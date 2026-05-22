Rita Wilson cantará en 7 ciudades de Estados Unidos y Tom Hanks la acompañará desde la primera fila

Tom Hanks reorganiza sus compromisos para acompañar a Rita Wilson durante la gira musical Sound of a Woman en junio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tom Hanks acompañará a Rita Wilson en la gira musical Sound of a Woman, que durante junio tendrá siete conciertos en sedes de City Winery en Boston, Nueva York, Pittsburgh, Filadelfia, Chicago, Nashville y San Luis.

La información se difundió durante el estreno de Celebrity Autobiography, en Nueva York, según reportó la revista estadounidense PEOPLE.

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Qué hará Tom Hanks durante el tour y qué dijeron ambos sobre el acompañamiento

El ajuste de agenda de Tom Hanks apunta a compartir tiempo con Rita Wilson durante una etapa de promoción en vivo vinculada al lanzamiento del nuevo álbum.

Rita Wilson y Tom Hanks apuestan por el acompañamiento mutuo en sus carreras artísticas para mantener la estabilidad familiar (REUTERS/Mario Anzuoni)

De acuerdo con lo publicado por PEOPLE, el actor decidió reorganizar compromisos para sumarse a parte del recorrido y sostener una dinámica que la pareja viene aplicando cuando los proyectos de ambos implican traslados y horarios prolongados.

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En declaraciones citadas por ese medio, Hanks enmarcó su acompañamiento como un apoyo al trabajo de Wilson y como una práctica que alterna presencia y rutinas en casa.

“Estoy orgulloso. Me divierte. Me asombra y, a menudo, también me quedo en casa cuando ella se levanta y se ocupa de sus asuntos”, afirmó.

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Cómo organiza Rita Wilson su vida de gira y la extensión internacional en noviembre

La agenda de Rita Wilson contempla una extensión internacional de la gira Sound of a Woman en noviembre, con fechas en Reino Unido y Europa (Captura de video)

Rita Wilson explicó que, en su experiencia, la logística familiar se apoya en visitas y acompañamientos escalonados. “Él viene y viene cuando estoy de gira; así que nos vemos entonces”, declaró, según el mismo reporte.

Su planteo no describió un esquema fijo, sino una forma de administración del tiempo que se adapta a la carga laboral de cada uno. Además del tramo de junio, la cantante y productora anticipó que en noviembre ofrecerá presentaciones adicionales en el Reino Unido y Europa.

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La información, también atribuida a PEOPLE, ubica esa segunda etapa como una continuidad del mismo proyecto musical, con fechas programadas fuera de Estados Unidos luego del primer bloque de conciertos.

El origen del vínculo y los acuerdos de convivencia que describió la pareja

Rita Wilson y Tom Hanks llevan más de tres décadas juntos tras conocerse en el rodaje de Bosom Buddies y casarse en 1988 (Everett Collection/ABC)

La historia entre Rita Wilson y Tom Hanks se remonta a 1981, cuando coincidieron durante el rodaje de la serie Bosom Buddies. Tras reencontrarse años más tarde, formalizaron la relación y se casaron en 1988, según el repaso incluido en el texto de referencia.

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Al hablar de su vida cotidiana, Wilson señaló que ciertos hábitos operan como espacios de conversación. “Ahí es donde descargas el día. Te ríes de lo que estás haciendo. Por las mañanas, piensas: ‘¿Qué vas a hacer hoy?’”, contó a PEOPLE. En la misma línea, afirmó que intentan resolver los desacuerdos antes de dormir: “Nunca nos acostamos enfadados… sea lo que sea, resuélvelo antes de irte a dormir”.

La pareja tiene dos hijos en común: Chester “Chet” Hanks, de 35 años, y Truman, de 30. Hanks también es padre de Colin y EA, de una relación anterior, de acuerdo con los datos incluidos en el borrador.

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Proyectos recientes de Wilson y los compromisos de Hanks en cine

Tom Hanks se prepara para volver como Woody en Toy Story 5 y comparte compromisos familiares y profesionales con Rita Wilson (REUTERS/Mario Anzuoni)

En paralelo a la gira, Wilson figura como productora y como parte del elenco de Celebrity Autobiography en Broadway. También participó recientemente en la serie The Last Thing He Told Me de Apple TV, según el texto. En ese marco, los conciertos se integran a una agenda que combina teatro, televisión y música, con un mes de actuaciones en Estados Unidos y nuevas presentaciones previstas hacia fin de año.

Hanks, por su parte, mantiene actividad vinculada a proyectos cinematográficos. El borrador indica que retomará el papel de Woody en Toy Story 5, con estreno en cines previsto para el 19 de junio. Con ese calendario, el actor decidió ajustar compromisos para acompañar a Wilson durante una etapa de trabajo centrada en shows en vivo y promoción del disco, según reportó PEOPLE.

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