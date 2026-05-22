Sergio Fajardo aceptó la invitación de Paloma Valencia a tomarse un café, propuso fecha, hora y lugar: “Estoy listo”

El candidato Sergio Fajardo aceptó la invitación de Paloma Valencia y aclaró que espera poder explicarle por qué el país debe alejarse de la polarización - crédito Colprensa

Desde Corabastos, la candidata presidencial y senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, invitó al también aspirante Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, a tomarse un café con ella. La congresista aseguró que requiere de una conversación para poner sobre la mesa el futuro de Colombia, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026 - primera vuelta).

“Hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto a este país como Sergio Fajardo, que inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted, porque es el momento donde hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad. Doctor Sergio, acépteme un café”, dijo la candidata en un video que publicó en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Al poco tiempo, Fajardo respondió un “sí”. Propuso que se encuentren en Barranquilla, en un hotel, pero aclaró que quiere que el encuentro sea público y que lo que allí dialoguen sea de conocimiento de todos.

“Recibí una invitación de Paloma Valencia a tomar café y le estoy diciendo: “Sí, tomémonos un café, tomémoslo mañana aquí en Barranquilla a las 8:00 a. m. en el hotel El Prado y que sea una conversación pública que todo Colombia nos pueda escuchar”, detalló el exgobernador en un video que compartió en X.

PUBLICIDAD

El candidato de centro dijo estar listo para escuchar a la contendiente de la derecha y recibir con atención sus argumentos. De igual manera, espera poder exponer sus puntos de vista sobre lo que considera debe ser una acertada construcción de país, que, a su juicio, debe estar alejada de la polarización “asociada con los nombres de Petro y Uribe”.

En desarrollo...

PUBLICIDAD