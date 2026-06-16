“Quiero un menú italiano en Artemis III”, pidió el piloto europeo de la próxima misión de la NASA

Luca Parmitano, que estuvo en 2019 en el espacio, será el primer piloto europeo en una misión Artemis, marcando un hito en la cooperación entre la NASA y la Agencia Espacial Europea (NASA)

“Quiero un menú italiano en Artemis III. La gastronomía de mi país es un tesoro de la Unesco y todo el mundo quiere algo de comida italiana”. Con esa contundencia, el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Luca Parmitano, siciliano de 49 años, y designado piloto de la próxima misión espacial Artemis III de la NASA, pidió que se incluya comida originaria de Italia.

La misión Artemis III marcará un hito en la exploración espacial al integrar por primera vez a un astronauta europeo como piloto en una tripulación de la NASA, mientras prueba el mayor operativo de lanzamientos y acoplamientos lunares hasta la fecha.

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Parmitano fue presentado oficialmente la semana pasada por la NASA junto a sus compañeros en una ceremonia que combinó profesionalismo y humor, y anticipó la presencia de “algo italiano en el menú” entre las exigencias logísticas del vuelo espacial.

Parmitano bromeó sobre su deseo de comida italiana en el menú y destacó que la gastronomía de su país es un tesoro reconocido por la Unesco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carácter internacional y la diversidad cultural son dos sellos distintivos de Artemis III, prevista para despegar entre mediados y fines de 2027 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

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La tripulación está conformada por el comandante estadounidense Randy Bresnik, el propio Parmitano como piloto, el médico e ingeniero Frank Rubio y el ingeniero Andre Douglas. Junto a ellos, el astronauta Bob Hines fue designado como suplente, listo para sumarse en caso de cualquier eventualidad.

Durante la presentación, Parmitano no dudó en bromear sobre su deseo de encontrar “algo italiano en el menú”, evocando la inclusión de una célebre crema de chocolate en Artemis II. “Las diferencias aportan diversidad y enriquecen a la tripulación”, concluyó.

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Una trayectoria forjada en la experiencia y el temple

El astronauta italiano suma experiencia en dos misiones en la EEI y protagonizó caminatas espaciales de alto riesgo, incluida una con fallo técnico en su casco - Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS

Luca Parmitano, de 49 años, tiene dos hijas y una carrera que combina el temple de un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Italiana con la experiencia adquirida en dos misiones en la Estación Espacial Internacional (EEI). A lo largo de su vida profesional, Parmitano protagonizó algunas de las caminatas espaciales más complejas y peligrosas de los últimos años, incluyendo un incidente en el que su casco comenzó a llenarse de agua, poniendo en riesgo su vida por una falla técnica.

Su designación como piloto de Artemis III fue recibida con humildad y un sentido de responsabilidad compartida. “Ambos somos pilotos de prueba y la nave espacial necesita una tripulación de dos personas para operar. Compartimos las responsabilidades”, explicó en referencia al comandante Bresnik, con quien liderará las tareas de pilotaje y operación de la nave Orion.

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La elección de Parmitano para un puesto clave en la misión ilustra el nivel de confianza alcanzado entre la NASA y la ESA. “Somos socios sólidos. Somos socios líderes”, afirmó el astronauta, remarcando que la cooperación internacional es el motor que permitirá a la humanidad regresar a la superficie lunar en el futuro cercano. La presencia de un europeo en un rol clave de pilotaje es vista como un hito en la relación entre ambas agencias y un reflejo de la apertura hacia la diversidad cultural y profesional.

Una misión inédita para validar la tecnología lunar del futuro

La misión Artemis III de la NASA utilizará tres cohetes para dos acoplamientos en órbita y validará tecnologías clave con cuatro astronautas para el futuro regreso humano a la Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Artemis III no buscará un alunizaje inmediato, sino que pondrá a prueba la interoperabilidad de hardware y procedimientos que serán fundamentales para el regreso humano a la Luna en las próximas décadas. El plan prevé la participación coordinada de tres lanzadores: el SLS de la NASA, el New Glenn de Blue Origin y la Starship de SpaceX.

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La cápsula Orion, con la tripulación a bordo, será lanzada por el SLS a la órbita terrestre baja. Allí, el módulo Blue Moon, previamente lanzado por New Glenn, esperará para acoplarse con Orion durante dos días de ensayos críticos de sistemas y soporte vital.

Tras este primer acoplamiento, Orion repetirá el procedimiento con la Starship de SpaceX, en una maniobra de aproximadamente un día que permitirá verificar las capacidades de acoplamiento y los equipos necesarios para las futuras misiones de alunizaje.

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Artemis III probará la interoperabilidad de sistemas de SpaceX y Blue Origin mediante acoplamientos en órbita antes de un futuro regreso tripulado a la Luna - NASA

“Artemis 3 es una campaña de lanzamiento múltiple increíblemente emocionante, compleja y altamente coordinada. Se llevará a cabo en un corto período de tiempo con tres de los cohetes más potentes del mundo”, explicó Jeremy Parsons, director del programa Artemis de la NASA.

El objetivo central es validar los procedimientos de encuentro y acoplamiento, probar los nuevos trajes espaciales desarrollados por Axiom Space y asegurar la interoperabilidad entre sistemas de proveedores distintos. Aunque no está confirmado si Artemis III incluirá una caminata espacial, la NASA anticipó que los datos recogidos en órbita serán esenciales para el diseño de equipamiento apto para el vacío y la superficie lunar, aunque persisten retrasos en la entrega del equipamiento.

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La misión servirá también como antesala del alunizaje tripulado de Artemis IV, previsto para 2028. Si uno de los módulos no estuviese listo para 2027, la NASA podría modificar el cronograma, que depende de la capacidad de SpaceX y Blue Origin para superar los desafíos técnicos, como el reciente accidente del New Glenn en mayo de 2026. “Nos mediremos no solo por nuestros éxitos, sino también por cómo respondemos a los contratiempos”, afirmó John Couluris, directivo de Blue Origin.

Cooperación, diversidad y futuro

Randy Bresnik, Frank Rubio y Andre Douglas completan una tripulación internacional que simboliza diversidad y avances tecnológicos en la exploración lunar - REUTERS/Antranik Tavitian

El proceso de selección que integró a Parmitano, Bresnik, Rubio y Douglas priorizó la experiencia, la diversidad y el aporte singular de cada uno. Bresnik cuenta con más de 7000 horas de vuelo y experiencia en la EEI; Rubio, de origen salvadoreño, ostenta el récord estadounidense de permanencia continua en el espacio con 371 días y es el primer estadounidense de origen salvadoreño en viajar al espacio; Douglas, ingeniero mecánico y doctor en ingeniería de sistemas, debutará en el espacio tras una carrera en la Guardia Costera y desarrollo de vehículos autónomos en Johns Hopkins.

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Las pruebas que ensayará Artemis III son consideradas fundamentales para el éxito de Artemis IV y el plan de establecer una presencia humana sostenida en la Luna. Los preparativos incluyen el ensamblaje final de Orion, la integración de los propulsores sólidos y el entrenamiento de la tripulación en simuladores y la maqueta del módulo Blue Moon.

El programa Artemis busca “explorar más la Luna en busca de descubrimientos científicos, beneficios económicos, establecer una presencia humana duradera en la superficie lunar y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte”, según la NASA.

El objetivo principal de Artemis III es validar procedimientos de encuentro y acoplamiento en órbita y probar nuevos trajes espaciales extravehiculares - REUTERS/Antranik Tavitian

La diversidad, celebrada por Parmitano y los otros tripulantes, es vista como un activo para la misión. “Las diferencias aportan diversidad y enriquecen a la tripulación”, afirmó el piloto italiano, quien también valoró el carácter internacional del equipo y el simbolismo de lucir en la presentación las insignias de las instituciones y países que representan.

Artemis III representa el puente tecnológico y humano hacia la próxima era de exploración lunar y la cooperación global. La presencia de un piloto europeo, el trabajo conjunto de agencias espaciales y la validación de tecnología crítica marcan un antes y un después en el regreso a la Luna y en el rol de Europa en la conquista del espacio.