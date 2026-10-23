Cáncer de piel: una vacuna de ARNm redujo 42% el riesgo de recurrencia o muerte por melanoma

La terapia utiliza tecnología de ARN mensajero adaptada al perfil genético del tumor y se administra junto con inmunoterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una vacuna revolucionaria redujo el riesgo de muerte o recurrencia del melanoma casi a la mitad, una señal alentadora para un tratamiento que busca la aprobación federal y que ha impulsado la fortuna de las farmacéuticas Moderna y Merck, y que podría dar paso a una nueva ola de tratamientos contra el cáncer.

El fármaco intismeran autogene, que utiliza ARN mensajero (ARNm) para administrar una vacuna adaptada al perfil genético del tumor canceroso del paciente, redujo el riesgo de recurrencia o muerte por melanoma en un 42% en comparación con un tratamiento estándar en un ensayo clínico de fase 3, según anunciaron Moderna y Merck el jueves.

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“Los resultados suenan increíblemente positivos”, dijo Karen Knudsen, directora ejecutiva del Instituto Parker, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y el desarrollo de terapias contra el cáncer

“Esto parece ser una prueba más de que se trata de un estudio bien realizado y significativo”.

Según los fabricantes, Intismeran también redujo en un 38 % el riesgo de que el melanoma se diseminara a otras partes del cuerpo o de morir a causa de esta enfermedad. Aún no se disponía de datos sobre la supervivencia global (el tiempo que viven los pacientes tras recibir el tratamiento, que suele evaluarse a largo plazo), pero los investigadores observaron una “tendencia favorable”, según Moderna y Merck.

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El Instituto Nacional del Cáncer calcula más de 100 000 casos nuevos de melanoma en Estados Unidos durante el año

Los efectos secundarios del tratamiento coincidieron con los observados en estudios previos, que incluyeron fatiga, escalofríos y dolor en el lugar de la inyección.

“Estos resultados refuerzan nuestra convicción de que el ARNm tiene el potencial de cambiar radicalmente la forma en que tratamos el cáncer”, declaró Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, en un comunicado. Moderna y Merck habían anunciado previamente el éxito del ensayo de intismeran, sin compartir los datos completos.

Los investigadores tenían previsto presentar los datos el sábado en el congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica en Madrid, pero la información se filtró el jueves, según informó CNBC.

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Según CNBC, las acciones de Moderna cayeron alrededor de un 25 por ciento el jueves tras la filtración, lo que, según algunos analistas, se debió a expectativas exageradas y no a problemas con los datos.

Janice Mehnert, directora asociada de investigación clínica en el Centro Oncológico Pearlmutter de NYU Langone Health e investigadora principal del ensayo, calificó a intismeran como una “tecnología pionera en su clase”.

Intismeran se produce de forma personalizada para cada paciente mediante el análisis de muestras de tejido de su tumor. El fármaco utiliza ARNm, la misma plataforma empleada para desarrollar las principales vacunas contra la COVID-19, para administrar el tratamiento personalizado, que se administra junto con un medicamento de inmunoterapia ya existente para potenciar su eficacia. “Fue ciencia realmente creativa”, dijo Mehnert.

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La tecnología que se hizo famosa durante la pandemia nació de inversiones en oncología y ahora muestra resultados prometedores en su objetivo original, según los investigadores y fabricantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melanoma, la forma más letal de cáncer de piel, es uno de los tipos de cáncer más comunes en Estados Unidos, según el Instituto Nacional del Cáncer, que estima que habrá más de 100 000 casos nuevos este año. A menudo puede reaparecer incluso después de la extirpación quirúrgica del tumor. Intismeran está indicado para pacientes a quienes se les ha extirpado un tumor de melanoma.

Moderna y Merck anunciaron el jueves que están en contacto con las autoridades reguladoras basándose en los datos del ensayo clínico.

En agosto, el presidente de Moderna, Stephen Hoge, declaró a The Washington Post que la compañía esperaba avanzar lo más rápido posible en la obtención de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Knudsen afirmó que, si bien los datos del ensayo parecían positivos, aún no está claro con qué rapidez la FDA evaluará intismeran, ya que los reguladores federales nunca se han pronunciado sobre una vacuna contra el cáncer de este tipo.

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“Esto va a ser un terreno desconocido para la FDA”, dijo Knudsen. Ya se están realizando ensayos con otras vacunas contra el cáncer basadas en ARNm, y los expertos afirmaron que los datos presentados el jueves respaldan aún más el potencial de esta tecnología. Queda por ver si estos resultados se pueden replicar con otros tipos de cáncer.

Un ensayo de fase 2 y 3 de una vacuna basada en ARNm para el cáncer de cabeza y cuello, desarrollada por BioNTech, no logró alcanzar uno de sus objetivos de mejora de la supervivencia, según anunció la compañía este mes. Los investigadores están estudiando vacunas para el cáncer de páncreas, pulmón y mama, entre otros tipos de cáncer, mediante ensayos clínicos. “Creo que esto representa una frontera completamente nueva”, dijo Knudsen.

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Por Daniel Wu. © 2026, The Washington Post

(NdR): El nuevo medicamento es un desarrollo del laboratorio conocido en Argentina como MSD/Merck, Sharp & Dohme (o Merck & Co en los Estados Unidos)