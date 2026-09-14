Trump y Vance inician una gira de campaña para las elecciones de mitad de mandato mientras se agravan los problemas del Partido Republicano

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, en la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato, en Dallas, Texas. 10 de septiembre. (REUTERS/Callaghan O'Hare)

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Tras haber disfrutado de los elogios de sus fervientes seguidores en la convención del Partido Republicano para las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance inician esta semana su primera gira seria de campaña, con viajes que revelan los graves problemas que podría enfrentar su partido.

Trump, que regresa de un retiro de fin de semana en su campo de golf de Irlanda, tiene previsto visitar Carolina del Norte el miércoles; allí, el candidato al Senado que él mismo eligió —Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano— va siete puntos por detrás del exgobernador Roy Cooper (demócrata) según una encuesta reciente de gran fiabilidad.

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Por su parte, Vance tiene previsto viajar el lunes a Kansas para hacer campaña a favor del senador republicano Roger Marshall, cuya contienda por la reelección parece demasiado reñida para la tranquilidad de los republicanos.

Estas visitas reflejan cómo ha cambiado el panorama político en contra de los republicanos desde 2024. Trump ganó en Carolina del Norte por tres puntos en 2024, y los republicanos no han perdido una elección al Senado en Kansas desde 1932.

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Tanto Trump como Vance tienen la intención de intensificar sus viajes de campaña a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, según asesores de la Casa Blanca conocedores de sus agendas.

Trump viajará a Carolina del Norte para respaldar a Michael Whatley, que aparece detrás del demócrata Roy Cooper en la carrera por el Senado. (REUTERS/Eric Lee/Pool)

El equipo político de Trump ha mantenido estrechas consultas con la campaña de Whatley sobre dónde y cómo celebrar un mitin que genere el mayor “impacto” positivo en la contienda, según un asesor al tanto de dichas conversaciones. Este asesor, al igual que otras personas entrevistadas para este artículo, habló bajo condición de anonimato para referirse a deliberaciones internas.

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El temprano calendario de Carolina del Norte para el envío de boletas por correo fue un factor decisivo para iniciar allí la gira de campaña de otoño de Trump, según la fuente. El 4 de septiembre, Carolina del Norte comenzó a enviar por correo las boletas de voto en ausencia a quienes las habían solicitado, convirtiéndose en el primer estado en hacerlo. Aunque solo un pequeño porcentaje de los votantes de ese estado utiliza el voto por correo, incluso márgenes estrechos podrían resultar decisivos, dado que se espera que la contienda se vuelva más reñida.

En las últimas semanas, el presidente ha manifestado cada vez más su compromiso de hacer campaña en persona por los candidatos vulnerables en estas elecciones, expresando tanto en privado como en público su disposición a hacerlo. Sus colaboradores han elaborado un calendario de viajes para las próximas semanas, aunque no está claro hasta qué punto lo seguirá estrictamente, indicó el asesor. El ritmo dependerá, en parte, de los asuntos ajenos a la campaña que puedan surgir. “Sé que tengo que salir ahí fuera”, ha comentado Trump, según señaló el asesor.

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Y Trump, en las últimas semanas, finalmente comenzó a aprobar el gasto de campaña de sus súper PAC —comités de acción política que recaudan fondos ilimitados para respaldar candidaturas—, tras haber mantenido a candidatos republicanos vulnerables a la expectativa de cuándo abriría la chequera, y habiendo frustrado a algunos miembros de su propio equipo político que esperaban haber empezado a gastar antes.

Carolina del Norte abrió temprano el envío de boletas por correo y ese calendario influyó en el inicio de la campaña de otoño de Trump. (REUTERS/Annabelle Gordon)

Vance celebrará un acto con el super PAC de Trump en Kansas. Esta parada de campaña coincide con una conferencia de prensa sobre el fraude electoral que él mismo ofrecerá justo al otro lado de la frontera estatal, en unas instalaciones de las fuerzas del orden en Kansas City, Misuri. Sin embargo, Vance decidió visitar la región y hacer campaña a favor de Marshall debido a su afinidad personal con el senador, según tres personas informadas sobre los planes.

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Desde hace dos meses, los republicanos han expresado discretamente su preocupación por la situación en Kansas, después de que encuestas internas mostraran a Marshall con una ventaja de apenas unos puntos; un margen más ajustado de lo deseable para un senador republicano en ejercicio en un estado que Trump ganó por 16 puntos porcentuales en 2024. Marshall ganó por un margen de 11 puntos en su contienda de 2020. Estrategas de ambos partidos afirman que la carrera electoral está más reñida de lo previsto.

La visita de Vance es la primera medida del equipo de Trump que sugiere que consideran que Marshall podría necesitar refuerzos. No obstante, una persona conocedora de la planificación del viaje de Vance a Kansas sostuvo que los republicanos tienen una confianza “sólida” en que Marshall ganará.

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Los noticieros locales de televisión han emitido entrevistas con pacientes a quienes la consulta de Marshall llevó a los tribunales por impago de facturas, situaciones que en ocasiones derivaron en detenciones. Durante un debate celebrado el sábado con su rival demócrata en la Feria Estatal de Kansas, Marshall fue increpado por el público con gritos de “qué vergüenza” cuando explicó que había seguido “prácticas comerciales habituales”.

El vicepresidente JD Vance habla en la convención republicana el jueves 10 de septiembre de 2026, en Dallas. (AP Foto/Alex Brandon)

A pesar del ambiente optimista del acto en Dallas, los republicanos afrontan la fase culminante de la campaña bajo el peso de una serie de señales desalentadoras. Los demócratas han logrado una ventaja media de ocho puntos en la intención de voto genérica para el Congreso, según el analista de encuestas Nate Silver, y los índices de aprobación de Trump se mantienen cerca de sus mínimos históricos. Las encuestas también sugieren que gran parte del apoyo a Trump es endeble y que los demócratas muestran mayor entusiasmo por votar.

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La inflación se mantuvo en una tasa anual del 3,4 por ciento en agosto y el precio del petróleo crudo superó los 100 dólares por barril al intensificarse nuevamente los combates en la impopular guerra de Irán.

En la mayoría de las contiendas más reñidas, los candidatos demócratas han recaudado más fondos que sus oponentes republicanos. Los republicanos confían en que los recursos financieros de Trump acudan al rescate en este aspecto. Desde el Día del Trabajo, un super PAC dirigido por sus aliados ha inyectado más de 74 millones de dólares en estados y distritos clave para el control del Senado y la Cámara de Representantes.

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La mayoría de las contiendas de la Cámara en las que Trump está invirtiendo dinero son disputas muy reñidas o escaños donde el partido espera pasar a la ofensiva. Las excepciones son dos escaños vacantes —el 6.º distrito de Kentucky y el 35.º de Texas—, donde el grupo compró anuncios a pesar de que el Cook Political Report los clasificaba como “probablemente republicanos”.

En Kansas, la frustración con las políticas de Trump ha ido creciendo durante meses entre los agricultores, según declaró este verano al Washington Post un operador político republicano conocedor de la dinámica del estado.

La canadiense Bombardier, fabricante de aviones cuya sede en Estados Unidos, en riesgo por la amenaza de Trump de prohibir sus aeronaves en el país. (REUTERS/Carlos Osorio)

Los productores de sorgo ya se veían perjudicados por la reducción de las compras chinas derivada de la guerra comercial de Trump, y posteriormente los ganaderos se opusieron a los planes de la administración para moderar los precios de la carne vacuna mediante importaciones. También corren peligro empleos debido a la amenaza de Trump de prohibir los aviones del fabricante canadiense Bombardier, cuya sede en Estados Unidos se encuentra en Wichita.

Glenn Brunkow, presidente de la Federación de Agricultores del estado y partidario de Trump desde hace mucho tiempo, declaró tras la decisión sobre la carne vacuna que Trump estaba “vendiendo a los agricultores y ganaderos estadounidenses para comprar votos en noviembre”, e instó al mandatario a reconsiderar el plan, al que calificó de “antiamericano por naturaleza”.

La gobernadora Laura Kelly, demócrata que dejará el cargo al finalizar su mandato por límite de legislaturas, dijo a la prensa la semana pasada que “Kansas ha avanzado mucho hasta el punto de ser considerado un estado decisivo”. Pronosticó que el estado elegiría a otro demócrata para sucederla y enviaría al Senado al candidato del partido, Adam Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista unida.

(c) 2026, The Washington Post