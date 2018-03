Tras una breve pausa de 15 minutos, el jurista Ben Juratowitch defendió que "no hay ninguna obligación que perdure desde el pasado" y que "Chile ha dicho muy claramente que no transferirá soberanía". Recordó que Chile ha ofrecido negociaciones a Bolivia en los últimos años, pero siempre excluyendo el acceso soberano al mar y que la agenda de 13 puntos acordada en 2007 "no manifiesta intención de crear alguna obligación jurídica".