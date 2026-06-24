Honduras

Estados Unidos respalda expansión de telecomunicaciones en Honduras y destaca nuevas oportunidades de inversión

La embajada estadounidense destacó el crecimiento de la infraestructura digital en el país y respaldó la expansión de la empresa SBA Communications.

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La encargada de negocios de Estados Unidos, Colleen A. Hoey, participó en un encuentro para impulsar la expansión de las telecomunicaciones en Honduras. La inversión estadounidense busca fortalecer la conectividad y ampliar las oportunidades digitales en el país. (Foto: Embajada de EEUU en Honduras)
La encargada de negocios de Estados Unidos, Colleen A. Hoey, participó en un encuentro para impulsar la expansión de las telecomunicaciones en Honduras. La inversión estadounidense busca fortalecer la conectividad y ampliar las oportunidades digitales en el país. (Foto: Embajada de EEUU en Honduras)

El Gobierno de Estados Unidos reafirmó este lunes su respaldo al fortalecimiento de la red de telecomunicaciones en Honduras, destacando la importancia de ampliar la infraestructura tecnológica para impulsar el desarrollo económico, la inclusión digital y la generación de empleo.

La embajada estadounidense en Tegucigalpa informó que la encargada de negocios, Colleen A. Hoey, participó en un encuentro con representantes de los sectores público y privado para respaldar la expansión de la empresa estadounidense SBA Communications, dedicada al desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones.

Según la representación diplomática, la compañía continúa fortaleciendo la red de telecomunicaciones hondureña mediante la ampliación de infraestructura que permitirá mejorar la conectividad en distintas regiones del país.

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“Impulsando la digitalización. La encargada de negocios, Colleen A. Hoey, participó en un importante encuentro con líderes de los sectores público y privado para respaldar la expansión de la empresa estadounidense SBA Communications en Honduras”, señaló la embajada a través de sus canales oficiales.

<b>Más infraestructura y conectividad</b>

Las autoridades estadounidenses destacaron que la inversión en infraestructura tecnológica representa un elemento clave para el crecimiento económico y la modernización del país.

Estados Unidos destacó que una mayor conectividad genera empleo, inclusión digital y crecimiento económico. SBA Communications continúa fortaleciendo la red de telecomunicaciones hondureña con nuevas inversiones. (Foto: Archivo / cortesía)
Estados Unidos destacó que una mayor conectividad genera empleo, inclusión digital y crecimiento económico. SBA Communications continúa fortaleciendo la red de telecomunicaciones hondureña con nuevas inversiones. (Foto: Archivo / cortesía)

La expansión de redes de telecomunicaciones facilita el acceso a internet, fortalece los servicios digitales y permite mejorar la conectividad en comunidades que históricamente han enfrentado limitaciones en el acceso a tecnologías de la información.

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La embajada señaló que el fortalecimiento de la infraestructura también genera nuevas oportunidades laborales y contribuye a reducir la brecha digital en distintas zonas del territorio nacional.

“Más infraestructura significa más empleo, mayor inclusión digital y nuevas oportunidades económicas”, destacó la representación diplomática.

<b>Digitalización y nuevas inversiones</b>

El avance de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los sectores estratégicos para atraer inversión extranjera y mejorar la competitividad del país.

La incorporación de nuevas tecnologías permite el desarrollo de servicios digitales, facilita la operación de empresas y mejora el acceso de la población a herramientas de educación, comercio y comunicación.

Expertos señalan que el crecimiento de la infraestructura digital también beneficia sectores como la banca, el turismo, la educación y los servicios gubernamentales, que cada vez dependen más de plataformas tecnológicas.

La expansión de SBA Communications se suma a otras inversiones estadounidenses orientadas a fortalecer la conectividad y la transformación digital en la región.

Representantes del sector público y privado analizaron nuevas oportunidades de inversión tecnológica en Honduras. La expansión de infraestructura permitirá mejorar el acceso a servicios de telecomunicaciones en distintas regiones del país. (Foto: Embajada EEUU)
Representantes del sector público y privado analizaron nuevas oportunidades de inversión tecnológica en Honduras. La expansión de infraestructura permitirá mejorar el acceso a servicios de telecomunicaciones en distintas regiones del país. (Foto: Embajada EEUU)

<b>Relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos</b>

Estados Unidos y Honduras mantienen relaciones diplomáticas desde 1830 y han desarrollado una amplia cooperación en diferentes áreas de interés común.

La colaboración entre ambos países abarca temas relacionados con seguridad, combate al narcotráfico, migración, inversión y desarrollo económico.

En los últimos años, la cooperación también se ha extendido hacia sectores vinculados con la tecnología, las telecomunicaciones y la modernización de infraestructura estratégica.

La embajada estadounidense reiteró que su país mantiene el compromiso de trabajar junto a Honduras para construir un hemisferio “más fuerte, seguro y próspero”, impulsando proyectos que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar de la población.

El respaldo a la expansión de la infraestructura digital ocurre en un momento en el que Honduras busca fortalecer su conectividad y ampliar las oportunidades de acceso a internet y servicios tecnológicos en diferentes regiones del país.

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