suponer un aumento en la cotización del 6%, al final esos fondos no sean de los trabajadores” sino que a un “sistema de reparto que no ha funcionado en ninguna parte del mundo y que solo se considere para efectos nocionales”.

Sobre los cuestionamiento que ha tenido el 6% adicional de este futuro proyecto previsional, el presidente Gabriel Boric destacó que “desgraciadamente el individualismo caló muy hondo en Chile y esa es una batalla cultural que tenemos que ser capaces de conversar”.

Al respecto del fondo común que espera implementar la reforma previsional, Boric sostuvo que “la gran mayoría, o parte importante de las mujeres que realizan labores de cuidado no son remuneradas y, por lo tanto, no tienen acceso a ningún tipo de pensión, ¿y por qué?, si hacen un trabajo esencial para la sociedad” y por lo tanto “ese fondo común está pensado para sustentar, entre otras, a esas mujeres que durante toda la vida se descrestan trabajando, y ni el Estado ni el mundo privado les reconocen nada”.

Detalles de la reforma

Aunque son pocos los detalles que se conocen de la reforma que se presentará en agosto al parlamento, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, sostuvo que lo que propone el gobierno “establece la creación de una nueva entidad de carácter autónomo, profesionalizada altamente, que se aleje de la administración de los aportes, entendiendo que el sistema de pensiones, y cuando hablamos de él estamos hablando de un derecho humano, alineado con la seguridad social, donde el Estado, evidentemente, tiene que jugar un rol preponderante”.

La esencia de la reforma, según la ministra, será “la seguridad social” y se buscará generar un sistema en el cual la sociedad se haga cargo de los riesgos del envejecimiento y ese es un cambio que nos define culturalmente, porque en el sistema de AFP cada uno asume los riesgos”. Además negó todo tipo de expropiación de los fondos de pensiones. “Nadie le va a expropiar nada a nadie”, dijo Jara.

“Es lamentable que se instalara esa fake news, porque en realidad nadie le va a expropiar nada a nadie, nunca ha estado planteado. No tiene sentido además porque la Constitución actual y el proyecto nuevo, protegen la propiedad privada y cuando tu expropias, esa persona debe ser debidamente indemnizada”, finalizó Jara.

