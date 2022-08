Estamos cometiendo el mismo error con la viruela del mono que con el VIH/SIDA

Rae Lewis-Thornton es una activista del sida que lleva 38 años viviendo con el VIH y autora de “Unprotected: A Memoir”.

La activista Rae Lewis-Thornton lanzó una crítica a la respuesta de las autoridades ante la viruela del mono (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

He observado el aumento de la viruela del mono con gran tristeza y horror. Tristeza por toda la gente que sufre lo que puede ser una infección insoportable. Y horror porque parece que estamos viendo cómo los funcionarios de salud pública cometen los mismos errores que cometieron durante la pandemia del VIH/SIDA.

Cuando el VIH/SIDA aumentó en las décadas anteriores, el gobierno se apresuró a abordar la extraña enfermedad que parecía afectar sobre todo a los hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres. De hecho, al principio se la denominó “enfermedad infecciosa relacionada con los homosexuales”, o GRID, y otros nombres que hicieron que la gente la considerara una “enfermedad gay” durante décadas.

Me temo que estamos cometiendo los mismos errores de comunicación con la viruela del mono. Sí, la gran mayoría de los casos hasta ahora son de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Pero la historia me ha enseñado que ninguna comunidad en particular está exclusivamente en riesgo de contraer una enfermedad.

Se están cometiendo los mismos errores que al comunicar sobre el VIH (Foto: Getty Images)

El énfasis casi exclusivo en los hombres homosexuales en relación con el VIH/SIDA hizo que la respuesta de la salud pública fracasara en dos aspectos. En primer lugar, incrementó el estigma, la vergüenza y la culpa sobre los hombres homosexuales como si se tratara de un camión de basura en un vertedero. El senador Jesse Helms (republicano de Carolina del Norte) llegó a proponer que se aislara a las personas que vivían con la enfermedad como si fuera una colonia de leprosos.

En segundo lugar, dejó a otros grupos -especialmente a las mujeres negras y morenas- con una falsa sensación de seguridad. Muchas mujeres, entre las que me incluyo, creían que no podían contraer el VIH. “No soy gay y, desde luego, no mantengo relaciones sexuales con hombres homosexuales”, pensábamos. “Por lo tanto, no estoy en riesgo”.

Cuando nos enteramos de que muchos hombres que tenían relaciones sexuales con hombres también tenían relaciones sexuales con mujeres, miles de mujeres habían contraído el virus. Las mujeres negras constituían la mayoría de los casos de SIDA entre las mujeres de Estados Unidos. Yo era una de ellas.

Muchas mujeres contrajeron VIH debido a que desconocían que el virus no se transmitían solo entre hombres (Foto: EFE/ Carlos Ramírez/Archivo)

Muchas de estas mujeres contrajeron el virus debido a una cultura conocida como down low. Eso incluía a hombres que llevaban una doble vida y a hombres que volvían a casa después de la cárcel, que no se consideraban a sí mismos como homosexuales y volvían a sus relaciones heterosexuales, con el VIH en el bolsillo. Las mujeres también contrajeron el VIH de sus parejas que consumían drogas intravenosas. Además, alrededor del 52% de las mujeres contrajeron el VIH por su propio consumo de drogas. Ninguna de las dos cosas tenía que ver con los hombres que tenían relaciones sexuales con hombres.

Incluso después de que se comprendiera que el VIH no era exclusivo de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, en general la campaña de información y la comunidad médica se aferraron a su enfoque centrado en los homosexuales, con graves consecuencias para el tratamiento de las mujeres que viven con el VIH/SIDA. Algunas mujeres fueron diagnosticadas erróneamente porque sus síntomas no coincidían con los observados en los hombres gay con SIDA.

Incluso la definición inicial de SIDA se basó en la forma en que se presentaba la enfermedad en los hombres, excluyendo a las mujeres de las prestaciones gubernamentales más importantes porque no cumplían los “criterios” de tener SIDA. Un hombre infectado por el VIH con candidiasis recurrente en la garganta, por ejemplo, tenía derecho a la discapacidad, mientras que una mujer infectada por el VIH con cáncer de cuello de útero y un recuento bajo de células T no. La definición se cambió finalmente en 1993 para incluir a las mujeres, casi 12 años después de la pandemia. Incluso cuando solicité las prestaciones por discapacidad dos años después de que se cambiara la definición, con un recuento de células T extremadamente bajo, me las siguieron negando.

La definición inicial de VIH solo tomaba en cuenta los síntomas que presentan hombres (EFE/Mario Guzmán)

Esto es personal para mí. Cuando pasé al SIDA en 1992, llevábamos 11 años de pandemia y no se había realizado ni un solo estudio en Estados Unidos sobre las mujeres que vivían con la enfermedad. Impregnadas de misoginia, las mujeres sólo importaban cuando se trataba de la transmisión madre-hijo.

Aunque todavía hay mucho que no sabemos sobre la viruela del mono, a diferencia del VIH/SIDA, no es una enfermedad de transmisión sexual. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que se transmite principalmente a través de los fluidos corporales; el contacto estrecho piel con piel cuando hay una úlcera en forma de ampolla, incluidos los abrazos, los besos y las relaciones sexuales; y el contacto con la ropa, las sábanas y las toallas de una persona infectada. Esto no se limita a la intimidad entre hombres. Por ello, los funcionarios de salud pública advierten que el virus podría empezar a propagarse más ampliamente.

La viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual (Foto: Getty Images)

Winston Churchill lo dijo mejor: “Los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla”. Sabemos por la historia cómo el énfasis de las comunidades médicas en la salud en los hombres homosexuales facilitó que el público en general creyera que era una enfermedad aterradora que era un problema de otros. Ya veo que está ocurriendo. La gente quiere creer que es una enfermedad ajena hasta que le ocurre a ella. Y la triste verdad es que mientras los humanos discriminan a las personas, los virus no lo hacen.

