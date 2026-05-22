Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: “Es un día que nunca olvidaré”

Miley Cyrus celebró junto a sus fanáticos el ingreso de su nombre al histórico Paseo de la Fama (Captura: YouTube)

Con el bullicio de Hollywood Boulevard como telón de fondo y una multitud de fanáticos que vitoreó desde temprano en la mañana, Miley Cyrus recibió este viernes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La artista de 33 años se convirtió así en la celebridad número 2,845 en obtener este reconocimiento.

La ceremonia, realizada a las 11:30 a.m. hora del Pacífico y transmitida en vivo, contó con la presencia de sus seres más cercanos: su prometido Maxx Morando, su madre Tish Cyrus, su hermana Brandi Cyrus, y sus amigas la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora de moda Donatella Versace. Las dos últimas tomaron el micrófono para rendir tributo a la artista.

PUBLICIDAD

Las palabras de Miley Cyrus

Visiblemente emocionada y vestida con un diseño seleccionado personalmente por Donatella Versace de los archivos del Atelier de la casa italiana, Cyrus tomó el podio ante el rugido de aplausos de sus seguidores y ofreció un discurso reflexivo sobre el significado que tiene este momento en su carrera artística.

La cantante agradeció el reconocimiento con un discurso centrado en la perseverancia, la creatividad y el legado artístico. (Captura: YouTube)

“Mi papá solía decir que un rascacielos empieza con un taladro. Y una estrella en el Paseo de la Fama también. No se trata de la fuerza, sino de la repetición. Lo que hace tan especial a esta estrella es que es una acumulación de devoción. La estrella no es algo que se gana como en un juego de temporada. No es algo que puedes perseguir o coleccionar. No es algo por lo que grabas tu próximo disco y luego lo cargas como un trofeo. ¡Mi nombre está grabado en terrazzo dorado y rosado!”, expresó.

PUBLICIDAD

Cyrus también aprovechó el momento para hablar sobre su compromiso con la creación artística y el legado que espera dejar: “Después de hoy, me comprometo a continuar el ciclo de creación, porque eso es para lo que verdaderamente vivo. Mi esperanza es que lo que deje atrás continúe afectando los corazones de generaciones por venir, de aquellas que no estaré aquí para conocer. Espero que despierte algo crudo, imperfecto, sensual, glamoroso y alegre en tiempos que lo necesiten”.

Al final de su discurso, Cyrus dedicó palabras de agradecimiento a su equipo, a las fundaciones que lidera (la Happy Hippie Foundation y la Miley Cyrus Foundation dedicadas a la comunidad LGBTQ+ y a las mujeres) y a su familia. “Este es un día que nunca olvidaré y que siempre voy a atesorar. Los amo a todos, muchísimo”, concluyó.

PUBLICIDAD

Las palabras de sus amigas

Anya Taylor-Joy, protagonista de Furiosa, recordó el momento exacto en que descubrió a Miley: tenía 10 años, acababa de regresar de unas vacaciones en Florida y sostenía una revista de adolescentes contra su pecho.

Anya Taylor-Joy definió a Miley como una artista que nunca tuvo miedo de reinventarse. (Captura: YouTube)

“Miley no solo creció ante los ojos del mundo; le ganó la carrera a cada expectativa que el mundo tenía para ella. Desafió las reglas, las reescribió y, de vez en cuando, las prendió en fuego con un disfraz de oso de peluche. Desde sus comienzos en Disney Channel hasta convertirse en un ícono del pop global, Miley nunca pidió permiso para evolucionar. Simplemente lo hizo: de manera hermosa, sin disculparse y siempre, siempre auténtica”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Donatella Versace, quien viste a Cyrus con frecuencia, destacó la disciplina y la valentía de la artista: “Brillas con fuerza, compromiso y amor. En tu vida y en tu trabajo. Eres una de las personas más trabajadoras que he conocido en mi vida. Miley es una inspiración para los jóvenes y también para mí. Nos alienta a ser valientes en todo lo que hacemos, y especialmente a nunca preocuparnos por lo que otros piensan, siempre y cuando creas firmemente en ello”.

El reconocimiento en el Paseo de la Fama llegó tras años de éxitos musicales, reinvenciones artísticas y premios internacionales.(Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La distinción llega en un momento de plena madurez para una artista que lleva más de veinte años en la industria. Cyrus debutó en la televisión en 2006 con Hannah Montana, la exitosa serie de Disney Channel en la que interpretó a Miley Stewart, una adolescente de Malibú con una doble vida como estrella del pop. La serie duró cuatro temporadas y la catapultó a la fama mundial durante su adolescencia.

PUBLICIDAD

La trayectoria de Miley Cyrus incluye éxitos como Wrecking Ball y Flowers, canciones que marcaron distintas etapas de su evolución artística (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con el tiempo, Cyrus fue ampliando y renovando su imagen artística. El punto de inflexión llegó con Bangerz (2013), su cuarto álbum de estudio, que incluyó “Wrecking Ball”, su primer #1 en el Billboard Hot 100. Posteriormente lanzó Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), Younger Now (2017) y Plastic Hearts (2020), entre otros proyectos.

En 2023, “Flowers”, el sencillo principal de su álbum Endless Summer Vacation, se convirtió en el sencillo más vendido a nivel global de ese año y le valió dos premios Grammy en 2024: Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop en Solitario, sus primeras dos estatuillas. En 2025 sumó un tercer Grammy por Mejor Dúo o Grupo Country por su colaboración con Beyoncé en “II Most Wanted”.

PUBLICIDAD