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¿Lloverá en CDMX hoy 13 de mayo de 2026? Esto dice la previsión del clima por alcaldía

Este miércoles 13 de mayo, la Ciudad de México prevé lluvias intensas en al menos seis alcaldías

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Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
Una intensa tormenta con fuerte lluvia y granizo cubre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, iluminado por un rayo y los faros de los vehículos, durante la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico para este miércoles 13 de mayo advierte que la Ciudad de México tendrá condiciones mayormente nubladas, con alta probabilidad de lluvia en casi todas sus alcaldías.

El día inicia con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 12 grados, mientras las ráfagas de viento pueden alcanzar 37 kilómetros por hora. El índice UV llega a valores considerados muy poco saludables.

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¿Cómo estará el clima por alcaldía?

Gustavo A. Madero registra una temperatura máxima de 24 °C, con 12 milímetros de lluvia estimados y probabilidad de precipitaciones de 89%. La nubosidad es de 84% y las lluvias se concentran en la tarde, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 37 km/h.

Imagen conceptual dividida por la mitad: lado izquierdo con tonos naranjas y suelo agrietado; lado derecho con tonos azules y estelas de luz. Edificios de CDMX al fondo.
Pese a las lluvias, en algunas zonas aún se sentirá el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Iztacalco, el escenario es casi idéntico: máxima de 24 °C, acumulado de 12 mm de lluvia, probabilidad de 89% y nubosidad de 84%. El viento sopla del noreste a 11 km/h, con ráfagas que alcanzan 35 km/h.

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Venustiano Carranza también proyecta condiciones similares, con 12 mm de lluvia, 24 °C de máxima y 89% de probabilidad de precipitaciones. La nubosidad estimada es del 84% y el viento presenta ráfagas de 35 km/h.

La alcaldía Iztapalapa prevé una máxima de 25 °C y 7.5 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación baja a 75% y la nubosidad es de 68%. El viento alcanza ráfagas de 33 km/h.

En Xochimilco, la previsión es de 25 °C, con 7.5 mm de lluvia, probabilidad de precipitación de 75% y nubosidad de 65%. Las ráfagas de viento llegan a 35 km/h.

La Magdalena Contreras muestra una máxima de 24 °C, con 12.2 mm de lluvia y 90% de probabilidad de precipitaciones. La nubosidad alcanza el 70% y el viento sopla a 11 km/h, con ráfagas de 35 km/h.

Coyoacán presenta una máxima de 24 °C, acumulado de 12.2 mm de lluvia y probabilidad de precipitación de 90%. La nubosidad es del 70% y las ráfagas de viento son de 35 km/h.

En Tlalpan, el pronóstico indica 24 °C de máxima, 12.2 mm de lluvia, 90% de probabilidad de precipitaciones y nubosidad de 70%. El viento se mantiene en 11 km/h con ráfagas de 35 km/h.

Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc reportan una máxima de 24 °C, 4.4 mm de lluvia, 73% de probabilidad de precipitaciones y nubosidad de 71%. Las ráfagas de viento alcanzan 33 km/h.

Imagen dividida: izquierda, lluvia intensa con paraguas en el Ángel de la Independencia. Derecha, mujer se cubre del sol ante la Catedral Metropolitana.
Lloverá en la mayoría de las alcaldías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Azcapotzalco tiene una máxima de 23 °C, con apenas 0.5 mm de lluvia, 60% de probabilidad de precipitaciones y nubosidad de 64%. Las ráfagas de viento llegan a 35 km/h.

Cuajimalpa de Morelos registra la temperatura máxima más baja, con 18 °C y 1.4 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es de 55% y la nubosidad sube a 86%. El viento es de 9 km/h con ráfagas de 30 km/h.

Radiación, viento y recomendaciones de protección

El índice UV se mantiene en valores altos, entre 11 y 15 según la demarcación, lo que se considera muy poco saludable.

Las lluvias y la nubosidad se concentran principalmente en la tarde, con ráfagas de viento que varían entre 30 y 37 km/h en la mayoría de las alcaldías.

El acumulado de lluvia más alto se espera en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, La Magdalena Contreras, Coyoacán y Tlalpan, mientras que Azcapotzalco y Cuajimalpa de Morelos reportan niveles mínimos.

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