Costa Rica

Nuevas tarifas para trenes de pasajeros en Costa Rica regirán a partir del 1 de julio

El ajuste responde a la eliminación de la moneda de ₡5 y beneficiará a adultos mayores con viajes gratuitos en todas las rutas

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Los trenes de pasajeros en Costa Rica estrenarán nuevas tarifas a partir del 1 de julio de 2026. Cortesía: UCR
Los trenes de pasajeros en Costa Rica estrenarán nuevas tarifas a partir del 1 de julio de 2026. Cortesía: UCR

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) anunció la entrada en vigor de nuevas tarifas para el servicio de trenes de pasajeros a partir del 1 de julio de 2026, como parte de un proceso de actualización que responde a la salida de circulación de la moneda de ₡5. De acuerdo con el comunicado oficial, las tarifas han sido redondeadas al múltiplo más cercano de la moneda de menor denominación disponible, es decir, ₡10.

El ajuste tarifario, aprobado por la autoridad competente, implicará la eliminación del uso de monedas de ₡5 para el pago de tiquetes y busca simplificar el proceso de cobro en los servicios ferroviarios. El presidente ejecutivo de INCOFER, Álvaro Bermúdez Peña, confirmó que la institución ya se encuentra trabajando en la actualización de los tiquetes, así como en la reconfiguración de los validadores electrónicos de pago, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de los nuevos montos desde el primer día de vigencia.

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Las tarifas actualizadas corresponden a las siguientes rutas principales del servicio de trenes de pasajeros:

  • Estación del Pacífico – San Antonio de Belén: ₡480
  • Curridabat – Universidad Latina – Pavas y viceversa: ₡640
  • Curridabat – Universidad Latina – Estación del Pacífico y viceversa: ₡310
  • Estación del Pacífico – Pavas y viceversa: ₡310
  • Universidad Latina – Heredia y viceversa: ₡600
  • Estación del Atlántico – Heredia y viceversa: ₡550
  • Estación del Atlántico – Cartago y viceversa: ₡710
  • Alajuela – Heredia y viceversa: ₡800

Según la institución, todas las personas adultas mayores podrán acceder a los servicios de tren de pasajeros de forma gratuita en todas las rutas, ya que la tarifa para este grupo es de ₡0. Este beneficio contribuye a mejorar la movilidad y el acceso de la población mayor a los servicios públicos, promoviendo la inclusión social y el bienestar de este sector. La última actualización tarifaria se había realizado en enero de 2023.

La eliminación de la moneda de ₡5 motivó el ajuste en los precios de los tiquetes del servicio.
La eliminación de la moneda de ₡5 motivó el ajuste en los precios de los tiquetes del servicio.

El proceso de ajuste tarifario no solo implica la modificación de los precios, sino una serie de medidas logísticas y técnicas para su implementación. INCOFER informó que desde la notificación oficial se han iniciado trabajos para adaptar los sistemas de emisión de tiquetes y los validadores electrónicos. Además, se ha coordinado la actualización de la señalización informativa en las estaciones y unidades de tren para que los pasajeros conozcan con claridad los nuevos importes antes de abordar.

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La medida fue comunicada con anticipación para que los usuarios habituales puedan planificar sus viajes de acuerdo con las nuevas tarifas. La información también fue publicada en los canales oficiales de INCOFER, en plataformas digitales y en medios de comunicación. El objetivo es garantizar la transparencia en el proceso y evitar confusiones durante la transición al nuevo esquema tarifario.

En cuanto al impacto para los pasajeros, el ajuste representa un cambio menor en la mayoría de las rutas, ya que las diferencias entre tarifas anteriores y actuales corresponden a la eliminación del uso de una moneda de baja denominación. El principal beneficio para los adultos mayores permanece intacto, pues seguirán viajando de manera gratuita en todas las rutas, lo que refuerza la política de acceso universal a los servicios de transporte público.

INCOFER reiteró su compromiso con la mejora continua del servicio ferroviario, señalando que la actualización tarifaria es parte de las acciones orientadas a ofrecer un sistema más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades de la población. La institución subrayó que los recursos generados por las tarifas permiten mantener la operación, el mantenimiento de la infraestructura y la calidad en la atención al usuario.

INCOFER anunció que los adultos mayores continuarán viajando gratis en todas las rutas de tren.
INCOFER anunció que los adultos mayores continuarán viajando gratis en todas las rutas de tren.

La transición hacia el nuevo esquema tarifario será monitoreada de cerca por el equipo técnico de INCOFER, con el fin de responder rápidamente ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante los primeros días de aplicación. Asimismo, se mantendrán abiertos los canales de atención al cliente para resolver dudas y recibir comentarios de los pasajeros.

Con la entrada en vigor de estas nuevas tarifas el próximo 1 de julio, Costa Rica da un paso más en la modernización de su sistema ferroviario y en la adaptación de su política tarifaria a las condiciones actuales del sistema monetario nacional.

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