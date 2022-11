Rishi Sunak confrontó a Serguei Lavrov en el G20 y le exigió “salir de Ucrania y acabar esta guerra bárbara”

El primer ministro británico, Rishi Sunak, durante la cumbre de líderes del G20 en Nusa Dua, Bali, Indonesia, el martes 15 de noviembre de 2022. Dita Alangkara/Pool vía REUTERS

El primer ministro británico, Rishi Sunak, criticó la ausencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la cumbre del G20 en Indonesia y lo instó a “salir de Ucrania y acabar esta guerra bárbara”, en su intervención en la apertura de la reunión.

“Es destacable que Putin no se siente capaz de unirse a nosotros aquí. Quizá si lo hubiera hecho podíamos tratar de resolver las cosas”, dijo Sunak en presencia del ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien representa a su país en la cita.

A juicio del jefe del Gobierno británico, en el poder desde hace solo tres semanas tras reemplazar a Liz Truss, “la mayor diferencia que alguien podría hacer es que Rusia salga de Ucrania y termine esta guerra bárbara”.

Al mismo tiempo, recordó que su país, uno de los mayores aliados del Gobierno de Kiev desde el comienzo de la invasión rusa, “apoyará a Ucrania el tiempo que haga falta”.

El canciller ruso escuchaba la exposición del premier británico (Reuters)

Precisamente, Sunak anunció este martes un nuevo contrato para la construcción de cinco fragatas “Type 26″, que se suman a otras tres ya en construcción, que estarán a cargo de la compañía británica BAE y tendrán un presupuesto de 4.200 millones de libras (4.949 millones de dólares).

“Es muy simple: los países no deberían invadir a sus vecinos, no deberían atacar la infraestructura civil y la población civil y no debería amenazar con una escalada nuclear”, añadió hoy ante los representantes del G20.

Para Sunak, el régimen de Putin ha “aplastado la disensión interna y se ha revestido de una fachada para validarse solo a través de la violencia”, por lo que ahora debe enfrentarse a un “coro de oposición global a sus acciones”.

La “mayoría” de los países miembros del G20 condenaron con firmeza la invasión rusa a Ucrania y criticaron sus devastadoras consecuencias humanas y para la economía global, según el borrador de la declaración conjunta cuya aprobación está prevista en la cumbre.

El texto, en principio aceptado preliminarmente por todos los miembros del grupo incluida Rusia, también pide prorrogar el acuerdo para exportar granos ucranianos y juzga “inadmisible” el uso de armas nucleares o las amenazas de recurrir a ellas.

El documento destaca el “inmenso sufrimiento humano” y los problemas que acarrea a escala global en cuanto a suministro energético, seguridad alimentaria o riesgos para la inestabilidad financiera, aunque también se hace eco de las diferentes posturas al respecto entre los veinte países.

(Con información de EFE y AFP)

