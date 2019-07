-Primero, el vicepresidente no tiene una misión definida en nuestra constitución. Lo que dice sobre la figura del vice es que este debe estar en condiciones de sustituir al presidente y cumplir tareas específicas que éste le solicite. En lo que me atañe, mi intención fue ayudar al presidente Jair Bolsonaro mediante el contacto con los más diversos sectores, inclusive parlamentarios de la oposición, con el objetivo de convencer sobre el proyecto del gobierno. Considero normal que el presiden te me pidiera bajar el nivel de exposición. En cuanto a Eduardo Bolsonaro, su perfil está dentro de los requisitos que impone nuestra Constitución respecto a la figura de embajadores de origen no diplomático. Esta es una decisión del presidente. Y ahora tiene que pasar por la aprobación del Senado.