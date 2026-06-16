El Salvador

Los seis históricos cabecillas del Barrio 18 que ordenaron más de 14,000 crímenes en El Salvador

La Fiscalía General expuso los perfiles de los máximos jefes de las dos facciones de la pandilla. Junto a otros 557 mandos de la estructura criminal, serán juzgados en un macroproceso único acusados de masacres, extorsiones y de intentar imponer un “estado paralelo”

Guardar
Google icon
la Fiscalía General de la República (FGR) presentó formalmente el requerimiento que acumula más de 14,488 delitos (Cortesía Secretaría de Prensa).
la Fiscalía General de la República (FGR) presentó formalmente el requerimiento que acumula más de 14,488 delitos (Cortesía Secretaría de Prensa).

En el marco de una ofensiva judicial histórica, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron los perfiles criminales de seis de los principales líderes de la pandilla Barrio 18.

Estos sujetos forman parte del grupo de 563 altos mandos de la estructura que serán sometidos a un juicio unificado por miles de crímenes cometidos en el país durante la última década.

La Fiscalía identificó formalmente a seis de los cabecillas nacionales e históricos que dirigen las operaciones de las dos facciones de la pandilla (Sureños y Revolucionarios), quienes acumulan expedientes por delitos de sangre, terrorismo y extorsión a gran escala:

PUBLICIDAD

  • César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”: Considerado uno de los fundadores y cabecillas históricos de la estructura. Se le adjudica directamente la autoría de la masacre de junio de 2006 en Antiguo Cuscatlán (La Libertad Este), donde fueron asesinadas cinco personas, incluidos menores de edad. Enfrenta cargos por homicidio agravado, extorsión, narcotráfico y agrupaciones terroristas.
  • Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”: Reconocido como el máximo corredor y líder criminal en el sector de La Campanera, en Soyapango (San Salvador Este), una de las zonas tradicionalmente más golpeadas por el accionar de esta pandilla.
  • Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”: Con rango de “palabrero” y cabecilla, dirigía una sofisticada red de extorsión en el centro de San Salvador. Su modus operandi incluía instrumentalizar a menores de edad y jóvenes trabajadores ambulantes para recolectar y movilizar los pagos ilícitos.
  • Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”
  • Andrés Roberto Barillas, alias “Lágrimas”
  • Víctor Antonio García, alias “Duke”

A estos cabecillas y sus subordinados se les vincula, además, con crímenes de alto impacto nacional, como la masacre de marzo de 2016 en San Juan Opico (La Libertad Centro), donde 14 trabajadores civiles fueron asesinados de forma violenta.

César Daniel Renderos Díaz, alias 'El Muerto', y Óscar René Moreira Palacios, alias 'El Pollo', lideran la lista de los seis históricos cabecillas expuestos por la Fiscalía salvadoreña (Cortesía Secretaría de Prensa).
César Daniel Renderos Díaz, alias 'El Muerto', y Óscar René Moreira Palacios, alias 'El Pollo', lideran la lista de los seis históricos cabecillas expuestos por la Fiscalía salvadoreña (Cortesía Secretaría de Prensa).

Un juicio histórico: 563 cabecillas al banquillo de los acusados

La presentación de los perfiles individuales se desprende de la solicitud de imposición de medidas entregada formalmente por la FGR ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

El Ministerio Público busca procesar de manera conjunta a 563 jefes de la pandilla, divididos en sus dos ramas: 275 de la facción Sureños y 288 de la facción Revolucionarios.

PUBLICIDAD

El requerimiento fiscal recopila un total de 14,488 delitos acumulados desde el año 2012 hasta la fecha, abarcando un catálogo de atrocidades que incluye homicidios, secuestros, violaciones, extorsiones, tráfico de armas y trata de personas.

Más allá de los delitos comunes y de terrorismo, el Ministerio Público ha sumado de forma contundente el delito de rebelión. Según explicó el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, este cargo se fundamenta en que los implicados intentaron “imponer un estado criminal paralelo” mediante el control territorial, el uso de las armas y el sometimiento de la sociedad.

“Vamos a saldar esta deuda histórica que teníamos como país y como Fiscalía. Ahora vamos a sentar en el banquillo de los acusados a los cabecillas de ambas fracciones para que respondan por todos los actos cometidos”, afirmó el fiscal Muñoz.

La Fiscalía General de la República presentó una acusación masiva contra 563 cabecillas de la Pandilla 18, atribuyéndoles 14,488 delitos cometidos desde el año 2012. Entre los crímenes se incluyen homicidios, extorsiones, secuestros y rebelión.

Las investigaciones apuntan a que este grupo de mandos ordenó y coordinó de forma directa al menos 269 atentados y ataques de gran envergadura contra la población civil honrada. El tribunal ha otorgado un plazo inicial de dos meses de instrucción para que la Fiscalía presente formalmente todas las pruebas científicas, periciales y testimoniales recopiladas.

Por lo tanto, la fecha exacta de la audiencia única todavía no ha sido programada con un día y hora fijos, pero la Fiscalía ha proyectado que el juicio masivo se realice dentro de este mismo año.

Durante este período de dos meses, el caso estará bajo el análisis de la jueza tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, quien, tras evaluar las pruebas del ministerio público, se encargará de fijar la fecha definitiva para sentar a los 563 cabecillas en el banquillo de los acusados.

Temas Relacionados

El SalvadorBarrio 18CabecillasJuicioFiscalía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alertan sobre pérdida de control estatal a causa de la violencia en Honduras

Los hechos violentos alimentan el debate sobre la gobernabilidad y la capacidad institucional para frenar la criminalidad

Alertan sobre pérdida de control estatal a causa de la violencia en Honduras

Alcaldía de San Salvador Centro invierte $3.5 millones anuales en limpieza y prevención de inundaciones

El gobierno local destina recursos para sanear ríos y calles, impulsa campañas de concienciación y garantiza el derecho de defensa a la población sancionada por infracciones ambientales

Alcaldía de San Salvador Centro invierte $3.5 millones anuales en limpieza y prevención de inundaciones

Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro en el occidente de El Salvador

Las autoridades de seguridad lo acusan de exigir 1,800 dólares a su padrastro y de lanzar amenazas contra él y sus hijas, en un operativo realizado en Flor Amarilla Arriba, finca Santa Bárbara

Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro en el occidente de El Salvador

El Gobierno activa investigaciones por extorsiones en carreteras guatemaltecas tras un video viral

Una grabación en la ruta CA-2, en la que un individuo exige una supuesta cuota a un transporte pesado, impulsó pesquisas para ubicar a cobradores, mandos y mecanismos de estas estructuras delictivas

El Gobierno activa investigaciones por extorsiones en carreteras guatemaltecas tras un video viral

UE ofrece financiamiento para modernizar transmisión eléctrica mientras crece debate sobre el futuro de la ENEE

La Unión Europea reiteró su respaldo a la transición energética en un contexto marcado por el debate sobre las reformas al futuro de la ENEE

UE ofrece financiamiento para modernizar transmisión eléctrica mientras crece debate sobre el futuro de la ENEE

TECNO

Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

Más publicidad en videojuegos: EA cambiará para siempre la forma de jugar

El teléfono más caro de Apple sería el iPhone Ultra: casi USD 2.000 por un plegable

Toy Story 5 tiene un juego gratis y exclusivo en Google: cómo activar en celular y PC

WhatsApp Web: llamadas y videollamadas grupales llegarán pronto en 2026

ENTRETENIMIENTO

Armie Hammer regresa al cine tras el perturbador escándalo que truncó su carrera en Hollywood: “Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos”

Armie Hammer regresa al cine tras el perturbador escándalo que truncó su carrera en Hollywood: “Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos”

Anna Faris vuelve con Scary Movie 6 y cuenta por qué este regreso le cambió la mirada sobre Hollywood

Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’: tráiler, sinopsis, personajes y todo sobre el regreso de Woody y Buzz

Se oficializó el Día Mundial de The Beatles cada 25 de junio con actividades globales y acceso a material histórico

Corey Feldman, actor de “Stand By Me”, fue hospitalizado tras una emergencia médica

MUNDO

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Una moto robada en 1984 reapareció y volvió a manos de su dueño en Italia más de 40 años después: “Pensé que era una broma”

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por participar en las protestas de enero

El acuerdo entre EEUU e Irán se firmará el viernes en la estación de esquí suiza de Bürgenstock

Donald Trump y el resto de líderes del G7 respaldaron poner más presión sobre Rusia y sumar sanciones al petróleo