Costa Rica

Estudiante del Tecnológico de Costa Rica obtiene primer lugar en competencia internacional de innovación en auditoría

Marco Araya Fernández, de 24 años, representará a Costa Rica en la segunda etapa del EY Audit Innovation Challenge tras ganar la fase local realizada en Escazú. El certamen reúne a jóvenes talentos de toda América Latina

Guardar
Google icon
Marco Araya Fernández, estudiante del Tecnológico de Costa Rica, obtuvo el primer lugar en la fase nacional del EY Audit Innovation Challenge. Cortesía: Marco Araya
Marco Araya Fernández, estudiante del Tecnológico de Costa Rica, obtuvo el primer lugar en la fase nacional del EY Audit Innovation Challenge. Cortesía: Marco Araya

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) suma un nuevo reconocimiento a su historial de logros académicos y profesionales. En la más reciente edición del EY Audit Innovation Challenge, Marco Araya Fernández, estudiante de la carrera de Administración de Empresas, se coronó como ganador de la fase nacional y se prepara para representar al país en la segunda etapa del torneo que tendrá lugar en Brasil.

Marco Araya Fernández, de 24 años y oriundo de Dulce Nombre de Cartago, obtuvo el primer lugar en la competencia presencial organizada por la firma EY en sus oficinas de Epic Center, Escazú.

PUBLICIDAD

El certamen, enfocado en la innovación y la auditoría, desafía a estudiantes universitarios a resolver casos prácticos vinculados a la transformación digital y la confianza en los negocios.

El EY Audit Innovation Challenge busca acelerar el desarrollo profesional de sus participantes, ampliar sus redes de contacto y demostrar el papel estratégico que desempeña la auditoría en el contexto empresarial actual.

Durante la competencia, Araya colaboró con jóvenes del TEC y de distintas universidades costarricenses para enfrentar desafíos empresariales y explorar cómo los datos, la tecnología y el pensamiento estratégico están redefiniendo la auditoría en EY.

“Esto es el resultado de las oportunidades que el TEC nos ha brindado para prepararnos profesionalmente. En algunos momentos tuve que trabajar mientras estudiaba y no siempre pude matricular un bloque completo, pero eso hizo que este año cursara la materia de Auditoría, donde precisamente EY presentó esta oportunidad. Por eso, además del logro profesional, considero que también es una lección de que todo tiene un propósito”, expresó Marco Araya Fernández tras recibir el reconocimiento.

PUBLICIDAD

El torneo retó a los participantes a resolver un caso ficticio de ataque cibernético en una empresa, aplicando innovación y pensamiento estratégico. Cortesía: Marco Araya
El torneo retó a los participantes a resolver un caso ficticio de ataque cibernético en una empresa, aplicando innovación y pensamiento estratégico. Cortesía: Marco Araya

El torneo consistió en resolver un caso ficticio donde una empresa enfrentaba un ataque cibernético. Los equipos debían plantear una solución integral, abordando diferentes desafíos y presentando propuestas innovadoras ante un jurado especializado. Marco Araya Fernández destacó que su experiencia en el TEC le permitió aportar como líder, unir habilidades blandas y técnicas, y comunicar eficazmente las soluciones frente a los jueces.

Para Carlos Chavarría Hidalgo, profesor de la carrera de Administración de Empresas del TEC, el desempeño de Araya es el resultado de su esfuerzo, disciplina y capacidad analítica. “Como su profesor, me siento profundamente orgulloso de haber formado parte del equipo docente que contribuyó a su desarrollo académico y profesional. Felicito a Marco por este importante logro y le deseo el mayor de los éxitos en cada uno de los proyectos que emprenda en el futuro”, afirmó el docente.

Gracias a este triunfo, Marco Araya Fernández representará al TEC y a Costa Rica en la segunda etapa del EY Audit Innovation Challenge, que reunirá a estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana. En esta fase, el reto será similar al de la etapa local y estará centrado en resolver desafíos empresariales con impacto regional.

El estudiante expresó su satisfacción y orgullo al convertirse en embajador del TEC y del país en este evento internacional. “Representar al TEC en Brasil es un privilegio. Estoy agradecido por la oportunidad de estudiar en una universidad estatal como esta, donde se ofrecen oportunidades como la del Innovation Challenge y donde la preparación que he adquirido me permite trabajar junto a otras personas muy capaces a nivel internacional”, afirmó Marco Araya Fernández.

Gracias a su desempeño, Marco Araya representará al TEC y a Costa Rica en la segunda etapa del certamen, que se llevará a cabo en Brasil. Cortesía: Marco Araya
Gracias a su desempeño, Marco Araya representará al TEC y a Costa Rica en la segunda etapa del certamen, que se llevará a cabo en Brasil. Cortesía: Marco Araya

La participación de estudiantes del TEC en competencias de este nivel refuerza el posicionamiento de la universidad en el ámbito académico y profesional de la región. La institución ha reiterado su compromiso de seguir impulsando la formación integral de sus estudiantes y de generar espacios que fomenten la innovación, la colaboración y el desarrollo de habilidades para enfrentar los retos del mercado global.

Temas Relacionados

Costa RicaTecnológicoMarco Arayacompetencia internacionalEY Audit Innovation ChallengeTEC

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alertan sobre pérdida de control estatal a causa de la violencia en Honduras

Los hechos violentos alimentan el debate sobre la gobernabilidad y la capacidad institucional para frenar la criminalidad

Alertan sobre pérdida de control estatal a causa de la violencia en Honduras

Alcaldía de San Salvador Centro invierte $3.5 millones anuales en limpieza y prevención de inundaciones

El gobierno local destina recursos para sanear ríos y calles, impulsa campañas de concienciación y garantiza el derecho de defensa a la población sancionada por infracciones ambientales

Alcaldía de San Salvador Centro invierte $3.5 millones anuales en limpieza y prevención de inundaciones

Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro en el occidente de El Salvador

Las autoridades de seguridad lo acusan de exigir 1,800 dólares a su padrastro y de lanzar amenazas contra él y sus hijas, en un operativo realizado en Flor Amarilla Arriba, finca Santa Bárbara

Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro en el occidente de El Salvador

El Gobierno activa investigaciones por extorsiones en carreteras guatemaltecas tras un video viral

Una grabación en la ruta CA-2, en la que un individuo exige una supuesta cuota a un transporte pesado, impulsó pesquisas para ubicar a cobradores, mandos y mecanismos de estas estructuras delictivas

El Gobierno activa investigaciones por extorsiones en carreteras guatemaltecas tras un video viral

UE ofrece financiamiento para modernizar transmisión eléctrica mientras crece debate sobre el futuro de la ENEE

La Unión Europea reiteró su respaldo a la transición energética en un contexto marcado por el debate sobre las reformas al futuro de la ENEE

UE ofrece financiamiento para modernizar transmisión eléctrica mientras crece debate sobre el futuro de la ENEE

TECNO

Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

Más publicidad en videojuegos: EA cambiará para siempre la forma de jugar

El teléfono más caro de Apple sería el iPhone Ultra: casi USD 2.000 por un plegable

Toy Story 5 tiene un juego gratis y exclusivo en Google: cómo activar en celular y PC

WhatsApp Web: llamadas y videollamadas grupales llegarán pronto en 2026

ENTRETENIMIENTO

Armie Hammer regresa al cine tras el perturbador escándalo que truncó su carrera en Hollywood: “Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos”

Armie Hammer regresa al cine tras el perturbador escándalo que truncó su carrera en Hollywood: “Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos”

Anna Faris vuelve con Scary Movie 6 y cuenta por qué este regreso le cambió la mirada sobre Hollywood

Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’: tráiler, sinopsis, personajes y todo sobre el regreso de Woody y Buzz

Se oficializó el Día Mundial de The Beatles cada 25 de junio con actividades globales y acceso a material histórico

Corey Feldman, actor de “Stand By Me”, fue hospitalizado tras una emergencia médica

MUNDO

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Una moto robada en 1984 reapareció y volvió a manos de su dueño en Italia más de 40 años después: “Pensé que era una broma”

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por participar en las protestas de enero

El acuerdo entre EEUU e Irán se firmará el viernes en la estación de esquí suiza de Bürgenstock

Donald Trump y el resto de líderes del G7 respaldaron poner más presión sobre Rusia y sumar sanciones al petróleo