Una moto robada en 1984 reapareció y volvió a manos de su dueño en Italia más de 40 años después: “Pensé que era una broma”

El hallazgo se produjo en un control vial en Volpiano, cerca de Turín, cuando los agentes pararon a un hombre de 64 años (Fotografía: Carabinieri de Volpiano)

La policía de Volpiano, una localidad cercana a Turín, Italia, cerró un expediente que llevaba más de cuatro décadas abierto: una motocicleta robada en 1984 fue devuelta a su legítimo dueño. El hallazgo ocurrió durante un control en carretera cuando los agentes detuvieron a un hombre de 64 años que conducía una Garelli gris oscuro sin matrícula. La ausencia de placa despertó sospechas, por lo que los policías revisaron el número de chasis del vehículo para profundizar en su origen.

Según relató el medio británico The Guardian, Americo Celani, comandante de los Carabinieri de Volpiano, explicó que el registro de matrículas para ciclomotores de 50 cc no era obligatorio en Italia hasta 1994, lo que complicaba la identificación de estos vehículos en los años ochenta.

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“Este individuo conducía la moto sin matrícula, por lo que lo detuvimos”, detalló Celani. Al cotejar los datos del chasis con antiguos informes de robo, los agentes descubrieron que el ciclomotor había sido denunciado como sustraído en 1984 en Vado Ligure, ciudad de la región de Liguria.

Según explicó el diario, la motocicleta se había transformado en un modelo clásico y su paradero era desconocido desde hacía 42 años. La pesquisa permitió rastrear la propiedad original y contactar a la persona que figuraba como dueño en los archivos policiales.

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Un reencuentro marcado por la nostalgia

La verificación del número de chasis llevó a los Carabinieri a un informe de sustracción denunciado en 1984 en Vado Ligure (Fotografía: Carabinieri de Volpiano)

El propietario original, Antonio Smiglio, reside actualmente en Saluzzo, cerca de Cuneo. Cuando recibió la llamada de la policía, pensó que se trataba de una broma. “Pensé que era una broma”, declaró en diálogo con La Repubblica, uno de los principales diarios impresos y digitales de Italia.

Contó que la Garelli fue un regalo que se hizo a sí mismo en su cumpleaños número 16, en agosto de 1984, pagándola en cuotas con el dinero que reunió trabajando en un bar y realizando pequeños trabajos.

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“Me sentía como si tuviera una Kawasaki”, recordó, asociando la emoción de su primer ciclomotor con la de una moto de alta velocidad. Pero la alegría duró poco: en diciembre de ese año, la motocicleta desapareció del lugar donde la había dejado estacionada frente a su casa. “Como las motos no llevaban matrícula, fue un poco como robar una bicicleta. ¡Cuánto lloré!”, confesó Smiglio al medio local.

El paso del tiempo relegó el caso al olvido, hasta que el control de tránsito en Volpiano permitió a la policía cerrar el círculo. Los agentes comprobaron que el conductor del ciclomotor no tenía relación con el robo original, pero fue acusado de posesión de objeto robado.

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El valor de la paciencia y los recuerdos

La encontraron en un control vial en Volpiano, cerca de Turín, y contactaron al propietario original, Antonio Smiglio, que hoy vive en Saluzzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Garelli se encontraba en condiciones razonables pese a los años transcurridos. El propietario dudó sobre el estado del vehículo y temía hallarlo inservible; sin embargo, tras una revisión y algunas reparaciones menores, planea volver a recorrer con ella la costa de Liguria, como hacía en su adolescencia.

El caso, que generó repercusión en medios internacionales, pone en evidencia la lentitud de ciertos procesos judiciales y la carga emocional de los objetos asociados a recuerdos personales, según detalla The Guardian. El comandante Celani subrayó que la identificación fue posible gracias a la conservación de registros y a la persistencia de los investigadores.

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El episodio despertó el interés de la comunidad local y de aficionados al motociclismo clásico, que destacaron la rareza de que un vehículo robado en los ochenta reaparezca en manos de su primer propietario.

La historia pone en primer plano la lentitud de la justicia y plantea interrogantes sobre la trazabilidad de bienes robados y el impacto de los cambios normativos en el tiempo. El reencuentro entre Smiglio y su Garelli sintetiza el valor sentimental de los objetos cotidianos y la sorpresa que puede deparar el destino tras décadas de espera.

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