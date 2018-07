"En algún momento se dijo que Ortega habría aceptado la idea de adelantar las elecciones (no dijo cuándo), pero eso fue hace un mes", respondió Chamorro. "Siento que en el último discurso Ortega está más aferrado a la idea de mantenerse hasta el 2021. No lo dijo directamente, pero dijo que iba a respetar la Constitución (que, dicho sea de paso, violó de entrada cuando se reeligió). No siento que en este momento Ortega tenga la voluntad de desatornillarse del poder sino que más bien mantenerse mediante la fuerza parapolicial".