En el oficialista Frente Amplio, Martínez aparece cómodamente en el primer lugar con 43% frente a 23% de sus dos seguidores, la ex ministra de Industria Carolina Cosse, apoyada por el ex mandatario José Mujica (2010-2015), y el dirigente sindical comunista y ex diputado Oscar Andrade, ambos empatados.