Tras la “tiraera” de Residente a J Balvin, ahora el argentino Paulo Londra se desahoga contra la disquera colombiana Big Ligas

El cantante argentino tuvo problemas legales con la disquera Big Ligas, por lo que estuvo fuera de la música por casi dos años. Foto: Pantallazo - YouTube

Casi dos meses después de que se publicó la BZRP Music Sessions #49 en la que el cantante puertorriqueño Residente, ex integrante de Calle 13, habló de J Balvin y generó una enorme controversia, el productor argentino Bizarrap dio a conocer su nueva colaboración musical, una que era esperada por muchos de sus seguidores y que también ha sido bastante comentada en las redes sociales en las últimas horas, la BZRP Music Sessions #23 con el cantante argentino Paulo Londra.

La nueva canción del cantante argentino fue publicada en el pasado lunes 25 de abril y desde el comienzo Bizarrap presentó algunos inconvenientes ya que esta colaboración fue lanzada primero en la plataforma Spotify, mientras que en YouTube tuvo un retraso de más de una hora y 15 minutos; según el productor argentino, esto se dio por algunos inconvenientes al momento de subir el video a la plataforma.

La razón por la que la canción de Residente lleva el número 49 y la de Paulo Londra el 23 es porque Bizarrap había reservado este para su compatriota, ya que ha tenido un enorme significado a lo largo de su carrera y debido a algunos problemas legales que tuvo Londra con la disquera Big Ligas y el productor colombiano Ovy on the Drums (Daniel Oviedo), que le impidió hacer música por algo más de dos años, siendo esta la razón por la que no fue publicada antes.

También puede leer: Paulo Londra: por qué se retiró y dejó de sacar canciones

¿Qué fue lo que pasó con Paulo Londra, Big Ligas y Ovy on the Drums?

Paulo Londra y Ovy on the Drums. Foto: @paulolondra

Paulo Londra dejó la escena musical en 2019 debido a un conflicto legal que tuvo con la disquera Big Ligas, en la que estaban los colombianos Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) y Cristian Salazar (Kristoman), ya que de acuerdo con el argentino, ellos buscaban quedarse con todos los derechos musicales del cantante argentino, incluyendo letras y hasta su voz, hasta diciembre del 2020 (y después se extendió hasta 2025 luego de firmar con Warner Music), razón por la que el interprete de canciones como ‘Condenado para el millón’, ‘Nena maldición’. ‘Dímelo’ y ‘Adán y Eva’ decidió ir a los tribunales.

El conflicto se dio porque en 2017 presuntamente obligaron a Londra a firmar unos contratos sin él tener el conocimiento pleno del contenido de estos. En una carta publicada por el argentino en 2020, afirma que Ovy (Daniel Oviedo) le dijo que esos papeles “no valían nada, si yo estaba disconforme, ese papel se podía romper o revisar en cualquier momento, y de la forma en que me lo dijo y en el contexto que estaba, no me quedo más que creerle”.

Y agregó, “al otro día, se presentaron por videollamada Stephanie Chopurian y Matt Greenberg (abogados) y me explicaron sobre números que nunca entendí y sobre un contrato que es difícil de entender hasta para un abogado. La explicación fue tan corta que solo duró una media hora, no podía y no quería aceptar que me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado, y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano a mí”.

Después de varios años sin que Londra hiciera música, un tribunal estadounidense liberó al cantante argentino de aquel contrato firmado con Big Ligas. El pasado 23 de marzo del 2022 el cantante publicó su primer single llamado ‘Plan A’, canción que suma más de 100 millones de visualizaciones en YouTube y se ha mantenido como tendencia, y el 6 de abril dio a conocer la canción ‘Chance’, siendo este su segundo sencillo desde que fue liberado de la disquera.

Esto le puede interesar: J Balvin vs. Residente: Las ‘tiraeras’, algo muy común en el reggaeton

“Alguna vez me perdí y hoy que me levanté puedo decir que volví”

Paulo Londra - Bizarrap Sessions 23

Una de las canciones más esperadas era el junte del exitoso productor Bizarrap con Paulo Londra, quien en la BZRP Music Sessions #23 dejó varias líneas en referencia a lo que le sucedió en el pasado. En el video musical que ya cuenta con más de 13 millones de visualizaciones en YouTube (en menos de 24 horas), hay varios momentos emocionales en donde incluso se ve que el cantante deja caer algunas lágrimas.

“Siemprе bendecido, aunque hablen mal de los mío y el periodista está inventando lío ,eso no me importa, yo sigo en lo mío, la gente sabe cómo soy y por eso están conmigo”, es una de las barras que deja el cantante argentino en la canción, mientras que el coro es un reflejo de lo que siente el artista tras poder volver a hacer música después de dos años. “Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy me levanté, puedo decir que volví”.

La Session 23 es la tercera canción que ha publicado Paulo Londra desde su regreso a la escena musical. “Lo hicimooo, gracias a todos loco, estoy muy feliz” publicó el cantante argentino en una de sus historias en Instagram.

SEGUIR LEYENDO: