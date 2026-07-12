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Panamá debe atraer inversiones de mayor valor agregado, sostiene la Asociación de Ejecutivos de Empresa

Gremio se prepara para analizar las oportunidades de Panamá en su relación con el Mercosur

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Panamá participó en enero de 2026 en la ceremonia de la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano del Mercosur. REUTERS/Cesar Olmedo
Panamá participó en enero de 2026 en la ceremonia de la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano del Mercosur. REUTERS/Cesar Olmedo

Panamá reúne condiciones únicas para convertirse en un centro regional de inversión y comercio gracias a su plataforma logística, su conectividad aérea y marítima, su centro financiero y su ubicación estratégica.

No obstante, esas fortalezas deben traducirse en una política de Estado que permita atraer inversión de mayor valor agregado e integrarse con mayor fuerza a las nuevas cadenas globales de valor.

La advertencia parte de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), en un reciente conversatorio sobre Panamá como hub logístico y plataforma de comercio e inversión en el marco del Mercosur.

“El contexto internacional está cambiando rápidamente y Panamá tiene la oportunidad de posicionarse como un puente entre regiones, siempre que actúe con visión estratégica y fortalezca su competitividad”, señaló Giulia De Sanctis, presidenta del gremio.

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Durante el conversatorio, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, señaló que la adhesión al bloque amplía el horizonte económico de Panamá, históricamente orientado hacia Estados Unidos y Europa, y fortalece la integración con América del Sur.

Carlos Arturo Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores, señaló que la adhesión al Mercosur amplía el horizonte económico de Panamá, históricamente orientado hacia Estados Unidos y Europa. (Apede)
Carlos Arturo Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores, señaló que la adhesión al Mercosur amplía el horizonte económico de Panamá, históricamente orientado hacia Estados Unidos y Europa. (Apede)

Explicó que el siguiente paso debe ser atraer empresas del Mercosur para que establezcan operaciones en el país, aprovechen su conectividad y utilicen a Panamá como plataforma para atender otros mercados.

Desde 2024 Panamá mantiene la condición de Estado Asociado del Mercosur, que en determinados casos puede representar un paso previo hacia una eventual incorporación como miembro pleno.

Al convertirse en Estado Asociado del bloque comercial y económico del Mercosur, al país se le abren grandes oportunidades comerciales para atraer inversión, fortalecer la producción nacional y ampliar el acceso a un mercado de 271 millones de habitantes.

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Se trata del primer país fuera de la región de Suramérica en adquirir la condición de Estado Asociado del Mercosur, integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, que juntos representan la quinta economía más grande del mundo con un mercado de 271 millones de habitantes. El Mercosur fue creado en 1991 por Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

“Nuestro reto es convertir esta integración en inversión, producción y empleo”, señaló Hoyos, al destacar que Panamá debe aumentar su participación en las cadenas regionales y globales de valor mediante el fortalecimiento de su capacidad industrial y productiva.

Los puertos forman parte del hub logístico que ofrece el país. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)
Los puertos forman parte del hub logístico que ofrece el país. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

El viceministro recordó que en 2025 las exportaciones panameñas de servicios alcanzaron $20,194 millones, un crecimiento interanual de 9.8%, mientras que las exportaciones de bienes sumaron $1,292.6 millones.

De igual manera, destacó que Panamá es el mayor exportador de servicios per cápita del continente americano y el cuarto país de América Latina en exportaciones totales de servicios, solo por detrás de Chile, Brasil y México.

El conversatorio, informó la Apede, forma parte de la agenda preparatoria de la Cena Anual por la Libertad Económica 2026, que el gremio celebrará próximamente y que contará con la conferencia magistral de Nicolás Albertoni, investigador del Georgetown University Americas Institute.

Albertoni analizará cómo los cambios geopolíticos están redefiniendo el comercio internacional y las oportunidades que estos representan para Panamá en su relación con el Mercosur.

La posición geográfica de Panamá, sumada a su conectividad aérea, marítima y logística, le permite convertirse en un actor clave dentro de la integración regional y en una plataforma ideal para atraer inversión y fortalecer cadenas de suministro internacionales, había dicho con anterioridad Ricardo Partal, exasesor del Mercosur y presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, durante un conversatorio organizado por la Apede en mayo pasado.

El país posee una plataforma ideal para atraer inversión y fortalecer cadenas de suministro internacionales. EFE/ Carlos Lemos
El país posee una plataforma ideal para atraer inversión y fortalecer cadenas de suministro internacionales. EFE/ Carlos Lemos

Partal detalló ventajas competitivas del país, como el Canal de Panamá, el hub aéreo de Tocumen, los servicios logísticos y financieros, además de regímenes especiales como SEM y EMMA, herramientas que, según dijo, fortalecen el posicionamiento del país como destino atractivo para empresas internacionales.

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