Encapuchados usaron material de metralla en disturbios en la Universidad Pedagógica, calle 72: “Tienen una lógica organizada”

Agentes de la Undmo y encapuchados se enfrentan en inmediaciones de la Universidad Pedagógica en la calle 72 - crédito @manolitosalazar/X

El 22 de mayo de 2026, se registraron desmanes en la calle 72 con carrera 11 y corredores viales aledaños, en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. El rector de la institución, Helberth Choachí, informó sobre la presencia de hombres armados ajenos a la universidad, que estaban poniendo en riesgo a la comunidad.

Posteriormente, se registraron hechos de violencia por los que fue necesaria la presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). De acuerdo con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, en esta ocasión, la dinámica de los desmanes perpetrados por “los violentos” fue diferente a otras que se han reportando.

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“Denunciamos el uso de elementos peligrosos que en ocasiones anteriores no habían sido utilizados, incluyendo material de metralla. Los grupos aislados que están actuando violentamente tienen una lógica organizada e intencionada en su proceder”, detalló el funcionario en su cuenta de X.

Desmanes en la Universidad Pedagógica requirieron la presencia de la Undmo - crédito @manolitosalazar/X

De igual manera, indicó que, luego de conocer la denuncia que hizo el rector de la universidad sobre la presencia de hombres armados en la zona, la Administración distrital dispuso equipos y agotó rápidamente las etapas para la activación del uso de la fuerza por parte de los agentes de la Undmo.

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“La intervención de la UNDMO, que finalizó a las 15:28 hrs, estuvo orientada a la protección de los estudiantes y el campus”, explicó.

En desarrollo...

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