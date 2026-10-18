Cómo la operación del Papa León XIV puso en el centro de la escena mundial el futuro del cáncer de pulmón

Los médicos extirparon parte del órgano afectado y aguardan análisis posteriores, mientras el caso reactiva la discusión sobre controles, contaminación y medicina personalizada.

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Erguido y vital a sus 71 años, el Papa León XIV dejó este sábado el Policlínico Gemelli de Roma, cuatro días después de haberse sometido a una cirugía de un cáncer de pulmón que resultó maligno: le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar, tras la detección de un nódulo de 3 mm durante un control médico de rutina. Su alta médica fue la mejor noticia que dejó el Pontífice sobre el spotlight mundial en torno a qué significa tener un cáncer de pulmón temprano y en buenas manos en el siglo XXI.

El médico personal del Papa, el experto italiano Luigi Carbone, sugirió sin titubear hacer la intervención, realizada el 13 de octubre. Desde 2022, Carbone es director de la Unidad de Urgencias, Medicina de Emergencia y Medicina Interna del Hospital Isola Tiberina-Gemelli Isola de Roma.

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El caso médico del paciente papal puso en relevancia esta noticia de impacto mundial y volvió a situar en primer plano la importancia del diagnóstico temprano, el acceso a estudios moleculares y los riesgos ambientales vinculados al cáncer de pulmón.

El Policlínico Gemelli, que atiende a los pontífices desde hace décadas, fue el lugar donde el papa León XIV permaneció internado tras la cirugía pulmonar. (REUTERS/Matteo Minnella)

Hay que saber que el prestigioso nosocomio, que cuida la salud de los Pontífices hace décadas y es el segundo centro médico más grande de Italia, cuenta con los mejores expertos y tecnologías para la atención precisa y conservada. “Estuvo en las mejores manos”, remarcan desde su entorno.

Buenas noticias alrededor del cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes y la principal causa de muerte por cáncer tanto en la Argentina como a nivel mundial. Su diagnóstico suele demorarse porque, en muchos casos, no presenta síntomas hasta estadios avanzados, cuando las alternativas terapéuticas son más limitadas.

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Durante un control médico de rutina, los estudios detectaron un nódulo de 3 milímetros en el pulmón derecho del papa León XIV. Ese hallazgo derivó en la decisión de realizar la cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los avances médicos y el mayor conocimiento sobre las características de estos tumores están modificando su abordaje. Hoy existen tratamientos más precisos y personalizados, adaptados a las necesidades de cada paciente.

En el caso del Pontífice de 71 años, los cirujanos extirparon su lóbulo inferior del pulmón derecho. El examen del tejido durante la operación confirmó la sospecha que habían planteado los estudios preoperatorios. La cirugía se realizó mediante una técnica asistida por video, duró cerca de 90 minutos y no presentó complicaciones.

Previo a recibir el alta, León XIV retomó su alimentación habitual, comenzó ejercicios de fisioterapia respiratoria y caminó dentro de su habitación. Los análisis de sangre y una radiografía de tórax mostraron una evolución postoperatoria normal. Sin embargo, todavía se esperaban estudios complementarios para determinar si requiere tratamientos adicionales.

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El análisis histológico del tejido extraído durante la cirugía permitió la confirmación del diagnóstico de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, indicó el equipo médico en un comunicado difundido este sábado por la oficina de prensa del Vaticano.

En medio de las dudas sobre la gira del Papa por Uruguay, Argentina y Perú prevista entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, el cirujano que lo operó —el italiano Stefano Margaritora— adelantó que “no hay motivos clínicos” para suspender el viaje por América Latina.

El adenocarcinoma es el subtipo más frecuente de cáncer pulmonar

La declaración del cirujano que lo operó volvió a poner el foco en el diagnóstico del Pontífice: un adenocarcinoma de pulmón, incluido en el grupo de tumores de células no pequeñas. Esta categoría representa entre el 80% y el 85% de los casos de cáncer pulmonar y reúne enfermedades con características biológicas y tratamientos distintos.

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Los estudios por imágenes permiten detectar y caracterizar una lesión pulmonar, pero el diagnóstico definitivo requiere una biopsia o el análisis histológico del tejido extraído durante una cirugía. (Freepik)

Los médicos necesitan establecer primero el estadio del tumor, su extensión y sus alteraciones moleculares antes de definir el abordaje posterior a una cirugía. La evaluación puede incluir el análisis de ganglios, estudios por imágenes y pruebas de biomarcadores para detectar mutaciones específicas en las células tumorales.

La intervención de León XIV ocurrió luego de la detección de una lesión localizada. Ese escenario permitió considerar la cirugía como la mejor alternativa terapéutica. La posibilidad de extirpar el tumor depende, entre otros factores, de la ubicación, el tamaño y la condición general de cada paciente.

La detección temprana sigue siendo uno de los mayores desafíos

El cáncer de pulmón suele identificarse en fases avanzadas porque en sus primeras etapas puede no causar síntomas o provocar manifestaciones poco específicas. Tos persistente, sangre al toser, dolor en el pecho, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de peso involuntaria o fatiga sostenida son señales que requieren evaluación médica.

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La tomografía de tórax de baja dosis puede detectar lesiones pulmonares en etapas tempranas en personas con alto riesgo, en particular quienes tienen antecedentes importantes de tabaquismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las personas con antecedentes importantes de tabaquismo —no es el caso del Papa—, la tomografía de tórax de baja dosis puede contribuir a encontrar lesiones de forma temprana. La indicación debe ser individual y evaluada por profesionales de la salud, según la edad, el historial de consumo y otros factores de riesgo.

En diálogo con Infobae, el reconocido oncólogo Stephen Liu, director de Oncología Torácica del Lombardi Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, explicó que “el tabaquismo continúa siendo el principal factor asociado al cáncer de pulmón”. También advirtió sobre la exposición al humo ajeno, el gas radón, la radiación y distintos contaminantes ambientales.

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La contaminación del aire se suma a los factores bajo vigilancia

La contaminación del aire deja señales biológicas años antes de que aparezcan los síntomas más graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó hace más de una década a la contaminación exterior como cancerígena para los seres humanos. Entre sus componentes más dañinos se encuentran las partículas PM2,5 —de menos de 2,5 micrómetros de diámetro—, capaces de alcanzar las zonas profundas de los pulmones.

¿Qué se sabe entonces del cáncer pulmonar diagnosticado al Papa León XIV?

Los médicos extirparon parte del órgano afectado y aguardan análisis posteriores, mientras el caso reactiva la discusión sobre controles, contaminación y medicina personalizada.

Una de las primeras fotos de León XIV saliendo del centro médico tras recibir el alta. Lo hizo caminando y sonriente. (REUTERS/Yara Nardi)

Para el doctor Claudio Martin (MN 82.958), jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming (IAF), “los avances registrados en los últimos años ampliaron las posibilidades de tratamiento para el cáncer de pulmón y, como resultado, una mayor cantidad de pacientes puede curarse o convivir con la enfermedad bajo control durante varios años”.

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Una investigación publicada en Nature, citada por Liu, analizó datos de cerca de 400.000 personas y planteó que la exposición a altos niveles de partículas contaminantes, que permanecen en el aire y en alimentos o materiales que ingerimos, puede activar células con mutaciones acumuladas a lo largo de la vida. Ese mecanismo podría favorecer el desarrollo de tumores pulmonares.

La medicina personalizada permite seleccionar el tratamiento más adecuado según las características únicas del tumor de cada paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al respecto, el oncólogo del IAF Claudio Martin precisó: “Una de las grandes promesas son los anticuerpos conjugados con drogas. Hoy se encuentran en etapa de investigación, con numerosos estudios clínicos a nivel internacional, en los que el IAF tiene una participación activa. Consiste en un anticuerpo que se une a un receptor en la célula tumoral y allí deja la quimioterapia, a diferencia del tratamiento tradicional que no está específicamente dirigido al objetivo”.

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Los estudios también investigan el alcance sanitario de los microplásticos inhalables. Un trabajo de la Universidad de Hull detectó partículas de diversos polímeros en muestras de tejido pulmonar humano. Estos hallazgos no establecen por sí solos una relación causal con el cáncer, aunque respaldan la necesidad de continuar la investigación sobre contaminantes presentes en ambientes interiores y exteriores.

Las pruebas genómicas orientan tratamientos personalizados

Luego de una cirugía, los equipos médicos pueden indicar quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas, según el tipo de tumor, el estadio y los resultados de los análisis moleculares. Las decisiones no son uniformes y dependen del perfil clínico de cada paciente.

Las pruebas de biomarcadores y la secuenciación genética permiten identificar alteraciones del tumor y definir tratamientos dirigidos o inmunoterapias adaptadas a cada paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las terapias dirigidas actúan sobre alteraciones concretas del tumor, como mutaciones en los genes EGFR o KRAS. La inmunoterapia, en cambio, busca mejorar la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y atacar las células cancerosas.

Liu señaló en diálogo con Infobae que el acceso desigual a las pruebas de biomarcadores limita la posibilidad de ofrecer tratamientos ajustados a cada caso. La secuenciación genética del tumor puede aportar información para elegir medicamentos y evitar intervenciones que no tendrían el mismo beneficio en todos los pacientes.

“La inmunoterapia y las terapias de precisión fueron centrales en este cambio. Estas últimas buscan detectar las alteraciones genéticas que favorecen el desarrollo del tumor en cada persona”, explicó el doctor Claudio Martin, quien añadió que esos mecanismos se identifican en aproximadamente el 40% de los casos y, cuando existe una terapia dirigida adecuada, permiten sostener el control de la enfermedad a largo plazo.

Tras salir del Hospital Gemelli, el Papa saludó desde el vehículo que lo trasladó al Vaticano. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El caso de León XIV también vuelve visible una tendencia que atraviesa a la oncología contemporánea. Lo más nítido que deja el cáncer de pulmón del Papa son los dos mandatos actuales frente a la enfermedad: su cronificación y la personalización de terapias innovadoras para tratarla.

Tras la cirugía y su alta médica, la evolución de León XIV dependerá de los controles clínicos y del análisis definitivo de la pieza quirúrgica, que permitirá establecer si necesita tratamiento complementario. Mientras continúa la expectativa por su viaje a América Latina, este domingo rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales.