Chile: desconocidos construyeron una pasarela ilegal en una zanja de la frontera con Bolivia

En la foto es posible apreciar los sacos de arena usados para construir el paso clandestino.

Autoridades policiales informaron este lunes el hallazgo de una pasarela ilegal instalada sobre una de las zanjas construidas en el sector de Colchane (1.960 kms al norte de Santiago), en la frontera con Bolivia, con el objetivo de facilitar el tráfico de drogas y migrantes irregulares desde el país vecino.

Cabe recordar que dichos fosos están siendo excavados también en la frontera con Perú, tienen 3 metros de profundidad, se extenderán por unos 60 kms en su primera etapa y forman parte del plan “Escudo Fronterizo” del gobierno de José Antonio Kast, el que busca combatir el cruce de vehículos, el paso de caravanas clandestinas y el crimen organizado.

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El plan completo a largo plazo contempla blindar un total de 298 kilómetros de la frontera norte mediante la combinación de vallas de 5 metros, zanjas y cercos eléctricos, complementado con el patrullaje de más de 1.100 efectivos militares

Así las cosas, “desde que esta situación anómala fue informada, se están llevando a cabo patrullajes diurnos y nocturnos por parte del Ejército y Carabineros y el sector se encuentra monitoreado por sensores”, aseguró el comisionado de la Macrozona Norte, Alberto Soto Valenzuela, según reza una nota de BioBíoChile.

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De acuerdo al delegado presidencial, situaciones de este tipo eran esperables, sin embargo, “estamos preparados y la voluntad del gobierno es seguir con este proceso de forma metódica, constante y lo más efectiva posible”, resaltó.

Desde la oposición aseguraron que las zanjas del gobierno son un "show comunicacional".

Críticas de la oposición

Una vez conocida la noticia, varios parlamentarios de oposición acusaron “improvisación” y un “show comunicacional” por parte del gobierno.

“La zanja era un show comunicacional que poco y nada servía para controlar la frontera. Mientras veíamos filmaciones con drones y paseos en máquinas, hoy vemos que se la saltan poniendo puentes. Terminemos con la improvisación. Necesitamos tecnología, coordinación institucional, infraestructura y más recursos si de verdad nos queremos hacer cargo del problema”, señaló el diputado Carlos Carvajal (IND-PPD) al medio citado.

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De la misma opinión fue el senador Vlado Mirosevic (PL), quien sostuvo que en el gobierno “creen que con hacer una zanja bastaba (...) ¿Cómo es posible que haya sucedido esto frente a las narices del gobierno? Aquí necesitamos que pongan tecnología, que pongan supervisión, vigilancia permanente. Eso es lo que prometieron. Cúmplanlo”, fustigó el legislador.