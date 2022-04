Paulo Londra: los mejores memes que dejó su colaboración con Bizarrap

La colaboración de los argentinos causó gran revuelo en redes sociales (Fotos: Twitter)

La noche del lunes 25 de abril estrenó en diferentes plataformas digitales la BZRP Music Session 23 que tuvo como protagonista a nada más y nada menos que al rapero y compositor argentino Paulo Londra. A través de redes sociales el reconocido productor Bizarrap realizó una dinámica con sus seguidores y fanáticos para lanzar su colaboración con el cantante cordobés, de forma casi inmediata, los internautas recabaron 23 millones de comentarios en una publicación de Instagram, los suficientes para que la canción y el video oficial de los argentinos se publicara un lunes cuando tradicionalmente son compartidas los días miércoles.

Paulo Londra se mantuvo lejos de la música durante algunos años por una disputa legal con Big Ligas, grupo que conformaba junto al productor colombiano Daniel Oviedo, conocido como Ovy on the drums y a Cristian Salazar, conocido como Kristoman. Tras años de controversia, el tan anhelado regreso del intérprete de Nena Maldición se dio a lado de una de las promesas musicales más populares del momento: Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap.

La euforia de ver a dos de los argentinos más talentosos del momento juntos causó gran revuelo entre los fanáticos y seguidores del género urbano por lo que las reacciones no se hicieron esperar y, con los divertidos y siempre confiables memes, usuarios en redes sociales expresaron el cúmulo de emociones que dejó escuchar la nueva canción de Paulo Londra con Bizarrap.

La colaboración de los argentinos causó gran revuelo en redes sociales (Foto: Twitter / @XxMagaaa)

Con las refrescantes y rítmicas combinaciones musicales de Bizarrap y una emotiva lírica por parte de Paulo Londra, la sesión 23 del proyecto del productor argentino cautivó al público de habla hispana, pues no solo en Argentina se posicionó en el #1 de Tendencias, sino que también entró al top 10 de las canciones más escuchadas y buscadas en México, Colombia, Chile, España, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, de acuerdo con el Top 100 de la plataforma Apple Music. Del mismo modo, a unas horas de su lanzamiento, el video oficial en Youtube ya cuenta con 12 millones 59 mil 163 de visitas.

Una combinación entre rap y reggaetón fue el resultado de la colaboración entre los argentinos, no obstante, por parte de Paulo Londra la composición lírica de la canción contó con grandes referencias a las distintas etapas que ha vivido en su carrera musical debido a lo cual conmovió a todos los fanáticos que han seguido de cerca los pasos del intérprete de Adán y Eva.

Adicionalmente, en el final del video se puede apreciar la emoción de Paulo Londra por colaborar con Bizarrap, por lo que se le observa limpiándose las lágrimas que brotaron de sus ojos al mismo tiempo que el productor se pone de pie y le da un fraternal abrazo.

Durante 2019, el éxito de Paulo Londra subía como espuma al comenzar a grabar y publicar temas como Nena Maldición, Adán y Eva, Tal Vez o Por Eso Vine, no obstante, de un día para otro el rapero argentino se alejó de la música y mantuvo un perfil bajo, lejos de los escenarios y la esfera pública. Fue hasta un par de meses después que se dio a conocer que se encontraba inmerso en una polémica disputa con la disquera Big Ligas.

En un inicio Paulo Londra comentó que, en pleno desconocimiento y sin asesoramiento legal, sus entonces socios Ovy on the drums y Kristoman lo hicieron firmar un contrato que le desfavorecía, pues de acuerdo a las declaraciones del compositor argentino, dicho documento establecía que él no contaría con derechos de autor sobre su música, sino que serían los mismos productores quienes cobrarían por el trabajo que el intérprete de Chica Paranormal realizaba.

Lo que terminó por romper la relación laboral entre Paulo Londra y los productores colombianos fue el reclamo de autorías entre la colaboración de el argentino y Ed Sheeran. Según el también freestyler, Ovy on the drums y Kristoman querían recibir ganancias y popularidad a pesar de no haber producido o compuesto la canción. Paulo tenía prohibido producir música sin la confirmación de Big Ligas.

Tras años de controversia legal con su anterior disquera, Paulo Londra por fin pudo regresar a componer y producir música y, aunque la canción Plan A no obtuvo el éxito esperado en su retorno, la expectativa de que la Music Session 23 de Bizarrap catapulte el regreso del talentoso rapero argentino se mantiene alta.

Por su parte, Bizarrap se sigue posicionando como uno de los productores musicales más importantes y reconocidos de los últimos años pues a su corta edad ya ha alcanzado la fama internacional gracias a sus colaboraciones con artistas como Residente, Nicki Nicole, Alemán, Nathy Peluso, Trueno, Cazzu, Snow Tha Product, Nicky Jam, Anuel AA, Eladio Carrión, Ptazeta, entre muchos otros más.

