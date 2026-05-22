Murió Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd

Dick Parry, el saxofonista que participó en algunos de los más grandes éxitos de Pink Floyd, murió a los 83 años

La muerte del saxofonista Dick Parry fue confirmada este viernes por el guitarrista de Pink Floyd David Gilmour, a través de sus redes sociales. Parry participó en grabaciones clave del grupo británico y en proyectos solistas de Gilmour. Sus solos se escuchan, entre otros temas, en “Money”, “Us and Them” y “Shine On You Crazy Diamond”.

Parry se hizo conocido por sus intervenciones en álbumes como The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, donde aportó el sonido de saxofón que acompañó algunas de las piezas más difundidas del repertorio de Pink Floyd. También trabajó con Gilmour fuera de la banda, en giras y grabaciones posteriores.

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David Gilmour confirmó la muerte de Dick Parry a través de su cuenta de Instagram. La amistad de ambos data desde que eran adolescentes (Créditos: Instagram/Dick Parry)

Gilmour contó que su vínculo con Parry se remontaba a cuando ambos tenían 17 años y tocaban juntos en distintas formaciones antes de la etapa con Pink Floyd. “Su sensibilidad y tono hacen que su saxo sea inconfundible”, escribió el músico, al mencionar su aporte en “Us and Them” y “Money”.

Participación en Pink Floyd y colaboración con David Gilmour

Además de sus aportes en estudio, Parry integró formaciones vinculadas a Gilmour durante décadas. Según recordó el guitarrista, el saxofonista formó parte de la banda con la que compartieron escenarios Gilmour y el tecladista Rick Wright en la gira On An Island de 2006.

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Parry también estuvo presente en el reencuentro de Pink Floyd en Live 8 (2005), el concierto benéfico que reunió por única vez en años a los integrantes principales de la etapa clásica del grupo. La continuidad del trabajo conjunto, entre grabaciones y presentaciones, se extendió desde los años sesenta, de acuerdo con los recuerdos mencionados por Gilmour.

Dick Parry pasó muchos años lejos de la música, incluso llegando a vender varios de sus instrumentos. Sin embargo, regresó a los escenarios y al estudio en 1994 para ser parte de la gira y del álbum 'Division Bell' de Pink Floyd

El regreso de Dick Parry para The Division Bell en 1994

Gilmour ya había relatado en 1994 cómo Parry volvió a tocar con la banda para el álbum The Division Bell. Según ese testimonio, el saxofonista había pasado un período prolongado alejado de la música y dedicado a otros oficios, hasta que retomaron el contacto por una tarjeta navideña.

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El guitarrista dijo que lo invitó a una prueba informal y que la decisión fue inmediata: “Tocó tres frases y decidimos que no hacía falta seguir probando. Tenía ese tono inconfundible”. En esa etapa, Parry volvió a grabar y también se sumó a la gira de 1994, con participación en canciones como “Wearing the Inside Out”.

Gilmour indicó además que, durante esos años fuera de los escenarios, Parry había dejado de tocar, vendió instrumentos y llegó a trabajar como herrador antes de regresar a los estudios y las giras.

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Reacciones y recuerdos en redes sociales

Tras conocerse la noticia, músicos y figuras de la industria expresaron condolencias en redes sociales. Entre ellos, el cantante Graham Nash y el mánager Merck Mercuriadis, quienes mencionaron el aporte de Parry a grabaciones asociadas a Pink Floyd.

Entre las imágenes que suelen circular entre seguidores del grupo aparece Parry en vivo con dos saxofones, alternándolos durante pasajes de “Shine On You Crazy Diamond”, una escena ligada a las giras en las que participó con la banda y que muchos fanáticos mencionaron al recordarlo.

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