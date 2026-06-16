Valeria Amparán da a México su primera victoria en la Copa Mundial de Boxeo en China

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La Selección Mexicana de Boxeo inició su participación en la Copa Mundial de Boxeo que se disputa en Guiyang, China, con un saldo de una victoria y una derrota durante la primera jornada de actividades.

La encargada de conseguir el primer triunfo para la delegación nacional fue Valeria Sarahí Amparán Pizarro, quien avanzó a la siguiente ronda en la categoría de 51 kilogramos.

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El torneo, organizado por World Boxing, reúne a pugilistas de distintos países en busca de sumar resultados dentro del circuito internacional.

Valeria Amparán avanza a la siguiente ronda

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La campeona mundial juvenil abrió la actividad para México con una victoria por decisión unánime (4-1) sobre la representante de Singapur, Danisha Mathialagan, en la división de 51 kilogramos femenil.

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La duranguense dominó gran parte del combate y se llevó el triunfo con tarjetas de 29-28, 29-28, 29-28, 29-28 y 28-29. Con este resultado aseguró su lugar en la siguiente fase del certamen.

Su próximo compromiso será el 18 de junio, cuando enfrente a la francesa Romane Moulai en busca de un lugar en las rondas posteriores de la competencia.

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México continúa su participación con tres combates más

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En la rama varonil, Harold Armin Santos Mancilla (60 kg) quedó eliminado tras perder por decisión dividida (2-3) ante el canadiense Keoma Al Ahmadieh. Los jueces otorgaron tarjetas de 27-30, 30-27, 30-27, 30-27 y 28-29.

La actividad de la selección mexicana continuará con tres peleas programadas para la siguiente jornada. Fátima Patricia Herrera Álvarez (48 kg), subcampeona de la primera fase del circuito mundial, enfrentará a la china Xiong Guanyun.

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Por su parte, Christopher Santos Mancilla (55 kg) se medirá al alemán Ali El Sari, mientras que Hugo Yair Barrón Leal (65 kg) buscará avanzar en el torneo cuando se enfrente al singapurense Caelan James Clark.