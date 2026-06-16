México Deportes

Valeria Amparán da a México su primera victoria en la Copa Mundial de Boxeo en China

El torneo, organizado por World Boxing, reúne a pugilistas de distintos países en busca de sumar resultados dentro del circuito internacional

Guardar
Google icon
(CONADE)
(CONADE)

La Selección Mexicana de Boxeo inició su participación en la Copa Mundial de Boxeo que se disputa en Guiyang, China, con un saldo de una victoria y una derrota durante la primera jornada de actividades.

La encargada de conseguir el primer triunfo para la delegación nacional fue Valeria Sarahí Amparán Pizarro, quien avanzó a la siguiente ronda en la categoría de 51 kilogramos.

PUBLICIDAD

El torneo, organizado por World Boxing, reúne a pugilistas de distintos países en busca de sumar resultados dentro del circuito internacional.

Valeria Amparán avanza a la siguiente ronda

(CONADE)
(CONADE)

La campeona mundial juvenil abrió la actividad para México con una victoria por decisión unánime (4-1) sobre la representante de Singapur, Danisha Mathialagan, en la división de 51 kilogramos femenil.

PUBLICIDAD

La duranguense dominó gran parte del combate y se llevó el triunfo con tarjetas de 29-28, 29-28, 29-28, 29-28 y 28-29. Con este resultado aseguró su lugar en la siguiente fase del certamen.

Su próximo compromiso será el 18 de junio, cuando enfrente a la francesa Romane Moulai en busca de un lugar en las rondas posteriores de la competencia.

México continúa su participación con tres combates más

(CONADE)
(CONADE)

En la rama varonil, Harold Armin Santos Mancilla (60 kg) quedó eliminado tras perder por decisión dividida (2-3) ante el canadiense Keoma Al Ahmadieh. Los jueces otorgaron tarjetas de 27-30, 30-27, 30-27, 30-27 y 28-29.

La actividad de la selección mexicana continuará con tres peleas programadas para la siguiente jornada. Fátima Patricia Herrera Álvarez (48 kg), subcampeona de la primera fase del circuito mundial, enfrentará a la china Xiong Guanyun.

Por su parte, Christopher Santos Mancilla (55 kg) se medirá al alemán Ali El Sari, mientras que Hugo Yair Barrón Leal (65 kg) buscará avanzar en el torneo cuando se enfrente al singapurense Caelan James Clark.

Temas Relacionados

BoxAtletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuántas medallas ganó México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026?

Los resultados obtenidos en Antalya fortalecen el camino de México rumbo a sus próximos compromisos del calendario internacional

¿Cuántas medallas ganó México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026?

Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”

El equipo europeo utilizó sus redes sociales para despedirse del país anfitrión luego de su contundente actuación

Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”

Isaac del Toro hace su debut en el Tour de Francia: cuándo, a qué hora y dónde ver al mexicano

Superar lesiones, integrarse a un equipo de élite y aspirar a nuevos retos, así impulsa el de Ensenada el surgimiento de ciclistas mexicanos en el escenario internacional

Isaac del Toro hace su debut en el Tour de Francia: cuándo, a qué hora y dónde ver al mexicano

Gilberto Mora revela en qué momento se imaginó disputando el Mundial 2026

Aunque no formó parte del once inicial, Mora ya sumó minutos frente a Sudáfrica en el debut de la Selección

Gilberto Mora revela en qué momento se imaginó disputando el Mundial 2026

¿Problemas para el pato Merlín? FIFA contacta a la familia dueña del animal viral en el Mundial 2026

Lo que comenzó como videos virales entre aficionados del Tricolor ahora el pato más famoso de México tendrá un encuentro con directivos del futbol mundial

¿Problemas para el pato Merlín? FIFA contacta a la familia dueña del animal viral en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales investigan ataque a marisquería en Playa del Carmen donde murió una persona y lesionaron a tres

Fuerzas federales investigan ataque a marisquería en Playa del Carmen donde murió una persona y lesionaron a tres

Financiamiento, sicarios y la relación tóxica de dependencia entre el CJNG y Los Chapitos: así lo explicó García Harfuch

Sedena se deslinda del exgeneral Gerardo Mérida, que se entregó en Estados Unidos por presuntamente recibir dinero de ‘Los Chapitos’

Diputada de Sinaloa que recibió corona fúnebre aún no presenta denuncia: Gobierno evita confirmar si le dará protección

Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lanús deja atrás las telenovelas: esta fue la inesperada decisión del famoso galán mexicano

Valentino Lanús deja atrás las telenovelas: esta fue la inesperada decisión del famoso galán mexicano

Imelda Tuñón lanza nueva acusación y reaviva la guerra familiar: “Maribel me decía que me aguantara todo”

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

¿Tania Rincón se volverá a casar? Su joven novio Pedro Pereyra destapa los planes de la pareja

Andrés Tovar asegura que Imagen Televisión lo ‘persigue y criminaliza’ tras proceso penal en su contra

DEPORTES

¿Cuántas medallas ganó México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026?

¿Cuántas medallas ganó México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026?

Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”

Isaac del Toro hace su debut en el Tour de Francia: cuándo, a qué hora y dónde ver al mexicano

Gilberto Mora revela en qué momento se imaginó disputando el Mundial 2026

¿Problemas para el pato Merlín? FIFA contacta a la familia dueña del animal viral en el Mundial 2026