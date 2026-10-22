El Pentágono busca crear un programa de espionaje encubierto para hacer frente a China

El Pentágono, con el Capitolio a lo lejos. (Jabin Botsford/The Washington Post)

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El Pentágono busca construir un programa de espionaje clandestino más robusto para llevar a cabo una guerra económica contra China y otros competidores de Estados Unidos, según media docena de personas familiarizadas con la iniciativa.

Este nuevo programa de espionaje de última generación —en el que los agentes estadounidenses operarían encubiertos como empresarios u otro tipo de personal del sector privado, sin ninguna afiliación manifiesta con el gobierno de EEUU— pretende ser la vertiente encubierta de la campaña de guerra económica a mayor escala del Pentágono, indicaron las fuentes.

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Este nuevo programa de espías con “cobertura no oficial” (o NOC, por sus siglas en inglés) está siendo supervisado por Tom Rakusan, un veterano con 39 años de trayectoria en la CIA y actual asesor sénior del subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, según señalaron quienes están al tanto de la iniciativa y hablaron bajo condición de anonimato para abordar el delicado asunto.

Rakusan, quien se jubiló de la CIA en 2021, llegó a ser subdirector de operaciones —el máximo responsable de los espías de la agencia— en 2017. Posteriormente, lideró la respuesta de la CIA a la campaña de interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

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Tras abandonar la agencia, Rakusan se incorporó a Cerberus Capital Management, la firma de capital privado cofundada por Feinberg, y siguió al multimillonario al Pentágono en 2025.

El Pentágono solicita al Congreso USD 2.300 millones para expandir el Proyecto Maven, en el marco de la integración de IA en operaciones militares (Reuters)

Expertos de las ramas de las fuerzas armadas del Pentágono y de la Oficina del Subsecretario de Guerra para Inteligencia y Seguridad, así como exfuncionarios de la CIA, han sido convocados para trabajar en la iniciativa, según las personas familiarizadas con el programa.

El programa se encuentra en fase de planificación y todavía no es operativo, señalaron.

Aún no está claro en qué dependencia del Pentágono se ubicará, afirmaron múltiples individuos familiarizados con la planificación. El esfuerzo podría funcionar como una nueva unidad clandestina independiente o como una mejora y expansión de las capacidades existentes de recopilación de inteligencia humana clandestina dentro del Pentágono.

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En respuesta a las preguntas de The Washington Post, el Departamento de Defensa negó que dicha iniciativa esté en marcha. “Esta consulta parece basarse en información que simplemente no es verdad”, declaró Jacob Bliss, secretario de prensa adjunto del Pentágono, en un comunicado. “Quienquiera que les esté alimentando estas afirmaciones está mal informado o los está guiando deliberadamente por el camino equivocado para promover sus fantasías”.

ARCHIVO – El sello de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, el 13 de abril de 2016, en las oficinas generales del organismo en Langley, Virginia. (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo)

La CIA declinó hacer comentarios. Rakusan no respondió a una solicitud de comentarios. Los comités del Congreso no parecen haber sido informados sobre la iniciativa.

Una nueva prioridad de guerra económica

La administración Trump ha adoptado la guerra económica como una herramienta clave de su política de Estado. Ha impuesto aranceles y controles a la exportación, ha realizado inversiones en recursos y tecnologías críticas para EEUU, se ha coordinado con el capital privado para apuntalar el apoyo a componentes clave de la base industrial de defensa y ha dado prioridad a la inteligencia económica.

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un gráfico junto al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, mientras pronuncia un discurso sobre aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 2 de abril de 2025. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

En un discurso pronunciado en septiembre, el director adjunto de la CIA, Michael Ellis, afirmó que Estados Unidos está ampliando su espionaje contra China, apuntando a empresas chinas en sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología y los semiconductores avanzados. Aunque las agencias de inteligencia estadounidenses llevan mucho tiempo espiando a empresas chinas clave, la discusión pública de Ellis sobre las prioridades cambiantes de la agencia supuso una revelación inusual por parte de un alto cargo de la misma.

El predecesor de Ellis como director adjunto de la CIA, David S. Cohen, argumentó en un artículo reciente publicado en Foreign Affairs que la comunidad de inteligencia estadounidense debería dar un paso más. Estados Unidos debería poner fin a la prohibición de larga data de compartir con empresas estadounidenses de tecnología avanzada los secretos económicos recopilados mediante espionaje, para así otorgarles una ventaja competitiva, escribió.

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“Llevamos recopilando información sensible desde el punto de vista económico durante años y años”, señaló Cohen en una entrevista. “No deberíamos obsesionarnos con la idea de si debemos o no proporcionarles [a las empresas estadounidenses] una ventaja comercial”, aunque tendría que haber supervisión para prevenir el favoritismo o la corrupción a la hora de elegir qué firmas se benefician. Cohen indicó que no tenía conocimiento de la iniciativa de los NOC del Pentágono.

El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se saludan en una pantalla gigante en Pekín. EFE/EPA/WU HAO

Algunas de las actividades del Pentágono relacionadas con la guerra económica han sido públicas. Feinberg anunció la creación de una Unidad de Defensa Económica (EDU, por sus siglas en inglés) este año como parte de un impulso orientado a “disuadir, denegar, perturbar y ayudar a derrotar a los adversarios a través de medios económicos”, según un memorando redactado por Feinberg para notificar a los altos cargos del Pentágono sobre la creación de la unidad. El medio DefenseScoop informó por primera vez sobre dicho memorando.

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En febrero, Feinberg nombró a George Kollitides, otro ex alumno de Cerberus y asesor sénior del Pentágono, para dirigir la EDU. Desde entonces, esa oficina ha anunciado cientos de millones de dólares en inversiones públicas destinadas a refinerías e intereses mineros tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los acuerdos destinó 750 millones de dólares en fondos del Pentágono para ayudar a asegurar un yacimiento importante de minerales de tierras raras en Brasil.

Al margen de los mandatos públicos del Pentágono relacionados con la guerra económica, Rakusan supervisa la preparación y el desarrollo del componente clandestino.

Diversas fuentes familiarizadas con el programa indicaron que en su momento se consideró que la EDU podría ser la sede potencial de esta iniciativa de cobertura profunda mejorada. Sin embargo, el aumento del escrutinio por parte de la prensa y del Congreso dirigido hacia la EDU y sus inversiones —y la posibilidad de que dicha atención se intensifique si los demócratas recuperan el Congreso en noviembre— llevó a descartar esa idea, según una persona familiarizada con la planificación actual.

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Guerras de competencias en el mundo del espionaje

El presidente Donald Trump (izq) con el director de la CIA John Ratcliffe en Camp David, cerca de Thurmont, Maryland, el 31 de julio del 2026. (Nathan Howard/Pool Photo via AP)

No todos los antiguos colegas de Rakusan muestran entusiasmo ante el nuevo esfuerzo. “Rakusan solo quiere construir su propia CIA allí abajo en el Pentágono”, comentó un ex alto funcionario de la CIA familiarizado con los debates en torno al programa.

Rakusan es una figura polarizadora entre algunos de sus antiguos compañeros de agencia, pero muchos lo elogian por su agresividad operativa y su destreza.

Era un agente audaz, recordó un funcionario de la Casa Blanca de la primera administración Trump, muy interesado en dar una respuesta contundente a los rusos tras su interferencia en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016.

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A lo largo de su carrera en la CIA, Rakusan emprendió operaciones de alto riesgo, viajando por Irak con un pasaporte checo, según antiguos funcionarios, y respaldaba de manera similar a los subordinados que asumían misiones peligrosas.

La reacción interna en Langley ante la iniciativa del Pentágono ha sido fría, de acuerdo con el exfuncionario de la agencia. Tradicionalmente, la CIA se ha mostrado reacia a que otras agencias invadan lo que percibe como su territorio exclusivo de espionaje humano, insistiendo en que tales esfuerzos se coordinen bajo la autoridad del jefe de estación de la CIA en el país en cuestión.

El impulso para potenciar las capacidades del Pentágono se produce al tiempo que el propio programa de NOC de la CIA se ha ido desvaneciendo, según afirman antiguos funcionarios de la agencia. Operar bajo cobertura no oficial se considera especialmente arriesgado porque los agentes del programa no pueden trabajar desde embajadas estadounidenses u otras instalaciones gubernamentales de EEUU, ni tampoco pueden reclamar inmunidad diplomática en caso de ser detenidos.

Un informe interno de la CIA elaborado durante la era de la covid reveló que aproximadamente el 75 por ciento de todos los agentes de cobertura profunda de la agencia estarían en edad de jubilarse a mediados de la década de 2020, indicó otro exfuncionario de la CIA. Estos veteranos NOC se están jubilando ahora sin que se esté formando a otros nuevos para reemplazarlos; una especie de muerte silenciosa por desgaste, sostienen los exfuncionarios. A pesar de los recientes intentos por replantear el programa, quedan muy pocos agentes reales de cobertura profunda de la CIA sobre el terreno, apuntaron.

El programa de NOC de la agencia ha fluctuado a lo largo de las décadas, y los planes ambiciosos de expansión han dado paso con frecuencia a una realidad aleccionadora tras las dificultades de la agencia para ampliar tales iniciativas —por lo general debido a una capacitación inadecuada o a una mala gestión de los jóvenes agentes de cobertura profunda—.

Uno de estos intentos en la década de los 2000, respaldado por los comités de inteligencia del Congreso y conocido dentro de la CIA como la Iniciativa de Despliegue Global, constituyó un ejemplo especialmente agudo de esta dinámica, de acuerdo con antiguos funcionarios de inteligencia, debido a la magnitud y rapidez propuestas para la acumulación de NOC, así como a la insuficiente supervisión del proyecto. El programa colapsó y muchos jóvenes agentes con cobertura no oficial se vieron obligados a incorporarse “al edificio” principal de la CIA o a abandonar la agencia.

Por su parte, el Departamento de Defensa ha tenido sus propias dificultades históricas para desplegar espías de cobertura profunda.

FOTO DE ARCHIVO: El vestíbulo de la sede de la CIA en Langley, Virginia, Estados Unidos, el 14 de agosto de 2008. REUTERS/Larry Downing/Foto de archivo

La Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y el Mando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC), entre otros elementos del Pentágono, llevan tiempo experimentando con operaciones bajo cobertura comercial, con resultados decididamente mixtos.

En un caso ilustrativo posterior al 11 de septiembre, un grupo de agentes de cobertura no oficial vinculados al Mando de Operaciones Especiales Conjuntas que operaban en un rincón remoto de África vieron su cobertura expuesta cuando se cruzaron con un grupo de geólogos e ingenieros que comenzaron a hacer preguntas sobre sus actividades, según una investigación de The High Side, un boletín en la plataforma Substack centrado en operaciones especiales e inteligencia.

Los agentes fingían ser empleados de una empresa minera, pero carecían de conocimientos reales sobre el tema, algo que no tardó en hacerse evidente ante los verdaderos expertos con quienes hablaban.

Los agentes lograron salir del apuro de alguna manera, y el Mando de Operaciones Especiales Conjuntas comenzó posteriormente a enviar a sus operativos de cobertura comercial a escuelas especializadas para realizar cursos intensivos sobre sus supuestas áreas de especialización, según The High Side.

El Pentágono se enfrenta a múltiples desafíos en materia de espionaje con cobertura profunda, advierten antiguos funcionarios. Los historiales del servicio militar son difíciles de ocultar, y el auge de la biometría y otros rastros de “polvo digital” significa que trabajar bajo una identidad falsa se ha vuelto cada vez más complejo. Además, el porte marcial de muchos operativos encubiertos del Pentágono suele delatarlos con facilidad.

El marco legal bajo el cual podría operar el nuevo programa de espionaje encubierto enfocado en la guerra económica sigue siendo turbio, señalaron las fuentes familiarizadas con el asunto.

Las autoridades del Título 10 de las fuerzas armadas permiten la “Preparación de Inteligencia del Campo de Batalla”, que el Pentágono ha interpretado en el sentido de permitir un amplio abanico de actividades relacionadas con el espionaje, incluidas algunas muy alejadas de la inteligencia estrictamente bélica, apuntan exfuncionarios.

Las agencias de inteligencia estadounidenses, como la CIA, operan bajo las autoridades del Título 50, que rigen su capacidad para recopilar inteligencia y llevar a cabo acciones encubiertas en el extranjero.

La nueva iniciativa de agentes de cobertura no oficial del Pentágono funcionaría probablemente como una especie de entidad amparada bajo el “Título 60”, señalaron varios exfuncionarios en un tono medio bromista, haciendo referencia a una autoridad legal híbrida inexistente que combinaría elementos del Título 10 y del Título 50.

El esfuerzo también refleja las dinámicas de poder cambiantes dentro de la administración Trump, con un Pentágono ascendente que busca un presupuesto récord de 1,5 billones de dólares.

El director de la CIA, John Ratcliffe, ha prometido un enfoque más enérgico para el reclutamiento de fuentes humanas en el extranjero y la sustracción de secretos a los adversarios. Sin embargo, algunos exfuncionarios sostienen que la CIA se mantiene cauta a la hora de emprender operaciones de espionaje agresivas, dejando margen para que un Pentágono más asertivo esté dispuesto a asumir mayores riesgos.

El Pentágono “tiene mucho dinero, muchas autoridades y muchas capacidades”, concluyó un ex alto funcionario de la CIA. “Y que Dios los bendiga”.

© 2026, The Washington Post.