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Gilberto Mora revela en qué momento se imaginó disputando el Mundial 2026

Aunque no formó parte del once inicial, Mora ya sumó minutos frente a Sudáfrica en el debut de la Selección

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Gilberto Mora es el jugador más joven del Mundial 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Gilberto Mora es el jugador más joven del Mundial 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Gilberto Mora hizo historia al convertirse en el jugador más joven del Mundial 2026 con apenas 17 años de edad. Sin embargo, esto no es casualidad ya que desde hace tiempo el mediocampista reveló que ya se había imaginado en la actual justa mundialista.

Aunque no formó parte del once inicial, Mora ya sumó minutos frente a Sudáfrica en el debut de la selección Tricolor. También se contempla la opción de que vuelva a participar en el encuentro ante Corea del Sur previsto para el próximo jueves 18 de junio.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Gilberto Mora and Orbelin Pineda celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Gilberto Mora and Orbelin Pineda celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿En qué momento se imaginó Gilberto Mora jugando el Mundial 2026?

En entrevista con Marc Crosas, Gilberto Mora recordó el ambiente en el que vivió la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022. El jugador señaló que, durante ese torneo, se encontraba en una concentración con la Selección Sub 15 en España y relató que vio el partido solo en su cuarto y sintió tristeza por la eliminación.

Mora contó en la entrevista que, tras ese momento, habló con su papá y se comprometió a seguir trabajando para poder estar en el próximo Mundial. El mediocampista de Xolos explicó que si mantenía la convicción del esfuerzo diario, podría alcanzar el objetivo de formar parte del equipo nacional en la siguiente Copa del Mundo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Gilberto Mora in action with South Africa's Thalente Mbatha REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Gilberto Mora in action with South Africa's Thalente Mbatha REUTERS/Raquel Cunha

“Un poco triste (Mundial de Qatar 2022) porque no pasamos, pero justo yo me acuerdo que yo estaba en una gira con la Selección Sub 15 en España, yo lo estaba viendo ahí en mi cuarto pues triste de que habíamos quedado fuera y eso. Me acuerdo que le dije a mi papa que iba a seguir trabajando para estar en el siguiente Mundial y gracias a dios espero poder estar. Yo dije si sigo así como voy, trabajando día con día puede que si alcance a llegar”

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - June 10, 2026 Mexico's Gilberto Mora during training REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - June 10, 2026 Mexico's Gilberto Mora during training REUTERS/Raquel Cunha

Trayectoria y nuevo contrato de Gilberto Mora

Con apenas 17 años, Mora ya suma varios récords para el futbol mexicano. Es el goleador más joven en la historia de la Liga MX y el debutante más joven en un torneo oficial con la selección nacional. Tras la última Copa Oro de la CONCACAF, se convirtió en el futbolista más joven de cualquier nacionalidad en ganar un torneo internacional absoluto, con 16 años y 265 días.

Hace apenas unos días, Tijuana y Mora acordaron un nuevo contrato de tres años que establece las nuevas condiciones económicas y deportivas para el joven delantero. El acuerdo se concreta tras largas negociaciones entre el club, el jugador y su representante, y marca el convenio contractual más alto alcanzado por la institución con un futbolista.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with Gilberto Mora REUTERS/Pawel Kopczynski
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with Gilberto Mora REUTERS/Pawel Kopczynski

Cabe señalar que como parte del nuevo contrato, Mora portará el dorsal número 10, número reservado para los jugadores con mayor peso en el plantel. El club reconoció así la trayectoria del delantero y su proyección para los próximos torneos. El acuerdo incluye un mecanismo de salida diseñado a medida, con cláusulas claras para una eventual transferencia internacional.

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