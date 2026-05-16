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Místico, Máscara Dorada y Neón derrotan a Volador Jr., Averno y Último Guerrero tras emotiva presentación de Natalia Jiménez

La cantante española protagonizó la función interpretando el tema de ‘Me Muero’ que marcó una época junto al Rey de Plata y Oro

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(CMLL / Diego Cedrix)
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La velada estuvo cargada de nostalgia desde los primeros minutos. La ex integrante de La Quinta Estación apareció frente al público para conmemorar el vigésimo aniversario de “Me Muero”, tema que alcanzó enorme popularidad en México gracias al videoclip protagonizado por el entonces joven fenómeno del pancracio nacional.

@jesusjeff13

Natalia Jiménez y Místico reviven la canción de ‘Me Muero’ en la Arena México tras 20 años desde su estreno. #Mistico #nataliajimenez #ArenaMexico #luchalibre #viral

♬ sonido original - Jesús_Fb_13

Con un atuendo inspirado en el “Rey de Plata y Oro”, Natalia Jiménez subió al cuadrilátero utilizando capa y botas similares a las del luchador. Acompañada por Kemalito, interpretó frente a miles de aficionados el coro de “Me muero por decirte. Que el mundo se equivoca”, desatando una ovación que recordó la época dorada de 2006.

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(CMLL / Diego Cedrix)
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Después del espectáculo musical comenzó la batalla principal de la noche. Místico hizo equipo con Máscara Dorada y Neón para medirse a una tercia conformada por Volador Jr., Averno y Último Guerrero, considerados algunos de los rivales más importantes del ídolo de plata y oro dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

(CMLL / Diego Cedrix)
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El combate estuvo marcado por castigos aéreos, dominio a ras de lona y momentos de alta tensión entre los protagonistas. Sin embargo, la experiencia del bando técnico terminó imponiéndose cuando Místico logró capturar a Averno con su llave definitiva, “La Mística”, obligándolo a rendirse ante el público capitalino.

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(CMLL / Diego Cedrix)
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La celebración continuó después de la lucha estelar. Natalia Jiménez regresó al ring para compartir nuevamente el escenario junto al Rey de Plata y Oro, sus compañeros y Kemalito, quien a pesar de ser rudo, acompaño a su maestro en el festejo. Entre papelitos cayendo desde las alturas y la emoción del público, la Arena México cerró la función con una imagen digna de película.

(CMLL / Diego Cedrix)
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En la lucha semifinal, la representación del Consejo Mundial de Lucha Libre integrada por Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Difunto cayó ante la llamada Familia de Don Calis. El triunfo llegó gracias al liderazgo de Hechicero, quien junto a El Clon y Rocky Romero consiguió imponerse tras una intensa batalla.

(CMLL / Diego Cedrix)
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El desenlace ocurrió cuando Hechicero aprovechó quedarse solo frente a Difunto en el centro del ring para aplicarle su llave de rendición conocida como “El embrujo”, seguida de un toque de espaldas definitivo.

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La función también contó con un choque de leyendas entre Blue Panther y Solar, donde ambos mostraron su experiencia a ras de lona, aunque el triunfo terminó en manos del maestro lagunero.

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Finalmente, Virus y Cerebro Negro Jr. derrotaron a Rey Cometa y Pantera Jr. en otro de los encuentros destacados de una noche inolvidable para la lucha libre mexicana.

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