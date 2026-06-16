Estudiante del Tecnológico de Costa Rica obtiene primer lugar en competencia internacional de innovación en auditoría

Marco Araya Fernández, estudiante del Tecnológico de Costa Rica, obtuvo el primer lugar en la fase nacional del EY Audit Innovation Challenge. Cortesía: Marco Araya

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) suma un nuevo reconocimiento a su historial de logros académicos y profesionales. En la más reciente edición del EY Audit Innovation Challenge, Marco Araya Fernández, estudiante de la carrera de Administración de Empresas, se coronó como ganador de la fase nacional y se prepara para representar al país en la segunda etapa del torneo que tendrá lugar en Brasil.

Marco Araya Fernández, de 24 años y oriundo de Dulce Nombre de Cartago, obtuvo el primer lugar en la competencia presencial organizada por la firma EY en sus oficinas de Epic Center, Escazú.

PUBLICIDAD

El certamen, enfocado en la innovación y la auditoría, desafía a estudiantes universitarios a resolver casos prácticos vinculados a la transformación digital y la confianza en los negocios.

El EY Audit Innovation Challenge busca acelerar el desarrollo profesional de sus participantes, ampliar sus redes de contacto y demostrar el papel estratégico que desempeña la auditoría en el contexto empresarial actual.

Durante la competencia, Araya colaboró con jóvenes del TEC y de distintas universidades costarricenses para enfrentar desafíos empresariales y explorar cómo los datos, la tecnología y el pensamiento estratégico están redefiniendo la auditoría en EY.

“Esto es el resultado de las oportunidades que el TEC nos ha brindado para prepararnos profesionalmente. En algunos momentos tuve que trabajar mientras estudiaba y no siempre pude matricular un bloque completo, pero eso hizo que este año cursara la materia de Auditoría, donde precisamente EY presentó esta oportunidad. Por eso, además del logro profesional, considero que también es una lección de que todo tiene un propósito”, expresó Marco Araya Fernández tras recibir el reconocimiento.

PUBLICIDAD

El torneo retó a los participantes a resolver un caso ficticio de ataque cibernético en una empresa, aplicando innovación y pensamiento estratégico. Cortesía: Marco Araya

El torneo consistió en resolver un caso ficticio donde una empresa enfrentaba un ataque cibernético. Los equipos debían plantear una solución integral, abordando diferentes desafíos y presentando propuestas innovadoras ante un jurado especializado. Marco Araya Fernández destacó que su experiencia en el TEC le permitió aportar como líder, unir habilidades blandas y técnicas, y comunicar eficazmente las soluciones frente a los jueces.

Para Carlos Chavarría Hidalgo, profesor de la carrera de Administración de Empresas del TEC, el desempeño de Araya es el resultado de su esfuerzo, disciplina y capacidad analítica. “Como su profesor, me siento profundamente orgulloso de haber formado parte del equipo docente que contribuyó a su desarrollo académico y profesional. Felicito a Marco por este importante logro y le deseo el mayor de los éxitos en cada uno de los proyectos que emprenda en el futuro”, afirmó el docente.

PUBLICIDAD

Gracias a este triunfo, Marco Araya Fernández representará al TEC y a Costa Rica en la segunda etapa del EY Audit Innovation Challenge, que reunirá a estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana. En esta fase, el reto será similar al de la etapa local y estará centrado en resolver desafíos empresariales con impacto regional.

El estudiante expresó su satisfacción y orgullo al convertirse en embajador del TEC y del país en este evento internacional. “Representar al TEC en Brasil es un privilegio. Estoy agradecido por la oportunidad de estudiar en una universidad estatal como esta, donde se ofrecen oportunidades como la del Innovation Challenge y donde la preparación que he adquirido me permite trabajar junto a otras personas muy capaces a nivel internacional”, afirmó Marco Araya Fernández.

PUBLICIDAD

Gracias a su desempeño, Marco Araya representará al TEC y a Costa Rica en la segunda etapa del certamen, que se llevará a cabo en Brasil. Cortesía: Marco Araya

La participación de estudiantes del TEC en competencias de este nivel refuerza el posicionamiento de la universidad en el ámbito académico y profesional de la región. La institución ha reiterado su compromiso de seguir impulsando la formación integral de sus estudiantes y de generar espacios que fomenten la innovación, la colaboración y el desarrollo de habilidades para enfrentar los retos del mercado global.