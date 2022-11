El mundo avanza en la lucha contra desperdicio de alimentos, un gran problema climático

Los restos de comida y los desechos de compost se recolectan para ser preclasificados y procesados en California, EEUU (REUTERS/Brittany Hosea-Small)

Todos los jueves, Richard Redmond, residente de California, lleva un recipiente del tamaño de un galón con restos de comida al mercado de agricultores de la ciudad de South Pasadena, donde se recolecta y se convierte en abono para usar en los jardines, en un esfuerzo por reducir la cantidad de desechos domésticos que envía al vertedero.

“Es simplemente impresionante”, dijo el diseñador web, que tiene más de 60 años. “Puedes ver cómo separarlo solo reduce la cantidad de basura que estás sacando”.

La experiencia de Redmond es una pequeña ventana a un gran problema global, y no hay suficientes personas con él.

Ese es un desafío importante para los países que abordan el calentamiento global en la cumbre climática COP27 que se lleva a cabo en Egipto. Las naciones de todo el mundo se comprometieron en 2015 a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030, pero pocos están en camino de hacerlo, según funcionarios de las Naciones Unidas, organismos de control de la sustenibilidad y gobiernos entrevistados por la agencia Reuters.

“Faltan ocho años y no estamos cerca de alcanzar ese objetivo”, dijo Rosa Rolle, líder del equipo para la pérdida y el desperdicio de alimentos en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Entre los cinco mayores desperdiciadores de alimentos per cápita, por ejemplo, al menos tres (Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda) han aumentado su desperdicio de alimentos desde 2015, según estimaciones independientes que sus gobiernos no cuestionan. No se dispuso de información confiable para los otros dos, Irlanda y Canadá.

Grandes montones de restos de comida y desechos de abono en California, EEUU (REUTERS/Brittany Hosea-Small)

El problema tampoco se limita a los países más ricos. Un estudio de la ONU del año pasado encontró una correlación “insignificante” entre el desperdicio de alimentos en el hogar y el producto interno bruto, lo que indica que la mayoría de los países “tienen margen para mejorar”.

El desempeño sombrío se debe a la falta de inversión pública y políticas claras para contrarrestar cosas como el deterioro de los alimentos en camiones y almacenes, hábitos de consumo derrochadores y confusión sobre las fechas de vencimiento y de caducidad, dijeron los expertos.

Lo que complica el problema es la falta de transparencia. Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el objetivo de desperdicio de alimentos de 2015, no estableció un punto de referencia claro contra el cual medir el progreso debido a estimaciones irregulares a nivel de país.

Las agencias de la ONU y las organizaciones sin fines de lucro que asistirán a la COP27 solicitarán a los gobiernos el 16 de noviembre que renueven sus compromisos y proporcionen informes de progreso en la cumbre del próximo año en Dubái, dijo Rolle.

El estadounidense promedio desperdicia más de 700 calorías de alimentos por día, aproximadamente un tercio de la ingesta diaria recomendada, según un estudio de 2020 realizado por investigadores en Suiza e India, lo que hace que el progreso de Estados Unidos sea un punto de referencia importante para otras naciones.

El país aún no es un modelo a seguir. La cantidad de alimentos desperdiciados en los Estados Unidos aumentó un 12% entre 2010 y 2016 y desde entonces se ha estancado, según ReFED, un grupo de reducción de desperdicios que trabaja en estrecha colaboración con el gobierno de los EEUU.

“Tenemos un largo camino para alcanzar la meta”, dijo Jean Buzby, enlace de desperdicio de alimentos en el Departamento de Agricultura de EEUU.

Una caja de colas de langosta congeladas entre otros restos de comida (REUTERS/Brittany Hosea-Small)

Parte del problema es la falta de liderazgo federal. El USDA, la Agencia de Protección Ambiental y la Administración de Alimentos y Medicamentos acordaron en 2018 abordar juntos el desperdicio de alimentos en Estados Unidos. Pero han dedicado pocos recursos al esfuerzo desde entonces, dijo Dana Gunders, directora ejecutiva de ReFED.

El USDA y la FDA tienen cada uno solo un miembro del personal a tiempo completo dedicado al desperdicio de alimentos, dijeron las agencias a Reuters. La EPA se negó a dar un número, diciendo que el trabajo se distribuyó en varias oficinas.

“El enfoque real en este tema sería que cada una de estas agencias dedique personal, para darle fondos a ese personal para implementar cosas”, dijo Gunders.

El USDA y la EPA dijeron que no rastrean el gasto en iniciativas de desperdicio de alimentos. La FDA no comentó sobre sus gastos. Mientras tanto, las agencias dependen de la ayuda del sector privado. 47, incluido el minorista de alimentos Ahold Delhaize y el procesador General Mills, se comprometieron a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030 como parte de un programa voluntario del USDA y la EPA lanzado en 2016.

Unas 15 de esas empresas han proporcionado actualizaciones en sus sitios web que muestran que han reducido el desperdicio. Ni la EPA ni el USDA verifican su progreso. Más allá del nivel federal, solo cinco estados han aprobado leyes para mantener los alimentos fuera de los vertederos, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Son California, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Vermont. ReFED considera que solo dos de ellas son políticas sólidas porque cubren a la mayoría de las empresas y las personas.

Los otros países que se encuentran entre los cinco principales derrochadores también han tardado incluso en establecer una línea de base para medir el progreso.

En Nueva Zelanda, el porcentaje de alimentos que los hogares tiraron a la basura aumentó al 13,4% en 2022 desde el 8,6% en 2021, según un informe de la firma de investigación Katar. Un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente de Nueva Zelanda dijo que el país está finalizando su estimación de desperdicio de alimentos de referencia para poder establecer un objetivo.Portavoces de Canadá, Australia e Irlanda también dijeron que sus países estaban comprometidos con el objetivo, pero no dijeron qué progreso se había logrado hasta ahora.

Una residente local lleva sus restos de comida a Compost Culture, una organización dirigida por estudiantes de secundaria que recolecta desechos de alimentos para convertirlos en compost (REUTERS/Aude Guerrucci)

El Reino Unido redujo el desperdicio de alimentos en un 27% entre 2007 y 2018, según The Waste and Resources Action Programme, una organización que sigue el progreso de la nación. Su campaña incluyó la eliminación de las fechas de caducidad en los envases, la redistribución de alimentos no utilizados a organizaciones benéficas y la educación pública sobre la planificación de comidas.

En California, que tiene las políticas climáticas más ambiciosas de Estados Unidos, los funcionarios están tratando de garantizar que los desechos de alimentos vayan al compostaje, no a los vertederos. Pero es una lucha.

El compostaje de alimentos emite menos gases de efecto invernadero que el vertido porque la descomposición ocurre al aire libre en lugar de en un pozo cubierto. Cuando los alimentos se pudren sin exposición al aire, producen metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes.

En 2016, el estado aprobó una ley que exigía una reducción del 75% en el vertido de desechos orgánicos para 2025. Pero en 2020, el estado se estaba moviendo en la dirección equivocada, tirando 2 millones de toneladas más de alimentos a los vertederos que en su año de referencia de 2014.

Daniel Freysson, Ethan Mora, Chris Liebe y Claire Wang, organizadores de Compost Culture (REUTERS/Aude Guerrucci)

Los retrasos se deben en parte a la falta de instalaciones para manejar los desechos orgánicos y al ajustado plazo de 13 meses entre la finalización de las reglamentaciones y el momento en que debían implementarse, según la Liga de Ciudades de California, que representa a los municipios del estado.

Sin embargo, en la comunidad de Apple Valley, en el sur de California, los funcionarios de la ciudad están listos y han equipado a los residentes con carros de 35 galones para desechos orgánicos. El servicio ha hecho que las facturas de los consumidores por la recolección de desechos aumenten varios dólares al mes, pero es un dinero bien gastado, dijo Guy Eisenbrey, director de servicios municipales. “Básicamente estamos tratando de no ser la gacela más lenta de la manada”.

(Con información de Reuters)

