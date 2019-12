-La dictadura de Daniel Ortega está atravesando por una crisis terminal. Puede prolongarse en dependencia de su capacidad para seguir imponiendo el orden por la vía de la represión. Pero no creo que se pueda prolongar de manera indefinida. El régimen cada vez tiene menos respaldo, cada vez tiene menos aliados, menos apoyo, y por el otro lado, el movimiento de resistencia, el movimiento azul y blanco, sigue creciendo, sigue fortaleciéndose. Y lo que me ha tocado vivir a mí en estos últimos diez días es que estamos viviendo una etapa en la que hay una escalada represiva, de tortura, de crueldad del régimen, para intentar sofocar la protesta popular. Eso revela que hay una debacle, una crisis moral del Estado y del partido Frente Sandinista que no solo no pueden gobernar sin reprimir sino que ahora no pueden gobernar sin torturar, sin tratar de imponer el terror. El tiempo de la dictadura se está agotando. Llegará un momento en que las circunstancias, la resistencia nacional y la presión internacional, van a forzar una negociación política para ir a una reforma electoral, una reforma política que abra las puertas a una elección. Esa negociación será con Ortega y (Rosario) Murillo o sin ellos. No lo sabemos. Pero tengo la certeza que vamos a llegar a esa salida política, no a una salida violenta.