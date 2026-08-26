Qué son las visas H-1B y por qué Estados Unidos fijará su costo en USD 103.265

Donald Trump impulsa una suba permanente de la visa H-1B a 103.265 USD dentro de su reforma del sistema migratorio laboral de Estados Unidos. (Foto: Difusión)

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La administración del presidente Donald Trump impulsa una modificación estructural en el sistema migratorio laboral que busca elevar la tarifa de la visa H-1B a 103.265 USD de forma permanente. Esta iniciativa, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, pretende reemplazar el arancel temporal de 100.000 USD que fue bloqueado judicialmente en junio pasado.

El gobierno estadounidense sostiene que el incremento busca recuperar los costos federales asociados a la gestión, la verificación de antecedentes y la seguridad nacional del sistema migratorio.

Qué es la visa H-1B y cómo funciona el programa

La visa H-1B constituye un mecanismo fundamental dentro del sistema migratorio laboral de Estados Unidos. Este permiso permite que las empresas estadounidenses contraten de manera temporal a profesionales extranjeros para desempeñar labores en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos técnicos, científicos o académicos avanzados.

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El programa funciona como un puente para cubrir vacantes en sectores donde las compañías no encuentran suficiente mano de obra calificada local. Los beneficiarios suelen ser perfiles con títulos universitarios o superiores, orientados a industrias de alta especialización como la tecnología, la ingeniería, la medicina y la investigación científica.

El Departamento de Seguridad Nacional busca reemplazar la tarifa temporal de 100.000 USD para la visa H-1B que fue bloqueada por la Justicia en junio. (Infobae/Jesús Aviles)

El Congreso estadounidense estableció este programa en 1990 para facilitar el acceso a talento global. La normativa limita la emisión a 65.000 visados generales cada año, con una reserva adicional de 20.000 permisos para trabajadores que poseen títulos de posgrado o superiores obtenidos en instituciones académicas del país.

Los trabajadores seleccionados obtienen una autorización de trabajo inicial por tres años, la cual permite una renovación única para completar un periodo máximo de seis años. Este esquema es utilizado masivamente por firmas tecnológicas, consultoras globales y centros de salud para reclutar especialistas de países como India y China.

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Justificación y objetivos oficiales

La propuesta establece que la nueva tasa se aplicará únicamente a las peticiones sujetas al límite anual, incluyendo las exenciones por grados avanzados. El Departamento de Seguridad Nacional estima que la medida generará ingresos cercanos a los USD 8.800 millones anuales.

Las autoridades argumentan que los empleadores que solicitan estos perfiles poseen mayor capacidad financiera para absorber el costo que los solicitantes individuales. Los fondos recaudados se destinarán a:

Sistemas de gestión de registros y tecnología de la información.

Operaciones de verificación de fraude y seguridad nacional.

Coordinación entre agencias federales como el Departamento de Justicia y el Departamento de Trabajo.

Impacto en el mercado laboral y empresas

La medida afecta directamente a las empresas que actúan como patrocinadores. El costo anterior de estas gestiones oscilaba entre 2.000 y 5.000 USD. La implementación de la nueva cifra genera preocupación en diversos ámbitos:

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Sector Tecnológico: Firmas como Google, Amazon, OpenAI y consultoras globales, entre ellas Deloitte y Tata Consultancy Services, son los principales usuarios del programa.

Servicios Esenciales: Hospitales, universidades y escuelas han advertido que el arancel dificulta la contratación de enfermeros y docentes, agravando la escasez de personal cualificado.

Pequeñas Empresas: El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que el costo elevado podría reducir drásticamente el número de peticiones presentadas por firmas de menor tamaño.

Controversias y procesos judiciales

La política migratoria del gobierno enfrenta una serie de desafíos legales significativos. Un tribunal de apelaciones en Boston revisa actualmente la decisión de un juez federal que calificó como ilegal el cobro de la tarifa de 100.000 USD impuesta en septiembre de 2025.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que el aumento de la visa H-1B cubrirá costos de gestión, verificación de antecedentes, fraude, seguridad nacional y coordinación entre agencias federales.

Estados liderados por el Partido Demócrata, junto a coaliciones de sindicatos y gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, han presentado demandas contra la administración. Los expertos prevén que estos casos legales se modificarán para cuestionar formalmente la nueva propuesta una vez que sea finalizada.

Nuevos filtros y control migratorio

Además de las tarifas, el gobierno endureció los protocolos de revisión para los solicitantes. El Departamento de Estado ordenó a sus consulados un escrutinio minucioso de perfiles en plataformas como LinkedIn y currículos, extendiendo esta vigilancia a los familiares acompañantes.

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El enfoque se centra en detectar a trabajadores extranjeros que pudieran haber participado en la supresión de expresiones protegidas. Estas medidas han provocado que empresas como Google trasladen parte de sus operaciones fuera de Estados Unidos, específicamente hacia India, para evitar las restricciones en la contratación.

Tendencias actuales en la demanda

Los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración muestran un descenso en la demanda del programa bajo la actual coyuntura política. Las cifras oficiales revelan el comportamiento reciente de las solicitudes:

2023 : Se registraron 759.000 peticiones.

2024 : La demanda cayó a 344.000 solicitudes.

Febrero 2026: Solo 70 empleadores pagaron la tarifa de 100.000 USD para 85 aplicaciones.

La administración mantiene su postura de priorizar la protección de empleos locales, argumentando que el programa ha sido utilizado para desplazar a trabajadores estadounidenses mediante la contratación de mano de obra extranjera con salarios menores.

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