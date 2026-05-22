Colombia

Sergio Fajardo aceptó la invitación de Paloma Valencia a tomarse un café, propuso fecha, hora y lugar: “Estoy listo”

La candidata presidencial aseguró que es necesario “pensar en el país”. El contendiente, por su parte, indicó que espera exponer sus ideas y escuchar los argumentos de la congresista

Guardar
Google icon
El candidato Sergio Fajardo aceptó la invitación de Paloma Valencia y aclaró que espera poder explicarle por qué el país debe alejarse de la polarización - crédito Colprensa
El candidato Sergio Fajardo aceptó la invitación de Paloma Valencia y aclaró que espera poder explicarle por qué el país debe alejarse de la polarización - crédito Colprensa

Desde Corabastos, la candidata presidencial y senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, invitó al también aspirante Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, a tomarse un café con ella. La congresista aseguró que requiere de una conversación para poner sobre la mesa el futuro de Colombia, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026 - primera vuelta).

Hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto a este país como Sergio Fajardo, que inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted, porque es el momento donde hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad. Doctor Sergio, acépteme un café”, dijo la candidata en un video que publicó en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Al poco tiempo, Fajardo respondió un “sí”. Propuso que se encuentren en Barranquilla, en un hotel, pero aclaró que quiere que el encuentro sea público y que lo que allí dialoguen sea de conocimiento de todos.

Recibí una invitación de Paloma Valencia a tomar café y le estoy diciendo: “Sí, tomémonos un café, tomémoslo mañana aquí en Barranquilla a las 8:00 a. m. en el hotel El Prado y que sea una conversación pública que todo Colombia nos pueda escuchar”, detalló el exgobernador en un video que compartió en X.

PUBLICIDAD

El candidato de centro dijo estar listo para escuchar a la contendiente de la derecha y recibir con atención sus argumentos. De igual manera, espera poder exponer sus puntos de vista sobre lo que considera debe ser una acertada construcción de país, que, a su juicio, debe estar alejada de la polarización “asociada con los nombres de Petro y Uribe”.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Sergio FajardoPaloma ValenciaCaféElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Encapuchados usaron material de metralla en disturbios en la Universidad Pedagógica, calle 72: “Tienen una lógica organizada”

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que los violentos utilizaron una “dinámica” diferente en los desmanes

Encapuchados usaron material de metralla en disturbios en la Universidad Pedagógica, calle 72: “Tienen una lógica organizada”

“La pornografía es para quienes no practican”: Petro habló de su admiración por Álvaro Uribe y sus malas decisiones de Gobierno con Eva Rey

El presidente se sinceró sobre temas personales y políticos en una conversación relajada que dejó varias frases virales y momentos inesperados

“La pornografía es para quienes no practican”: Petro habló de su admiración por Álvaro Uribe y sus malas decisiones de Gobierno con Eva Rey

Resultados Super Astro Sol hoy 22 de mayo: verifique el signo ganador

Ya se encuentran disponibles los números ganadores del primer sorteo del día. Pueden revisarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 22 de mayo: verifique el signo ganador

Las empresas de apuestas que pertenecieron a ‘La Gata’ serán liquidadas, los extrabajadores recibirán compensación

La Sociedad de Activos Especiales ha adelantado los procesos con los que buscan reconocer económicamente a los afectados

Las empresas de apuestas que pertenecieron a ‘La Gata’ serán liquidadas, los extrabajadores recibirán compensación

Esta es la fecha para el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: habría clubes colombianos

Previo a la última jornada de la fase de grupos en los dos certámenes, los seis conjuntos cafeteros en actividad mantienen la posibilidad de pasar de ronda

Esta es la fecha para el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: habría clubes colombianos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

ENTRETENIMIENTO

Shakira reveló fecha de lanzamiento y nuevo adelanto del videoclip oficial de “Dai Dai”

Shakira reveló fecha de lanzamiento y nuevo adelanto del videoclip oficial de “Dai Dai”

Mariana Zapata mostró los regalos y detalles con los que la recibieron en Medellín tras salir de ‘La casa de los famosos’

Ella es la madre del hijo de Alejandro Estrada: la abogada y antropóloga lleva una vida discreta y exitosa en Francia

Westcol reveló cuál es el candidato presidencial que se negó a participar en sus transmisiones: “No se pudo llegar a un acuerdo”

Shakira confirmó nuevos bailarines para el show de cierre del Mundial 2026: habrá grupos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Uganda

Deportes

Esta es la fecha para el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: habría clubes colombianos

Esta es la fecha para el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: habría clubes colombianos

Sebastián Villa está cerca de la Copa del Mundo: hay disputa por su convocatoria y la pérdida de pautas que generaría

Sebastián Villa quedaría por fuera de la selección Colombia que va al Mundial 2026: la Federación habría pedido que no lo convoquen

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Periodista deportivo lanzó dura crítica, adelantándose a la lista final de convocados de Colombia para el Mundial 2026: “Sería un manoseo”