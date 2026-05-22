Taiwán negó haber recibido el aviso de suspensión en la venta de armas de Estados Unidos por USD 14.000 millones

El presidente taiwanés Lai Ching-te pronuncia un discurso con motivo de su segundo aniversario en el cargo durante una conferencia de prensa, el miércoles 20 de mayo de 2026, en Taipéi, Taiwán. (AP Foto/Chiang Ying-ying)

El gobierno de Taiwán afirmó el viernes no haber recibido notificación alguna sobre una posible suspensión en la venta de armas estadounidense prevista por USD 14.000 millones, en medio de señales contradictorias desde Washington sobre el futuro del acuerdo.

El jueves, el secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, se presentó ante el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones del Senado y anunció que la administración pausó algunas transferencias militares al extranjero. “En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de tener la munición necesaria para la ‘Furia Épica’”, declaró, en referencia al nombre que la administración Trump le dio a la operación contra Irán, y precisó que las transferencias se reanudarían “cuando la administración lo considere necesario”.

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Cao aclaró que Estados Unidos cuenta con municiones “en abundancia”, pero que la prioridad es garantizar el abastecimiento propio antes de retomar los envíos al exterior. Señaló además que la aprobación de las ventas a Taiwán correspondería al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario de Estado, Marco Rubio.

Ante las declaraciones de Cao, la portavoz presidencial taiwanesa, Karen Kuo, precisó que las autoridades tomaron nota de sus palabras, pero que “actualmente no hay información sobre ningún ajuste que Estados Unidos vaya a realizar a esta venta de armas”. El Ministerio de Defensa de la isla se pronunció en el mismo sentido y aseguró que continúa coordinando con Washington para que la operación se concrete según lo previsto.

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El paquete de venta de armas por USD 14.000 millones a Taiwán aún espera la presentación formal de la administración Trump al Congreso estadounidense. (REUTERS/Ann Wang)

El paquete en discusión no es el único que permanece sin concretar. La administración Trump autorizó un primer paquete de USD 11.000 millones para Taipéi en diciembre, que aún no se ha materializado. En enero, los legisladores aprobaron además la venta por USD 14.000 millones, aunque ese acuerdo no puede avanzar hasta que Trump lo presente formalmente al Congreso.

Tras su cumbre con el presidente chino Xi Jinping en Beijing la semana pasada, Trump declaró en Fox News que la venta de armas a Taiwán es “una excelente baza negociadora” en las relaciones con China, y confirmó que aún no había decidido si aprobaría el nuevo paquete.

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Durante esa misma cumbre, Xi advirtió que la “cuestión de Taiwán” es el asunto más delicado en las relaciones entre ambas potencias y que un manejo inadecuado podría derivar en “enfrentamientos e incluso conflictos”. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, reiteró por su parte que “la oposición de China a la venta de armas estadounidenses a la región china de Taiwán es coherente, clara y firme”.

Trump y Xi Jinping durante su cumbre en Beijing, donde el mandatario chino advirtió que Taiwán es el asunto más delicado en la relación bilateral. (Evan Vucci/Pool Foto vía AP, archivo)

China considera a Taiwán una provincia separatista que debe ser reunificada por la fuerza de ser necesario, y ha exigido en reiteradas ocasiones que Washington suspenda toda transferencia militar a la isla. El gobierno taiwanés rechaza esas reivindicaciones y sostiene que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

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Pese a no reconocer a Taiwán como Estado, Estados Unidos está obligado por ley a proveerle los medios para su defensa. Trump señaló además que necesitaba hablar con quien gobierna Taiwán, sin mencionar a Lai por su nombre.

El miércoles, al cumplir dos años en el cargo, el presidente taiwanés Lai Ching-te declaró que, de tener la oportunidad de hablar con Trump, le pediría que continuara con las ventas, que consideró esenciales para la paz en la región.

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(Con información de AP y Reuters)