Alejandra Guzmán: cómo fue el proceso de creación de la calva que sorprendió a sus admiradores

El pasado fin de semana el mundo del entretenimiento se paralizó después de que Alejandra Guzmán impactara con un radical cambio de look durante su última presentación en la gira en conjunto que mantiene con Paulina Rubio, Perrísimas Tour. La querida Reina de Corazones deslumbró con una calva llena de tatuajes que rápidamente se volvió viral, aunque para desilusión de algunos que esperan que fuera verdadero, todo se trató de una prótesis.

Su gran equipo de trabajo fue el encargado de realizarle todo a la cantante, cambio que se ha convertido en una de las propuestas más controversiales en el mundo del entretenimiento mexicano en los últimos años. La ya llamada “Britney Spears mexicana” en redes sociales no dudó en aclarar la verdad detrás de su look y por ello compartió cómo fue el proceso de creación y transformación al que se sometió, del cual aparentemente fueron varias horas.

“The process @beguapa ‘No todo es lo que parece’. #NewYorkCity Me encantó el look ¿les gustó?. La neta del planeta”, escribió Alejandra Guzmán en los diversos videos y fotografías que publicó en su cuenta oficial de Instagram -donde cuenta con más de 3.4 millones de seguidores-. La respuesta de sus fans, detractores y muchas más personalidades importantes dentro del mundo del espectáculo que ya han reaccionado dejaron ver su opinión sobre la controversial apuesta de moda.

Artistas como Julián Gil, la cantante española Ana Torroja, y el reguetonero Wisin -del popular dúo con Yandel- que inclusó le escribió “Mi reina” agregando un emoji de corazón, fueron algunos que le comentaron divertidas caritas, mientras que otras celebridades de la televisión mexicana como Pati Chapoy y Andrea Legarreta le dejaron su like como símbolo de aprobación al divertido look.

Usuarios de redes sociales mostraron sentimientos encontrados, pues mientras algunos se divertían y festejaban lo controversial que es la Reina de Corazones, otros cuantos detractores aprovecharon para desacreditar la carrera artística de la cantante, asegurando que ya no encontraba la forma de “llamar la atención” y que posiblemente esto lo realizó para que sus fans olviden un poco la falta de química que ha sido notaria durante sus primeras presentaciones con La Chica Dorada.

“Alejandra Guzmán dejó en claro que ella es la reina del rock mexicano, nadie más que ella pudo haber hecho algo así de controversial”. “Creo que esto lo hicieron para que sus fans enojados no reclamen el dinero de sus conciertos que están resultado ser un gran fracaso por la poca química que tienen”. “Paulina Rubio veía a la Guzmán con ojos de ‘qué demonios estoy haciendo aquí’, pero me encanto todo”. “Tratar de aplicar la de Britney Spears solo aplica para las chicas pop y tu eres rock mi querida Ale, so la verdad no me gusta nada”. “Lo bueno aquí es que propones algo divertido y loco, lo malo es que las personas no lo entienden así”, escribieron usuarios en Twitter.

Los supuestos desplantes de Paulina a Alejandra

Una de las giras más esperadas por la cultura pop en español dio inicio tras grandes expectativas por sus fans: Paulina Rubio y Alejandra Guzmán iniciaron el Perrísimas Tour en Estados Unidos. Tras su gran polémica en el pasado, las cantantes deslumbraron a su público latino que no dejó de corear y alabar sus canciones, a pesar de que la presentación estuvo rodeada de nuevas controversias que podrían poner en duda que se realice en México.

El gran inicio de la gira entre la Chica Dorada y La Reina de Corazones arrancó con el éxito previsto; la totalidad de los boletos fue vendida y sus asistentes fueron complacidos con un repertorio músical que no dejó ninguna expectativa a la imaginación ya que los más grandes éxitos de ambas si fueron incluidos en la lista de canciones y cantaron juntas aunque en algún momento se pensó que cada una cantaría por separado -como lo han hecho otras colegas que anuncian giras en conjunto y al final sus presentaciones fueron en solitario-.

