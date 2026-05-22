Mundo

Taiwán negó haber recibido el aviso de suspensión en la venta de armas de Estados Unidos por USD 14.000 millones

Las autoridades taiwanesas aseguraron que no existe comunicación formal sobre posibles ajustes en la transferencia armamentística, cuyo avance está pendiente de la decisión de la administración de Donald Trump y la aprobación del Congreso estadounidense

Guardar
Google icon
El presidente taiwanés Lai Ching-te pronuncia un discurso con motivo de su segundo aniversario en el cargo durante una conferencia de prensa, el miércoles 20 de mayo de 2026, en Taipéi, Taiwán. (AP Foto/Chiang Ying-ying)
El presidente taiwanés Lai Ching-te pronuncia un discurso con motivo de su segundo aniversario en el cargo durante una conferencia de prensa, el miércoles 20 de mayo de 2026, en Taipéi, Taiwán. (AP Foto/Chiang Ying-ying)

El gobierno de Taiwán afirmó el viernes no haber recibido notificación alguna sobre una posible suspensión en la venta de armas estadounidense prevista por USD 14.000 millones, en medio de señales contradictorias desde Washington sobre el futuro del acuerdo.

El jueves, el secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, se presentó ante el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones del Senado y anunció que la administración pausó algunas transferencias militares al extranjero. “En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de tener la munición necesaria para la ‘Furia Épica’”, declaró, en referencia al nombre que la administración Trump le dio a la operación contra Irán, y precisó que las transferencias se reanudarían “cuando la administración lo considere necesario”.

PUBLICIDAD

Cao aclaró que Estados Unidos cuenta con municiones “en abundancia”, pero que la prioridad es garantizar el abastecimiento propio antes de retomar los envíos al exterior. Señaló además que la aprobación de las ventas a Taiwán correspondería al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario de Estado, Marco Rubio.

Ante las declaraciones de Cao, la portavoz presidencial taiwanesa, Karen Kuo, precisó que las autoridades tomaron nota de sus palabras, pero que “actualmente no hay información sobre ningún ajuste que Estados Unidos vaya a realizar a esta venta de armas”. El Ministerio de Defensa de la isla se pronunció en el mismo sentido y aseguró que continúa coordinando con Washington para que la operación se concrete según lo previsto.

PUBLICIDAD

El paquete de venta de armas por USD 14.000 millones a Taiwán aún espera la presentación formal de la administración Trump al Congreso estadounidense. (REUTERS/Ann Wang)
El paquete de venta de armas por USD 14.000 millones a Taiwán aún espera la presentación formal de la administración Trump al Congreso estadounidense. (REUTERS/Ann Wang)

El paquete en discusión no es el único que permanece sin concretar. La administración Trump autorizó un primer paquete de USD 11.000 millones para Taipéi en diciembre, que aún no se ha materializado. En enero, los legisladores aprobaron además la venta por USD 14.000 millones, aunque ese acuerdo no puede avanzar hasta que Trump lo presente formalmente al Congreso.

Tras su cumbre con el presidente chino Xi Jinping en Beijing la semana pasada, Trump declaró en Fox News que la venta de armas a Taiwán es “una excelente baza negociadora” en las relaciones con China, y confirmó que aún no había decidido si aprobaría el nuevo paquete.

Durante esa misma cumbre, Xi advirtió que la “cuestión de Taiwán” es el asunto más delicado en las relaciones entre ambas potencias y que un manejo inadecuado podría derivar en “enfrentamientos e incluso conflictos”. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, reiteró por su parte que “la oposición de China a la venta de armas estadounidenses a la región china de Taiwán es coherente, clara y firme”.

Trump y Xi Jinping durante su cumbre en Beijing, donde el mandatario chino advirtió que Taiwán es el asunto más delicado en la relación bilateral. (Evan Vucci/Pool Foto vía AP, archivo)
Trump y Xi Jinping durante su cumbre en Beijing, donde el mandatario chino advirtió que Taiwán es el asunto más delicado en la relación bilateral. (Evan Vucci/Pool Foto vía AP, archivo)

China considera a Taiwán una provincia separatista que debe ser reunificada por la fuerza de ser necesario, y ha exigido en reiteradas ocasiones que Washington suspenda toda transferencia militar a la isla. El gobierno taiwanés rechaza esas reivindicaciones y sostiene que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

Pese a no reconocer a Taiwán como Estado, Estados Unidos está obligado por ley a proveerle los medios para su defensa. Trump señaló además que necesitaba hablar con quien gobierna Taiwán, sin mencionar a Lai por su nombre.

El miércoles, al cumplir dos años en el cargo, el presidente taiwanés Lai Ching-te declaró que, de tener la oportunidad de hablar con Trump, le pediría que continuara con las ventas, que consideró esenciales para la paz en la región.

(Con información de AP y Reuters)

Temas Relacionados

Venta de Armas TaiwánWashingtonRelaciones Estados Unidos ChinaDefensa RegionalTaiwán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Familias ucranianas exigieron en Kiev el veto a una ley que permitiría declarar muertos a soldados desaparecidos

El proyecto de ley generó preocupación entre allegados de militares y civiles, quienes temen que la iniciativa cierre investigaciones y limite derechos de quienes siguen sin ser localizados en el contexto de la guerra

Familias ucranianas exigieron en Kiev el veto a una ley que permitiría declarar muertos a soldados desaparecidos

Se lo robaron a sus enemigos e hizo invencibles a los faraones: así el carro de guerra forjó el imperio egipcio

Amosis I adoptó el arma de sus invasores, la perfeccionó y con ella inauguró la dinastía XVIII, el linaje de Akenatón, Tutankamón y Ramsés II, quienes expandieron el reino hasta Siria y Nubia

Se lo robaron a sus enemigos e hizo invencibles a los faraones: así el carro de guerra forjó el imperio egipcio

Los mercados energéticos siguen volátiles ante falta de avances en la negociación entre Estados Unidos e Irán

La incertidumbre geopolítica y la ausencia de resultados concretos en el diálogo bilateral han acentuado las tensiones, dificultando la normalización del suministro global de hidrocarburos y provocando caídas en los precios semanales

Los mercados energéticos siguen volátiles ante falta de avances en la negociación entre Estados Unidos e Irán

El ex primer ministro Gabriel Attal anunció su candidatura presidencial en Francia

La postulación formal de Attal lo coloca como adversario clave dentro del espacio centrista y abre una nueva fase en la disputa por la sucesión de Emmanuel Macron, cuyo período constitucional culmina en el año 2027

El ex primer ministro Gabriel Attal anunció su candidatura presidencial en Francia

Los ciudadanos de una provincia de Canadá votarán para decidir si avanza un referéndum de independencia

Aunque la votación no definirá una secesión inmediata, el resultado podría habilitar el trámite legal para convocar un referendo vinculante y abrir una negociación con el gobierno

Los ciudadanos de una provincia de Canadá votarán para decidir si avanza un referéndum de independencia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron pese al impulso de Wall Street y el riesgo país se mantuvo estable

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron pese al impulso de Wall Street y el riesgo país se mantuvo estable

Estos son los resultados del Progol de Media Semana del viernes 22 de mayo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Línea 2 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

Dos jóvenes se salvan por segundos de ser aplastados tras el colapso de un muro durante una demolición en Arequipa

Elecciones presidenciales: esta es la diferencia entre votar en blanco, anular el voto y no ir a las urnas en Colombia

INFOBAE AMÉRICA

Familias ucranianas exigieron en Kiev el veto a una ley que permitiría declarar muertos a soldados desaparecidos

Familias ucranianas exigieron en Kiev el veto a una ley que permitiría declarar muertos a soldados desaparecidos

A un mes del femicidio de Junieysis Adely Merlo: Su familia rompe el silencio y viaja a Costa Rica por justicia

Gobierno de Guatemala, inaugura nueva sede policial de Tecpán, Chimaltenango

Tortillas y carnes lideran alzas en la canasta básica salvadoreña durante 2026

Descubren una nueva pista genética sobre una enfermedad que afecta el sistema nervioso y el corazón

ENTRETENIMIENTO

“Yo representé los 60, tú los 70: deberíamos cantar”, la frase de McCartney a Travolta que nunca olvidó

“Yo representé los 60, tú los 70: deberíamos cantar”, la frase de McCartney a Travolta que nunca olvidó

Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: “Es un día que nunca olvidaré”

Murió Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd

Rita Wilson cantará en 7 ciudades de Estados Unidos y Tom Hanks la acompañará desde la primera fila

Hallan muerta a una pareja de ancianos en California: habían sido estafados por una persona que se hacía pasar por Tom Selleck