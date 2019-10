“Cuando se dio la amnistía (junio 2019), se engavetaron las acusaciones contra mi persona. Un grupo grande (de exiliados) hablamos de regresar, pero muchos titubearon, entonces con Aníbal Toruño decidimos venir primero, a abrir camino”, dice. “A los dos días de estar en Nicaragua nos escaparon de matar en León. Dos motos me persiguen todo el tiempo. No me acosan ni me han detenido, ni hacen nada, pero ahí están”.