El Salvador

Despidos superan los 27,000 en zonas francas nicaragüenses en poco más de un año

Las empresas del régimen especial perdieron 10.954 puestos en el primer trimestre de 2026 y redujeron su plantilla promedio de 116,762 trabajadores en 2025 a 96,201 al inicio de este año

Guardar
Google icon
Interior de una amplia nave industrial con filas de máquinas apagadas, estaciones de trabajo vacías, cajas apiladas y herramientas sin uso. Luz natural entra por ventanales altos.
Las zonas francas de Nicaragua perdieron cerca de 27,000 empleos entre diciembre de 2024 y marzo de 2026, según el Banco Central de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disminución del empleo en las zonas francas de Nicaragua ha llevado al sector a cifras que no se observaban desde hace más de una década, según datos del Banco Central de Nicaragua.

Entre diciembre de 2024 y marzo de 2026, cerca de 27,000 personas dejaron de trabajar en estas empresas, una situación que ha generado preocupación y expectativa entre quienes dependen de este tipo de empleo.

Durante el primer trimestre de 2026, las zonas francas registraron una reducción de 10,954 empleos en las 168 empresas presentes en el país. El promedio anual de trabajadores pasó de 116,762 en 2025 a 96,201 al inicio de 2026. Actualmente, el número de empleados en el sector es inferior a 100,000, una cifra que marca un descenso considerable en el empleo formal.

PUBLICIDAD

Este ajuste en el empleo no responde a una única empresa, sino que es el resultado de un proceso que abarca a todo el sector, según información recogida por Confidencial.digital.

Entre los factores identificados por el director ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas, Fernando Sánchez, se encuentran los aranceles “recíprocos” implementados por Estados Unidos en 2025, la disminución de pedidos y la concentración en pocos clientes.

Según el funcionario, estos elementos provocaron la salida de aproximadamente 20 empresas y una reducción del empleo del 15% en el último trimestre de ese año.

Una mano adulta con manga azul oscuro deposita una credencial de empleado blanca sobre una mesa metálica industrial. Un casco amarillo y guantes están cerca.
El empleo en las zonas francas cayó a 96,201 trabajadores al inicio de 2026 y quedó por debajo de 100,000 en el sector formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto social se observa en el testimonio de trabajadores que fueron desvinculados. Algunos relatan que la liquidación obtenida tras el despido resultó insuficiente para cubrir los gastos básicos del hogar. También señalan la pérdida de estabilidad y la incertidumbre que genera la posibilidad de no ser recontratados.

PUBLICIDAD

La situación laboral se caracteriza por un ambiente de incertidumbre. Personas con varios años de experiencia en el sector mencionan que los recortes comenzaron con pequeños grupos y se extendieron de manera progresiva, de acuerdo con testimonios recopilados por Confidencial.digital. En varios casos, la posibilidad de volver a ser contratados depende de un eventual aumento de pedidos, pero no hay certeza sobre cuándo podría ocurrir.

Factores económicos y cambios regulatorios

El contexto de reducción de empleo coincidió con cambios en la demanda internacional, la aplicación de aranceles y el traslado de operaciones a países como El Salvador, Guatemala y Honduras. De acuerdo con Sánchez, el segmento de la maquila —que representa entre el 50% y el 60% del total de zonas francas— fue especialmente afectado por la disminución de pedidos.

Durante el primer trimestre de 2026, las 168 empresas de zonas francas en Nicaragua registraron una reducción de 10,954 empleos. (Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith)
Durante el primer trimestre de 2026, las 168 empresas de zonas francas en Nicaragua registraron una reducción de 10,954 empleos. (Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith)

A pesar de que el número de empresas activas se mantuvo en 168 hasta marzo de 2026, la cifra se encuentra por debajo de las 191 registradas en 2021. Desde 2023, el acumulado de empleos perdidos supera los 43,000, según cifras oficiales.

En marzo de 2026, el gobierno modificó la Ley de Zonas Francas de Exportación para ampliar los incentivos fiscales. Con la reforma, el período de exención de impuestos pasó de quince años a ser prorrogable de forma indefinida, equiparándose con los beneficios de las Zonas Económicas Especiales.

El objetivo de la reforma, según Sánchez, es atraer inversiones y fortalecer tanto a las empresas ya instaladas como a las nuevas. Sin embargo, algunos trabajadores indican que los cambios legales no han generado, hasta ahora, mejoras visibles en el empleo dentro del sector.

Condiciones laborales y expectativas futuras

A pesar de los cambios regulatorios, los despidos continuaron y las condiciones laborales no mostraron mejoras significativas. Algunos trabajadores mencionan que la producción ha seguido disminuyendo y que el temor a nuevos despidos persiste entre el personal, según reportó Confidencial.digital.

Un hombre opera una máquina de coser industrial con tela azul. Lleva camisa a cuadros y chaleco morado. Otros trabajadores y pilas de tejido se ven al fondo.
La maquila, que representa entre el 50% y el 60% de las zonas francas, fue uno de los segmentos más afectados por la disminución de pedidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes mantienen su puesto, se han implementado ajustes como la ampliación de jornadas nocturnas y el aumento de las exigencias de producción, lo que ha tenido un impacto en el bienestar laboral.

El sector de zonas francas en Nicaragua atraviesa un período de reducción de empleo, traslado de operaciones y cambios en la normativa que, por el momento, no se han traducido en una recuperación del empleo. La expectativa de una mejora en la estabilidad laboral sigue latente entre los trabajadores.

Temas Relacionados

NicaraguaDesempleoDespidoZonas FrancaTrabajadores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alertan sobre pérdida de control estatal a causa de la violencia en Honduras

Los hechos violentos alimentan el debate sobre la gobernabilidad y la capacidad institucional para frenar la criminalidad

Alertan sobre pérdida de control estatal a causa de la violencia en Honduras

Alcaldía de San Salvador Centro invierte $3.5 millones anuales en limpieza y prevención de inundaciones

El gobierno local destina recursos para sanear ríos y calles, impulsa campañas de concienciación y garantiza el derecho de defensa a la población sancionada por infracciones ambientales

Alcaldía de San Salvador Centro invierte $3.5 millones anuales en limpieza y prevención de inundaciones

Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro en el occidente de El Salvador

Las autoridades de seguridad lo acusan de exigir 1,800 dólares a su padrastro y de lanzar amenazas contra él y sus hijas, en un operativo realizado en Flor Amarilla Arriba, finca Santa Bárbara

Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro en el occidente de El Salvador

El Gobierno activa investigaciones por extorsiones en carreteras guatemaltecas tras un video viral

Una grabación en la ruta CA-2, en la que un individuo exige una supuesta cuota a un transporte pesado, impulsó pesquisas para ubicar a cobradores, mandos y mecanismos de estas estructuras delictivas

El Gobierno activa investigaciones por extorsiones en carreteras guatemaltecas tras un video viral

UE ofrece financiamiento para modernizar transmisión eléctrica mientras crece debate sobre el futuro de la ENEE

La Unión Europea reiteró su respaldo a la transición energética en un contexto marcado por el debate sobre las reformas al futuro de la ENEE

UE ofrece financiamiento para modernizar transmisión eléctrica mientras crece debate sobre el futuro de la ENEE

TECNO

Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

Más publicidad en videojuegos: EA cambiará para siempre la forma de jugar

El teléfono más caro de Apple sería el iPhone Ultra: casi USD 2.000 por un plegable

Toy Story 5 tiene un juego gratis y exclusivo en Google: cómo activar en celular y PC

WhatsApp Web: llamadas y videollamadas grupales llegarán pronto en 2026

ENTRETENIMIENTO

Armie Hammer regresa al cine tras el perturbador escándalo que truncó su carrera en Hollywood: “Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos”

Armie Hammer regresa al cine tras el perturbador escándalo que truncó su carrera en Hollywood: “Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos”

Anna Faris vuelve con Scary Movie 6 y cuenta por qué este regreso le cambió la mirada sobre Hollywood

Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’: tráiler, sinopsis, personajes y todo sobre el regreso de Woody y Buzz

Se oficializó el Día Mundial de The Beatles cada 25 de junio con actividades globales y acceso a material histórico

Corey Feldman, actor de “Stand By Me”, fue hospitalizado tras una emergencia médica

MUNDO

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Una moto robada en 1984 reapareció y volvió a manos de su dueño en Italia más de 40 años después: “Pensé que era una broma”

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por participar en las protestas de enero

El acuerdo entre EEUU e Irán se firmará el viernes en la estación de esquí suiza de Bürgenstock

Donald Trump y el resto de líderes del G7 respaldaron poner más presión sobre Rusia y sumar sanciones al petróleo