El arresto de un ingeniero de OpenAI reavivó temores sobre la contratación de espías en empresas tecnológicas

Alfozan trabajaba como ingeniero en OpenAI desde julio de 2025 y fue captado por las cámaras de seguridad (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

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En los papeles, Abdulrahman Alfozan parecía un candidato ideal para uno de los empleos en inteligencia artificial más codiciados de Silicon Valley.

El ciudadano saudí asistió al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y consiguió un puesto de ingeniería en Meta, según su perfil de LinkedIn y registros en línea.

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Alfozan obtuvo posteriormente una green card, habló con entusiasmo en un podcast sobre su carrera en Silicon Valley y fue invitado a hablar en la Universidad de Stanford, todo mientras trabajaba como socio a tiempo parcial en un fondo de capital de riesgo dedicado a expandir el ecosistema tecnológico en Medio Oriente.

Vivió en Estados Unidos durante más de una década cuando consiguió un puesto de nivel medio en OpenAI el año pasado.

Pero el arresto de Alfozan el martes por presuntamente colocar un dispositivo de grabación en la sede de OpenAI desató un fuerte debate sobre los riesgos potenciales de la fuerza laboral internacional de Silicon Valley: empleados que suelen provenir de naciones que buscan rivalizar con el estatus de superpotencia de Estados Unidos en IA.

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El arresto del informático por colocar un dispositivo de grabación en OpenAI reabrió el debate sobre la seguridad en Silicon Valley (Europa Press)

Los ciudadanos extranjeros fueron durante mucho tiempo la columna vertebral de la industria tecnológica estadounidense, ayudando a las empresas de Estados Unidos a superar a sus posibles rivales internacionales.

La semana pasada, el presidente Donald Trump otorgó medallas nacionales a seis magnates tecnológicos por sus contribuciones a la innovación estadounidense. Cinco de ellos, incluidos el cofundador de Google, Sergey Brin, y el fundador de SpaceX, Elon Musk, eran inmigrantes.

Mientras los países luchan por dominar la IA, algunos altos ejecutivos de Silicon Valley argumentaron que ganar lo que consideran una carrera armamentista existencial requiere reclutar de manera agresiva aún más talento de primer nivel de todo el mundo.

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Tan recientemente como en abril, Katrina Mulligan, miembro sénior del equipo de seguridad nacional de OpenAI, pidió una “vía acelerada hacia la ciudadanía” para esos trabajadores, al referirse a los contratados extranjeros como un “activo estratégico nacional” en un evento en el Capitolio.

Estimó que una cantidad significativa de los empleados de OpenAI no eran ciudadanos estadounidenses, incluidos ciudadanos chinos. Solo la mitad de los 300 principales investigadores de IA del mundo, dijo, eran estadounidenses.

Integrantes del equipo de OpenAI definieron al talento extranjero como un activo estratégico esencial para mantener el liderazgo en inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Las advertencias sobre espionaje y seguridad tecnológica

Otros líderes de la industria —así como algunos legisladores— acusaron durante mucho tiempo a las empresas tecnológicas de primer nivel con muchos trabajadores extranjeros de perjudicar a los estadounidenses y de ser caldo de cultivo para el espionaje chino.

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Palmer Luckey, director ejecutivo del fabricante de armas Anduril, y el inversor de capital de riesgo Shaun Maguire, de Sequoia Capital, recurrieron a X el miércoles para retomar los argumentos de que la industria debería centrarse en contratar ciudadanos estadounidenses. “Silicon Valley operó con máxima apertura y máxima ingenuidad frente al espionaje extranjero”, escribió Maguire.

El arresto de Alfozan y los debates que reavivó muestran cómo el auge de la IA agudizó una tensión fundamental en Silicon Valley: las empresas estadounidenses deben reclutar de un grupo global de talento mientras también protegen innovaciones que gobiernos de todo el mundo compiten por desarrollar u obtener para sí mismos.

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La situación se está volviendo aún más complicada a medida que se intensifica la competencia, dijo Chris McGuire, investigador sénior sobre China y tecnologías emergentes en el Council on Foreign Relations, y exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden.

“Esta tecnología es demasiado poderosa para que [países más allá de Estados Unidos y China] la ignoren, y la forma más rápida y barata de avanzar en capacidades es robarla”, agregó.

Los arrestos y condenas son relativamente poco frecuentes en comparación con la gran cantidad de trabajadores extranjeros en empresas tecnológicas estadounidenses. Gran parte de la discusión se centra en trabajadores de China, cuyo gobierno se comprometió a superar a Estados Unidos en IA.

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Los investigadores desclasificaron documentos que muestran la reserva de pasajes de Abdulrahman Alfozan con destino a Arabia Saudita (REUTERS/Carlo Allegri)

Las agencias de inteligencia estadounidenses advirtieron durante mucho tiempo a las empresas tecnológicas de Estados Unidos que son objetivos de los servicios de inteligencia chinos.

“Hay muchos países que querrían conocer el funcionamiento interno y los planes futuros de OpenAI y sus competidores”, dijo Ryan Fedasiuk, investigador del American Enterprise Institute, un centro de estudios con sede en Washington.

Un portavoz de OpenAI se negó a hacer comentarios. La empresa dijo en un comunicado la noche del martes que el empleo de Alfozan había sido terminado. (The Washington Post mantiene una asociación de contenido con OpenAI).

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La sección de Contrainteligencia del Departamento de Justicia participa en la investigación judicial sobre el caso de OpenAI (REUTERS/Dado Ruvic)

En los últimos años, Medio Oriente buscó convertirse en una fuerza importante en la tecnología estadounidense. El financiamiento de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita ayudó a impulsar el costoso auge de la IA, y las inversiones de miles de millones de dólares suelen venir acompañadas de obligaciones recíprocas para que las empresas estadounidenses de IA construyan tecnología avanzada en la región.

El año pasado, la administración Trump les dio a ambos países acceso a algunos de los chips de IA más avanzados de Estados Unidos, revirtiendo la postura más cautelosa de la administración Biden.

Investigación sobre los vínculos de Alfozan con Arabia Saudita

Alfozan no fue acusado de espionaje extranjero y el gobierno de Estados Unidos no dijo si actuó solo o como agente de un gobierno extranjero. Pero hay señales de que el gobierno de Estados Unidos está explorando esta última posibilidad, dijo McGuire.

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El comunicado de prensa del Departamento de Justicia sobre el incidente señala que la sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional, cuya responsabilidad incluye el enjuiciamiento de espías, está colaborando en el caso.

El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, en sus declaraciones sobre el caso, planteó que la inteligencia estadounidense estaba comprometida con proteger a Estados Unidos de “amenazas extranjeras”.

Un experto en Medio Oriente con sede en Washington, que habló bajo condición de anonimato para evitar la ira de Arabia Saudita, dijo que creía que el gobierno saudí casi con certeza estuvo involucrado de alguna manera.

“Nadie hace esto, ni siquiera por patriotismo, sin que le paguen”, dijo la persona. Y el dinero no se distribuiría sin el acuerdo de la corte real saudí, dijo. Los sauditas están rezagados respecto de su rival regional, los Emiratos Árabes Unidos, en el desarrollo de inteligencia artificial, agregó.

Abdulrahman Alfozan, ingeniero vinculado a OpenAI, tiene vínculos con líderes políticos de Arabia Saudita, quienes motivaron su establecimiento en EE. UU. (X/@alfozan)

Un exoficial de la CIA con amplia experiencia en Medio Oriente, que habló bajo condición de anonimato para discutir dinámicas internas saudíes sensibles, dijo que los ciudadanos sauditas que trabajan en Silicon Valley son celebrados en su país.

Es algo “enorme” para el gobierno saudí, dijo el exfuncionario de la agencia, porque Riad quiere construir su propia base de talento tecnológico nativo. Al trabajar en una firma prominente de Silicon Valley, uno se convierte en un “pez gordo”, dijo el exoficial.

Alfozan, su esposa y un tercer familiar habían reservado boletos solo de ida para viajar el 12 de octubre desde San Francisco a Arabia Saudita vía Estambul, según una moción presentada por el gobierno el 8 de octubre en un tribunal federal y desclasificada el miércoles.

La biografía pública del exempleado de OpenAI muestra vínculos con el gobierno saudí. El príncipe Khalid bin Bader al Saud, miembro de la familia real saudí, es socio de RAED Ventures, firma que también enlista a Alfozan como socio. La cuenta de X de la firma publicó fotos de socios que reciben a varios altos funcionarios sauditas en eventos.

RAED no respondió a una solicitud de comentarios.

En una entrevista de podcast publicada el mes pasado, Alfozan dijo que conoció al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, antes de que se convirtiera en el máximo líder del país, durante uno de los viajes del príncipe a Silicon Valley.

Bin Salman inspiró a Alfozan a permanecer en Silicon Valley y desarrollar sus habilidades para poder usarlas cuando eventualmente regresara a Arabia Saudita, dijo en la entrevista.

En OpenAI, el miércoles, los empleados continuaron con conversaciones tensas sobre las implicaciones políticas del arresto para los trabajadores inmigrantes, dijeron dos empleados de OpenAI, que hablaron bajo condición de anonimato para describir discusiones internas.

El Departamento de Justicia dijo el martes que OpenAI determinó que el dispositivo probablemente fue colocado el 28 de septiembre. Un portavoz de la empresa dijo que fue encontrado en una revisión de seguridad dos días después.

OpenAI informó que el 30 de septiembre, durante una inspección, su equipo de contramedidas de vigilancia técnica detectó un dispositivo conectado a un puerto USB (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Los pedidos de mayor supervisión para las empresas de IA

El arresto desató una discusión en la plataforma interna de mensajería Slack de OpenAI entre empleados sobre si el incidente podría aumentar la presión de la administración Trump sobre OpenAI para que no contrate ciudadanos extranjeros, dijo una de las personas.

En marzo, Emil Michael, director de tecnología del Pentágono, escribió en documentos judiciales que la dependencia de Anthropic, desarrolladora de IA, de personal con vínculos con China fue una de las preocupaciones que alimentaron el conflicto del Departamento de Defensa con la empresa de IA.

Anthropic tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Los legisladores estuvieron buscando reforzar la supervisión gubernamental de los riesgos de seguridad que enfrentan las empresas de IA.

En septiembre, los senadores Jim Banks (republicano por Indiana) y Kirsten Gillibrand (demócrata por Nueva York) presentaron un proyecto de ley que requeriría que las empresas de IA que hacen negocios con el Pentágono informen a los funcionarios cómo evalúan al personal y gestionan las amenazas que representan los insiders, y que reporten incidentes de sospecha de espionaje.

“Mientras esperamos más detalles, este incidente subraya la necesidad de un marco de notificación de sentido común para que los contratistas de IA alerten al Pentágono sobre una variedad de amenazas de seguridad”, dijo Gillibrand en un comunicado el miércoles.

Legisladores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para exigir a las empresas de inteligencia artificial el reporte de amenazas internas al Pentágono (REUTERS/Joshua Roberts)

Las tensiones dentro de la industria tecnológica sobre las prácticas de contratación y seguridad se desbordaron abiertamente el miércoles en X.

Personas con conocimiento interno de Silicon Valley relataron historias de seguridad estricta dentro de las empresas tecnológicas debido a preocupaciones por el espionaje, tanto de empresas comerciales como de gobiernos extranjeros, en los últimos años.

Muchas empresas reforzaron sus prácticas de seguridad durante el reciente auge de la IA, a menudo utilizando la propia tecnología para acelerar la comprensión de comportamientos y patrones extraños, según Ryan Schonfeld, cofundador y director ejecutivo de HiveWatch, una startup que ayuda a las empresas tecnológicas a proteger sus instalaciones contra amenazas internas.

“Lo que antes se consideraba muy sofisticado... ahora es la norma”, dijo.

© 2026, The Washington Post