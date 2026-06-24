Asfura anuncia remodelación de 15 hospitales y un Call Center para mejorar la atención en salud pública

El presidente Nasry Asfura anunció un plan para remodelar al menos 15 hospitales públicos en Honduras. Los estudios técnicos ya fueron concluidos y el proceso de licitación iniciará próximamente (Foto: REUTERS/Alina Smutko)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció este martes un ambicioso plan para modernizar la red hospitalaria pública, una iniciativa con la que busca fortalecer la atención médica, mejorar la infraestructura de los centros asistenciales y optimizar la comunicación entre los pacientes y el sistema de salud.

El proyecto contempla la remodelación de al menos 15 hospitales a nivel nacional, así como la implementación de un Call Center que facilitará el seguimiento de los usuarios antes y después de recibir atención médica.

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Durante declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, el mandatario aseguró que los proyectos ya avanzan en una etapa técnica importante y próximamente entrarán en el proceso de licitación.

“Ya se levantaron los estudios, ya viene la licitación, viene un proyecto muy interesante”, expresó Asfura al referirse a las obras que forman parte de la transformación del sistema sanitario impulsado por su administración.

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El gobernante explicó que la iniciativa será ejecutada mediante el fideicomiso de salud, mecanismo que también ha permitido fortalecer el abastecimiento de medicamentos en los hospitales y centros asistenciales del país.

La modernización hospitalaria busca fortalecer el sistema nacional de salud. Más de 300 millones de lempiras han sido destinados al abastecimiento de medicamentos. (Foto: cortesía Hospital Escuela)

Según detalló, más de 300 millones de lempiras han sido gestionados para la compra de medicamentos, con el propósito de reducir el desabastecimiento y garantizar que los pacientes encuentren los tratamientos requeridos dentro de la red pública.

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Uno de los principales anuncios fue la creación de un sistema de Call Center, diseñado para establecer una comunicación permanente entre el personal de salud y los pacientes. El objetivo es disminuir la pérdida de citas médicas, agilizar procesos administrativos y ofrecer un mejor seguimiento a quienes reciben atención especializada.

Asfura explicó que el centro de llamadas permitirá recordar citas médicas, informar sobre resultados de exámenes de laboratorio, notificar fechas de cirugías programadas y realizar seguimiento después de las intervenciones quirúrgicas.

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La medida busca reducir retrasos en la atención y mejorar la organización del sistema hospitalario.

Como ejemplo del funcionamiento del nuevo servicio, el presidente indicó que el personal podrá contactar directamente a cada paciente para informarle sobre sus procedimientos médicos.

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“Necesitamos hablarle a Pedro Martínez y decirle: preséntese, vaya a tal laboratorio, su operación está programada para tal fecha”, manifestó, señalando que la comunicación directa permitirá brindar una atención más eficiente y personalizada.

El mandatario también aprovechó su comparecencia para responder a las críticas que ha recibido su administración durante los primeros meses de gobierno, asegurando que su gestión debe evaluarse al finalizar el período presidencial y no durante los primeros meses.

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El nuevo Call Center facilitará el seguimiento y la comunicación con los pacientes. El sistema permitirá recordar citas, informar resultados y confirmar cirugías programadas (Foto: Cortesía)

En ese sentido, pidió a la población esperar el desarrollo completo de su plan de gobierno antes de emitir un juicio definitivo sobre su desempeño.

“Un presidente no debe medirse por 90 o 120 días; hasta el último día de los 48 meses digan: hizo, si cambió la historia, o critiquen”, afirmó Asfura, al insistir en que los proyectos estructurales requieren planificación, procesos administrativos y tiempo para mostrar resultados concretos.

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En relación con las versiones que apuntaban a posibles cambios dentro de la Secretaría de Salud, el presidente descartó modificaciones en su equipo y aseguró que el trabajo avanza de forma coordinada para cumplir las metas establecidas en materia sanitaria.

“De mis dos viceministros para abajo, estamos trabajando muy bien”, sostuvo el jefe del Ejecutivo, quien además atribuyó parte de las críticas a personas que aspiraban a ocupar cargos dentro del sector salud y que hoy manifiestan inconformidad por no haber sido nombradas.

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El mandatario aseguró que su administración mantiene el compromiso de fortalecer el sistema sanitario mediante inversiones en infraestructura, abastecimiento de insumos médicos y modernización tecnológica, con el propósito de brindar una atención más digna y eficiente a la población hondureña.

Finalmente, Asfura reiteró que el trabajo de su gobierno continúa desarrollándose en diferentes áreas estratégicas y pidió a la ciudadanía mantener la confianza mientras avanzan los proyectos anunciados. “No piensen que no estoy trabajando, somos un gran equipo y usted va a ver los resultados”, concluyó el presidente.