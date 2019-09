"Todavía el primero de septiembre llegaron dos patrullas a advertirle que si me miraban en el pueblo me iban a agarrar vivo o muerto. Yo creo que desde la frontera les avisaron que yo había ingresado desde Costa Rica, así que si no puedo volver a mi casa tendré que irme de nuevo", dijo desde el anonimato, para evitar mayores amenazas y presiones a su familia.