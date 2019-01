Dos años después, Donato recibió la visita de su hermano Antonio, quien por entonces tenía apenas 23 años. La aventura la recogió el suplemento local Últimas Noticias de la voz del protagonista: "Llegué tarde y a eso de las dos de la mañana tenía mucha hambre, así que invité a mi hermano a comer en algún lugar que él conociera. Me respondió que teníamos que ir a su casa, cosa a que me resistía para no molestar a mi cuñada Odila. Insistí y logré que me acompañara a recorrer la zona en un coche muy antiguo, pero encontramos todo cerrado. Entonces le dije: 'Me vengo para acá y abro un negocio de comidas que esté abierto 24 horas. Punta del Este no puede ser promocionado y crecer sin negocios nocturnos'".